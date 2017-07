Nytt V65-snadder blir servert lørdag

Ove A. Lindqvist er aktuell i dagens V65-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Lerum med V75-suksess i Harstad sist lørdag!

Vi kom dessverre ikke i mål med systemene i V75-omgangen fra Harstad, men det fullklaff for en rekke av de flate V75-bongene på Eksperten.Sjekk ut følgende:

Ett andelslag - fire andeler a Kr.899 - utbetaling Kr.34 036,-

Seks andelslag - fire andeler a Kr.500 - utbetaling Kr.32 988,-

Ett andelslag - fem andeler a Kr.400 - utbetaling Kr.32 988,-

Fire andelslag - fem andeler a Kr.300 - utbetaling Kr.32 100,-.

Ett andelslag - ti andeler a Kr.200 - utbetaling Kr.32 988,-.

Totalt innspilt på de tretten andelslagene - Kr.393 352,-



Disse kjøringene etter at man er ferdig med den norske + svenske V75-kjøringen er HØYINTERESSANTE! Omganger som i kveld på Bergsåker er nemlig jobbet minimalt med, og man får ekstra godt betalt for skrellene. Sist lørdag til Solänget serverte vi Humbaba (4-valg), og Ippon Futura (3-valg) som herligen godbiter! Til Bergsåker denne lørdagen kan vi by på følgende:



V65-1 : 7 Queer Fish – Kommer ut i fra eventyrstallen til Magnus Träff (39% seire i 2017!), og det går ikke å plassere en annen hest først i innledningen. I finalen nå sist ble det riktignok for tøft, men med en slik bøtt som den fikk i løpet så er det selvfølgelig naturlig at det kommer litt syre tilslutt. Nå er Queer Fish billigere ute enn tidligere, og den har en bra sjanse selv om den skulle havne utvendig leder. MOTIVERT!

V65-2 : 2 Karlängs Lill – Er BEDRE enn raden, og den ligger virkelig i skorpen. Den har gjort to sterke løp på slutten, men det har dessverre ikke klaffet helt. Nå har den en drømmeoppgave foran seg, og det kan dreie seg om en banker om du velger å gå tynt i et ellers meget åpent løp.

V65-3 : 2 Comewithaflash – Har funnet superformen, og nå sist ble den altså fjerde i et forsøk til StoChampionatet. Avsluttet da sterkt ute i banen, og vi hadde 12,2 s 600m. Er normalt helt travsikker, den møter en veldig billig gjeng, og sjansene må være knallgode! Vi tror hardt!

V65-4 : 6 Klack Viktor – Blir garantert ikke mye spilt på denne raden, men feilfritt, ja, da har den både kapasitet/form til å skrelle. Kom ut etter en lengre pause sist, og vi likte det vi fikk se. Feilet som helt ubrukt i andre utvendig på siste bortre, men kom sterkt tilbake i kulissene. Den blåseren i kroppen etter avbrekket har nok gjort veldig godt, og feilfritt gjør den seg ikke bort i omgivelser som dette. OBS!

V65-5 : 14 Tyron Power – Skal ikke undervurderes i dette relativt åpne oppgjøret. Det ble riktignok galopper sist, men nest sist spurter den storstilet når lukene kommer inn på oppløpet, og vi hadde 11,7 s 800m på klokken som ubrukt. Her er det ikke veldig hardt i mot, og springsporet på tillegget passer perfekt. OBS!

V65-6 : 7 Sugar Daddy – Ny hest fra Magnus Träff, og en ny hest som vet hvordan det er å vinne løp! Sugar Daddy har virkelig vært bra på slutten, og den har toppform i kroppen. Skulle den komme seg gratis foran, ja, da er dette løpet kjørt. Her er det dog et par sterke formkort med i feltet, og vi velger derfor ikke å banke favoritten…