Nye V65-godbiter er pågang fra Bergen

Bjørkeknekten og kusk Odd Storetvedt. Torsdag kommer de ut i V65-5. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Lerum med en ny herlig supertreff på V64-systemene 24. januar!

Våre V64-systemer (fire andeler a Kr.1 000) satt som spikret på Jägersro denne tirsdagen. Superskrellene Sagarmäthä (10-valg), og Kendra Silvio (6-valg) kom begge med på gardering.

Systemene betalte ut hele Kr.92 702 hver seg, og gratulasjoner er på sin plass.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

På Bergen Travpark sist torsdag serverte vi de to dypeste på ranken som våre tipsenere. Bokli Storm (4-valg) + Bjaa Land (3-valg) stod begge først på ranken, og topp info ble servert! Fra Bergen denne torsdagen har vi igjen jobbet frem endel snadder, og det er en V65-omgang som vi virkelig gleder oss til! Bli med på moroa, å ta rygg på følgende:



V65-1 : 7 Tin Balder – Er 40m billigere ute kontra 5 Spik Mollyn fra deres møte fjerde sist, og det er ingen tvil om at Tin Balder står riktig inne i dette løpet. Kom ut etter en lengre pause sist, og den var «småtjukk», men ellers veldig fin å se på. Skal normalt ha gått MYE frem med den blåseren i kroppen, det er feltes klart beste hest, og opp mot sitt beste, ja, da skal noen og enhver få kjørt seg. MÅ MED PÅ ALT!

V65-2 : 4 Grans Viktoria – Har gått to løp etter et lengre avbrekk, og det har nok gjort veldig godt. Har tidligere matchet betydelig tøffere motstand enn dette, og den kan ikke få et finere løp enn hva den har foran seg nå. Muligens blir det skorykk på torsdag (et stort pluss, gikk med sko sist), og da vil den vise seg frem fra sin beste side. Må bare prøves mot det som blir den trolige favoritten, 1 Vestpol Il.

V65-3 : 4 The Flying Jet – Var veldig tung etter pause sist, og den trengte virkelig en blåser i kroppen. Skal normalt ha gått MYE frem med det løpet i kroppen, og den skal bli spennende å følge denne torsdagen. Står ikke tilbake for en i dette feltet, og klaffer det bare med de riktige ryggene underveis, ja, da blir den ikke enkel å stå i mot. SE OPP!

V65-4 : 7 Anders Jade – Her blir 6 Vanessa K. overspilt, og vi kan ikke gå ALL IN på en slik favoritt. Anders Jade er god nok i massevis, og den skal passes nå. Har blitt fikset på siden det siste løpet, og det er GODE rapporter på den før årsdebuten. Motstanden er særdeles overkommelig, og den burde ha en fin sjanse å spurte ned disse. Må tas på alvor, og vi roper et varsko!

V65-5 : 7 Bjørkeknekten – Er i en klasse for seg når det gjelder kapasitet, og vi velger å banke den i årsdebuten. Rapportene på den er nemlig veldig fine, og den går en svært spennende sesong i møte. Har vunnet 13 av 23 løp, er betydelig bedre enn grunnlaget sitt, og når den ikke blir sånn veldig hardt betrodd direkte, ja, da må vi bare prøve oss. ALL IN!

V65-6 : 1 Tristan Dalimo – Er bankerspilt i begge «Fagbladene», og fra tet vinner den løpet. Dog skal man huske på at denne kusken ikke pleier å vinne mer enn 1-2 løp i året, og at Tristan Dalimo tidligere har vært ustabil med en del galopper. Har dog vært meget fin på slutten, og den skal stå først på ranken. Vi tør dog ikke å gå ALL IN, og tar med noen luringer i mot.