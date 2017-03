Nye utfordringer på Momarken

Espen Schem og Faks Mollyn. Tirsdag er de aktuell i V65-1. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

V4 Axevalla: V4-godbiter til lunsj

V64 Jägersro: Untersteiner har V64-bankeren

Oddstips 1: Ødegaard & co. blir kraftig undervurdert

Oddstips 2: Argentina opplever et fraværsmareritt

Oddstips 3: Brasil kan bli VM-klare

Oddstips 4: Kroatia hviler flere nøkkelspillere

Tabelltips Eliteserien: Slik tror vi det ender

Tabelltips Brann: I år ryker superstatistikken

Ny dag, nye muligheter! En herlig tirsdag venter, og i dag er det Sverige som er først ut. Her blir det lunsjtrav på Axevalla, og V4-omgangen starter opp kl.12.20. Om kvelden blir det V65 på Momarken med start kl.18,50, før dagen avrundes på Jägersro. Her skal det kjøres V64, og løpene er i gang kl.19.25.



Lerum med herlig V65-treff i Boden 25. mars!

Vi kom ikke helt til mål på de flate bongene i Boden denne kvelden, men systemene satt som de skulle (fire andeler a Kr.1 000). Begge våre systemer suste inn på Eksperten, og de betalte ut hele Kr.62 119 per stk.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Nye sterke tips ble servert i Bergen 23. mars!

Det ble ny opptur for våre tips til Bergen Travpark denne torsdagen! Nettavisens lille V65-forslag på Kr.240 betalte ut fine Kr.1 717,-. Her banket vi blant annet 2-valget Tinn Jerker. I V5-spillet ble det også fullklaff for det minste forslaget, og her var innsatsen Kr.200,-. Her kunne man hente ut Kr.2 459,-.



PS! Vi har åpnet året på Bergen Travpark meget bra, og vi har allerede vært med på et par saftige oppturer! 23. februar innfridde Super Strong (17%), og Arthurian Hanover (9,9%) som deilige godbiter. På Eksperten ble det fullklaff for to flate bonger (fire andeler a Kr.500), samt to systemer (fire andeler a Kr.1 000). Utbetalingen ble meget fine Kr.21 672,-. Høydepunktet hittil i år på Bergen Travpark, kom 26. januar, hvor vårt V5-forslag på Kr.960 betalte ut storfine Kr.154 431,-.

Alt satt på Forus 21. mars!

Det ble NY suksess for de som tok rygg på undertegnedes tips på Forus denne tirsdagen! Absolutt alt satt, og Nettavisens lille V65-forslag på Kr.192 betalte ut Kr.2 084,-. I V5-spillet betalte Nettavisens lille bong på Kr.192 ut Kr.887,-. Tar du rygg på undertegnedes Forus tips?

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Nye utfordringer på Momarken! Ja, det er ikke en spesielt lettløst V65-omgang som blir servert denne tirsdagen, og det kan fort gå mot store kroner for de som løser samtlige løp! Vi banker frekt på de litt mindre bongene, og der står 5 Flaming Star EP (V65-3) alene. På de større bongene spiller vi bankerfritt. Sjekk ut følgende:



V65-1 : 4 Faks Mollyn – Leverte en bra avslutning bak meget gode Kjempen sist, og den varslet vinnerform da. Står helt riktig inne i løpet som venter nå, og blir det bare ikke feil på veien så må mulighetene være meget gode. Motivert tipsener.

V65-2 : 6 Man O’War – Her blir 4 Dahir Tariel storfavoritt, og feilfritt dreier det seg også fort om en vinner. Har dog vist seg å være vrien bak bilen, og den har feilet seg umotivert vekk i tre av de fem siste løpene. Vi kan ikke gå all in på en slik storfavoritt, og prøver oss heller med en hest som er bedre enn raden som vårt drag. Man O’War feilet med krefter igjen i kulissene sist, det er gode rapporter på den, og den duger på kapasitet. MÅ PASSES!

V65-3 : 5 Flaming Star EP – Et svakt monteløp venter, og her er det altså kun elleve hester igjen etter at det er kommet inn fire strykninger. Flaming Star EP så vi i monteprøveløpet, og det så ganske bra ut. Gikk en fin siste 800m, og den var helt ubrukt over mål. Her kan den muligens få gratis tet, og da skal den ikke bli enkel å ha med å gjøre. VÅR IDE!

V65-4 : 2 Victoria Solbacka – Gikk bra etter to/tre galopper sist, og den kom til mål med litt krefter igjen. Skulle den komme seg tidlig foran her, så er den moden for å senke rekorden sin en god del, og på en kjapp bane trenger den ikke å bli helt enkel å fange. Prøves som en frekkis i et småskummelt løp.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 4 Torpa Oda – Har en meget bra sjanse om den er i nærheten av sitt beste i årsdebuten. Tredje sist var den altså hakk i hel på en såpass god hest som Karmeland Siv, og den er blitt matchet mot noen av våre bedre unghester. Blir spennende å følge etter denne pausen, og mot en motstand som ikke skremmer gir vi den sjansen direkte. OBS!

V65-6 : 1 Sweet’n Sour Akema – Småskummelt løp, om ikke nykommeren til Erik Killingmo gjør kort prosess. Dette er nemlig en svært grunnkapabel hest, den har matchet MYE bedre hester enn hva den møter nå, og det er fine rapporter på den. Sporet kan bli en felle, men blir den bare ikke fast, ja, da duger den. Kan være en banker for de med litt is i magen!