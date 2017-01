Northug fikser jackpotcashen i Harstad

Dag Sveinung Dalen og Polar Northug. Søndag kommer de ut i V65-1. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Leirvåg med V65-fest på Leangen 16. januar!

Årets første ordentlige luketømming på Leangen kom denne mandagen, og tipsene satt mildt sagt knallbra! Alsaker Elfax (5-valg) var vår tipsener, og sjokket Dreamstile (7-valg), var ikke glemt av oss! Nettavisens mellomste forslag med en innleveringspris på Kr.450 satt som spikret, og det forslaget betalte ut flotte Kr.9 166,-. På Eksperten ble det fullklaff for totalt 25-andelslag!



Lerum med sterke V64-tips til Umåker 15. januar!

V64-tipsene satt bra denne søndagen, og vårt forslag på Kr.432 satt som spikret. Bøygen for mange i denne V64-omgangen var supersmellen How Amazing Tooma (8-valg ), men den hadde vi med på kun tre hester... Wilda Tigern Jack var bunnsolid som vår banker, og nå har den virkelig funnet storformen! Utbetaling for bongen på Kr.432 : Kr.5 035,-!



Harstad avrunder uken med en herlig jackpotomgang i V65-spillet. Litt over 600 000 finnes ekstra i dagens sekserpott, og de skal vi være med å kjempe om! 1 Polar Northug er normalt en banker i innledningsløpet, og vi går for den i dagens omgang! Sjekk ut følgende:



V65-1 : 1 Polar Northug – Går fra klarhet til klarhet, og den har en TOPP mulighet til å lede dette løpet rundt om. Her blir det nok «gåsegange» med den store favoritten i tet, og med uforandret fine rapporter i ryggen så kan ikke vi spekulere. Dalen er dyktig tømmefører, og for oss er dette dagens beste banker!



V65-2 : 9 Mon Amie Superb – Småskummelt løp om ikke favoritten vinner. Den debuterte i Harstad sist, og det ble en overlegen seier med krefter igjen. Fikk det da billig, og det er tøffere i mot nå. Har dog såpass mye inne at det dreier seg om en soleklart motivert favoritt.

V65-3 : 2 Mo Stjerna – Debuterer i Harstad, og gjør det for sin nye trener, Tina Lagesen. Dag-Sveinung Dalen er kusk, og hesten er dermed i de beste hender. Dette er en hoppe med STOR fart i kroppen sin, men den feilet/rotet på slutten når den stod i Trondheim. Har tidligere vist frem en lav 30-tid på denne distansen (15.08.2016), og er den bare på humør for dagen, ja, da blir den spennende å følge. Prøves som en frekkis!

V65-4 : 4 Engas Rimfaksa – Har en veldig fin oppgave foran seg her, og den må ha en meget bra sjanse. Den har vært positiv for HC Holm de to siste gangene, her kan den komme seg tidlig foran, og da skal det en god hest for å knekke den ned. Banker for de småfrekke!

V65-5 : 7 Wizard – Blir kraftig undervurdert (hadde 2,4% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut), og det kan dreie seg om rundens beste skrellobjekt! Var veldig bra på høsten i fjor, og vi ble litt imponert av den da. Nå sist feilet den like etter start, den tapte MYE, men kom helt strålende tilbake, og den ble sittende bom fast over mål. Her er det form pågang, og klaffer det bare litt på veien så kan den overraske. PASSES!

V65-6 : 10 Pasen Sisu – Var klart bra etter pause sist, og det var egentlig ikke hesten sin feil at det ikke ble seier. Dag-Sveinung Dalen valgte nemlig å kjøre litt unna (muligens han måtte gjøre det), og dermed kom lukene for den som satt i rygg leder. Hesten så bra ut, og den er nok enda bedre nå. Dalen er nok også veldig revansjesugen, og Papsen Sisu må være et bra spill i finalen!