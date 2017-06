Mikkelsen viser frem en formtoppet V65-banker

Sejr Gammelsbæk og Geir Mikkelsen. Tirsdag kommer de ut på Forus. Foto: hesteguiden.com

En meget hektisk tirsdag venter for vi som elsker å spille på trav og galopp! Moroa er allerede i gang kl.12.20, og her venter en strålende V4-lunsj på Åby. Deretter er blir det V4/V65/V5 på Forus, og V4-omgangen her er først ut kl.18.05. Bro Park byr på herlig galopp, og det blir både V5 + V4 denne kvelden. V5-1 starter kl.18.41. Tirsdagen avrundes fra Visby, og det med en meget spennende V64-omgang kl.19.25.

Det er intet annet enn en praktfull V65-omgang som venter på Forus denne tirsdagen, og her vrimler det av underspilte objekter som må med på alt av bonger! Bankeren kommer ut i V65-5, og etter å ha sett 13 Sejr Gammelsbæk de siste gangene så kan vi ikke gjøre annet enn å anbfale et bankerspill. Her har Geir Mikkelsen gjort en ypperlig jobb, og han har fått vinnerhesten tilbake i en herlig skikk!

Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 1 Pågangsmot – Er ikke den beste hesten i feltet, men vi liker strekhester i løp som dette, og den må bare prøves som et frekt objekt. Var klart bra etter pause sist, og den gikk ny bestetid direkte da. Ventes forbedret til denne starten, og feelingen er at Pål Buer vil lede dette løpet svært lenge med vår ide. På en kjapp bane trenger den ikke å bli enkel å fange, og den må opplagt tas på alvor. OBS!

V65-2 : 6 Pøylefanten – Går ned en klasse denne tirsdagen, og den må være helaktuell i en feilfri utgave. Nå sist feilet den på siste bortre når det gikk som fortest, men den kom fint tilbake nedover oppløpet i kulissene. Da var den ute mot BETYDELIG bedre hester enn dette. Nå møter den på helt riktig motstand, og da er i hvertfall vi på hugget. PRØVES SOM EN FREKKIS!

V65-3 : 1 Jag Photo – Hadde vært i eliten om den hadde holdt seg skadefri gjennom karrieren. Har dog hatt store problemer, og den har vært borte flere ganger med alvorlige skader. Solgte seg dyrt fra tet sist, og den har funnet storformen nå. Blir ikke enkel å plukke ned om den henger like fint sammen i aksjonen, og vi iler til med tipsnikken.

V65-4 : 9 Kap Tilly – Er billigere ute nå, og den er dessuten bedre enn raden. Den har gått fullt godkjent de siste gangene, men den har slitt med tøffe oppgaver. Nå ser det straks klart mer spennende ut på forhånd, og man må heller ikke glemme at 2 av 3 løp som den vant i fjor kom på nettopp denne tiden. Vant blant annet et V75-løp. Blir ikke helt tatt på alvor med en smårusten rad, men oss “lurer hun ikke”. Kan skrelle!

V65-5 : 13 Sejr Gammelsbæk – Er 20m tøffere ute kontra 2 Greyhound D’Estino, og det er selvfølgelig ingen enkel oppgave for Sejr Gammelsbæk dette. Har dog funnet en helt fantastisk form igjen, og da pleier den å være i en egen klasse på Forus. Nest sist blåste den rundt feltet på et MEKTIG sett, og vi ble kraftig imponert av den da. Nå sist spurter den strålende i kulissene, og var da ute mot klart bedre hester enn dette. Leverer den på sitt beste igjen skal mulighetene være GODE, og dette er omgangens beste banker.

V65-6 : 1 Achilleus – Er i en helt egen klasse i finalen om den bare går feilfritt. Dog er den ustabil, og ikke noe vi velger å stole på. At den også har skiftet treningsmiljø er vi spent på hvordan slår ut. Ofte får hester en reaksjon med en helt annen bakterieflora osv på den nye plassen, og det er ikke alle som leverer på sitt beste på direkten. Motivert, men for hardt betrodd. 12 Baronesse Hooves – Er egentlig veldig riktig ute nå, og den varslet dessuten form etter pause sist. Var da bunnsolid i nederlaget. Er SYLVASS på speed når den får de riktige ryggene å gå i, og mot denne motstanden skal den tas på alvor. Kommer lengst ut i banen, og det til brakodds i lukene?