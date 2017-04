Nytt Blekkan-show i vente

Jomar Blekkan og Looking Superb blir storfavoritt i V65-1 på Leangen mandag kveld. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

En gedigen trav- og galoppuke står foran oss. Onsdag er det voldsom pott å spille om i V76-spillet på Bjerke. Det ble ingen utbetaling for 6 rette i V76 på Bjerke sist onsdag. Sammen med bonuspotten overføres dermed meget solide 2 073 334 kr som jackpot til sjuerpotten. Og som ikke det er nok så er det nordisk V75 på Åby førstkommende lørdag med Olympiatravet som rosinen i pølsen. Og siden ingen klarte sju rette i V75 på Bjerke lørdag overføres 7 395 928 kr som jackpot til syverpotten i V75 på Åby lørdag.

Jackpot er det også mandag. Det ble lettløst i V64-spillet på Umåker fredag og dermed venter det 1 072 370 SEK ekstra i sekserpotten i V64-omgangen på Färjestad mandag kveld. Men allerede kl 11.10 er det klart for V5-lunsj på Bjerke, mens Halmstad byr på V4-lunsj fra Sverige kl 12.20. Leangen er ellers norsk V65-bane mandag og der oppe er det ti løp. Det betyr ekstra V4-omgang og ellers er det både V65 og V5 i Trondheim.

Nytt Blekkan-show i vente?

Jomar Blekkan presenterte en fantastisk godt opplagt Helle Spik i V75-2 på Bjerke lørdag og på hjemmebanen Leangen har Blekkan som kjent forsynt seg grovt av seiersfatet i år. 24 seire er det blitt på Leangens mangeårige champion og også i kveld har Blekkan feite vinnersjanser. 12 Looking Superb i V65-1, 12 Eurocandidcamera i V65 og 4 Komnes Omer i V65-3 blir store favoritter i sine respektive løp, mens 7 Longcat Hanover i V65-5 og 2 Perle Lisa i V65-6 også blir blant favoritten i sine løp. Jeg velger meg ferske 4 Komnes Omer som min V65-banker.

Fartsmessig klin overlegen

Når det gjelder 4 Komnes Omer i V65-3, så har denne et gaveløp på papiret. Fireåringen årsdebuterte på Leangen forrige mandag og tross to galopper landet han på 31.7/2140 meter. En slik tid betyr at han kommer til å vinne dette løpet med minst 20 meter. Jomar Blekkan er en mesterkusk på kaldblodshester i lavt grunnlag og med kun fire hester på strek, tyder alt på tidlig tet og game over. 4 Komnes Omer blir min V65-banker på Leangen i kveld i V65-3.

Ingen tvil om at Superb er best, men.....

Det er ingen tvil om at Jomar Blekkan har den beste hesten i V65-1/V4-3 i form av storfavoritten 12 Looking Superb, men likefullt garderer jeg denne i kveld. Tolvtespor er aldri ideelt, hesten har ikke prestert som best i de to siste løpene og alle hester kan som kjent tape. De to vallakene 5 Oro Boy (kraftig formbeskjed sist) og svært lite spilte 6 Hambler's Amigo har begge en rusten rad, men det er to hester med kapasitet som begge har vist oppadgående form i det siste. Sammen med speedige 11 Ragazzo blir de mine garderingskryss i V65-1.

Frekk DD-banker fra Sjoner

Onsdag innfridde nestfavoritten Elegant som min DD-banker på Bjerke og lørdag innfridde Emir La Brousse som min DD-banker på Bjerke. I kveld har jeg en ny delikatessebanker i DD-spillet. Det dreier seg om 7 Viggjerva i V65-6/DD-2. Innfridde som mitt herlige objekt på Leangen 13. mars mot storfavoritten Søllmin og fulgte opp med ny seier nest sist. I det siste løpet galopperte hoppa som vinner 100 meter fra mål. V65-6/DD-2 er ert uoversiktlig løp og Viggjerva blir ikke favoritt.

Riktig at Blekkan er favoritt

I V65-2 synes jeg det er riktig at Jomar Blekkan er favorittspilt med nykommeren 12 Eurocandidcamera. Vallaken viste i Hamre-regi at han har bra kapasitet, men viste også en del galopp. Får Blekkan denne feilfritt rundt, skal han ha bra vinnersjanse mot klart overkommelig motstand.

Mjøen er optimist

Tross åttendespor er 8 Fernando gjort til spillefavoritt i V65-4/V5-1 og spillerne har nok rett i det. Thomas Mjøen vant med vallaken tredje sist etter en flott spurt. Kunne ikke forsvare seg fra tet mot gode Derby D'Estino og Marino D.V. nest sist, og satt fast med krefter spart i et tøft V75-løp sist. Klart enklere imot igjen i kveld og en motivert favoritt.

Blekkan byr opp til dans

Jomar Blekkan er altså ikke favorittspilt med 7 Longcat Hanover i V65-5/V5-2/DD-1. Favorittstempelet i dette løpet bekles av tøffingen 12 Valley Ivan som blir ganske stor favoritt. Men med spor i første rekke, jakter nok Blekkan teten med 7 Longcat Hanover og da kan Valley Ivan få kamp om seieren.