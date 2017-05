Nettavisens galoppeksperter jakter suksess på direkten

Delacroix og Jan-Erik Neuroth blir favoritt i V65-2 på Øvrevoll torsdag kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En eventyrlig flott torsdag står foran oss med trav og galopp fra tidlig ettermiddag til sen kveld. Lindesberg er først ut med V4-lunsj fra Sverige, før Drammen overtar med lunsj-V5. Og all den tid det er duket for årets første V65-omgang på Øvrevoll og det også er V65 fra Klosterskogen, betyr det at det ikke er V64 fra Sverige torsdag kveld.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Solid tirsdag på Forus og Momarken

Det ble solid uttelling for Rolf Lerums V5-lunsjtips til Forus tirsdag. V5-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 150 satt klokkerent og betalte tilbake pene 2 021 kr. På Momarken tirsdag kveld ble det flott klaff i V65-spillet. V65-forslaget med innl.pris kr 450 satt klokkerent og betalte tilbake 4 255 kroner.

Nettavisens galoppeksperter hadde eventyrlig suksess på Øvrevoll i 2016, og fanget flere storgevinster. De to største høydepunktene kom med tre ukers mellomrom i august, men også i mai ble det solid gevinst, men da i V4-spillet.

Eventyrlig suksess på Øvrevoll søndag 28. august

Søndagens galoppstevne på Øvrevoll, ble en eventyrlig suksess for Nettavisens galoppeksperter. V65-forslaget her på Nettavisen med innl.pris kr 864 satt klokkerent og betalte tilbake meget flotte 21 372 kroner. 10. valget 3 Palermo var krysset på kun seks hester i V65-3 og storfavoritten Our Last Summer tok seg som ventet av Norsk Derby i V65-5.

31 andelslag med seks rette på Eksperten

Hele 31 andelslag på Eksperten fikk ta del i suksessen.

Fire andelslag med 5 andeler a kr 200 - utbetaling kr 21 372

Fem andelslag med 4 andeler a kr 250 - utbetaling kr 21 372

Tre andelslag med 10 andeler a kr 100 - utbetaling kr 21 372

Fire andelslag med 5 andeler a kr 300 - utbetaling kr 22 632

Fem andelslag med 4 andeler a kr 500 - utbetaling kr 23 577

To andelslag med 4 andeler a kr 899 - utbetaling kr 24 522

Seks systemspill med 4 andeler a kr 1000 - utbetaling kr 24 522

Ett systemspill med 20 andeler a kr 1000 - utbetaling kr 24 522

Ett systemspill med 4 andeler a kr 2000 - utbetaling kr 26 727

Totalt spilte Nettavisen inn formidable 744 017 kroner av en omsetning på ca 100 000 kroner på Eksperten til V65-omgangen på søndag.

Tok nesten hele sekserpotten torsdag 4. august

Nevnte Our Last Summer innfridde som Nettavisens V65-banker 4. august og den dagen tok altså Nettavisens galoppeksperter 80 prosent av sekserpotten på Øvrevoll 4. august, da fire av de fem kupongene som fikk seks rette den dagen, ble komponert av Nettavisen. Fire systemer ble solgt på Eksperten, og samtlige fikk seks riktige. To systemer kostet kr 6 000 (fire andeler a 1 500), og to systemer kostet 4 000 (fire andeler a 1000). Systemene betalte ut 92 542 kr per stk.

Kanonsuksess i V4-spillet torsdag 26. mai

Torsdag 26. mai leverte våre eksperter knalltips, spesielt i V4-spillet. Det mellomstore V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 936) suste rett inn og ga formidable 46 081 kroner i utbetaling etter at sistevalget 6 This Is Bajas vant V4-4. Fire andelslag på Eksperten gikk inn. Disse fire andelslagene fordelte seg slik:

Et stk systemspill fire andeler a kr 750

Et stk med fire andeler a kr 500

Et stk med fire andeler a kr 250

Et stk med fem andeler a kr 200.

Vurderinger av Birger og Morten til torsdagens løp på Øvrevoll:

En interessant runde på Øvrevoll. For første gang i år blir det V65 med galopp, og vi får også V4-spill. V4 er de siste fire avdelingene på V65.

Her er tidsfristene:

V65-spillestopp kl 19.25

V4-spillestopp kl 20.10

DD-spillestopp kl 21.00

Neuroth rir V65-bankeren

Delacroix var en av fjorårets aller beste toåringer på Øvrevoll. Nå er det årsdebut, og selskapet er ikke det aller hardeste. Vi tror derfor 4 Delacroix i V65-2 vinner sitt løp, spesielt nå som hovedutfordreren 1 Swedish er blitt strøket. Vi tror på suksess for Jan Erik Neuroth og 4 Delacroix og bankerspiller i V65-2.

Vant sist - kan vinne igjen

Ellers er det ikke så kjempestore felter, men det er farlig å stryke for mange i flere av løpene. Vi er veldig spente på 6 Fil Rouge i V65-4/V4-2. Var suveren på åpningsdagen, men møter en del tøffere motstand nå. Er dog den eneste i feltet med løp i kroppen, og det kan fort bli en ny seier.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

V4 er de siste fire løpene i V65. I V65/6V4-4/DD-2 er 4 Calcaterre og 5 Pretty Princess de to klare favorittene. De to møttes så sent som sist onsdag på Øvrevoll i V4-1 og da vant Calcaterre. Vi tror mest på 4 Calcaterre også torsdag og bankerspiller denne i DD-spillet, men låser både V65/6 og V4-4 på disse to.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

De som eventuelt vil ha med en tredje hest, tar med 6 This is Bajas. Tapte en del fra start sist, men var god etterpå.