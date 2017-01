Ohlsson byr på V65-Gull

Ulf Ohlsson er meget aktuell på Solvalla fredag. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Biri: V65-kveld med banker på direkten

Oddstips 1: Leeds er gode nok til opprykk

Oddstips 2: Tøff oppgave for Selnæs & co

Skiskyting: Emil på vei mot VM-formen

Lotto: Syv millioner til to Lotto-spillere

EuroJackpot: Fem stykker delte 818 millioner kroner



Systemfullklaff på Momarken 10. januar!

Det ble fullklaff for undertegnedes V65-systemer (fire andeler a Kr.1 000) på Momarken denne tirsdagen. De betalte ut Kr.9 403 per stk. Vi hadde blant annet tålt ALLE hestene i V65-3, og det var derfor surt å kun få inn et andrevalg der. Vår herlige banker, Ebba BR (32,9%), bare blåste rundt feltet, og kom alene til mål.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Lerum med enorme V5-tips på Jarlsberg 5. januar!

Det ble servert KNALLSTERKE V5-TIPS i lunsjen denne torsdagen, og det ble bra med kling i kassen for de som tok rygg! Nettavisen sin lille bong med en innleveringspris på Kr.162 betalte ute flotte Kr.5 156,-. Bokli Stjernen (2-valg) ble banket på den bongen.



Lerum gjorde (nesten) rent bord i lunsjen 4. januar!

I lunsjen til Umåker onsdag gjorde vi nesten rent bord! Vårt mellomste V4-forslag til Kr.432 betalte ut meget fine Kr.2 627,-. Forsvira (utgangsveri i V4-spillet: Kr.254) overrasket veldig mange, men ikke oss. Vi satt den nemlig først på ranken, og serverte solid info!



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det ble en ny herlig opptur for undertegnedes V4-bonger til Solvalla sist fredag! Det mellomste forslaget til Kr.448 satt som spikret, og betalte ut Kr.2 320,-. Largo innfridde som en banker av stål i finalen! Fredag venter en ny herlig lunsjomgang på vår store favorittbane i Sverige, og nå kan vi by på følgende:

V65-1 : 5 Boomer – Risikerer svar fra 2 G.G.‘S Secretdream, men skulle Boomer komme seg foran, ja, da er dette hesten å slå. Gikk fullt godkjent i kulissene etter et veldig passivt opplegg sist. Så havnet den i dødens nest sist, og den feiler da fra seg en premie ca 300m fra mål. Tredje sist kommer den til mål med krefter igjen etter galopp. Er BETYDELIG bedre enn raden, den er kjapp i vei, og skulle den komme seg foran, ja, da skal favoritten få kjørt seg. PASSES!

V65-2 : 10 Sort Gull – Velger vi å banke på fredag. Har nå fått to løp i kroppen etter at den kom inn på stallen til Østein Tjomsland, og det har blitt to seire. Leverte en mektig sisterunde på isen sist, og da hadde vi 28,0 s 1000m med krefter igjen på tanken. Er veldig sterk, og det skal en god hest til for å stå i mot denne nedover oppløpet. ALL IN!

V65-3 : 10 Don Draper – Har ikke fått betalt på slutten, og den kommer til start med en form som er BETYDELIG bedre enn raden! Den har kommet til mål med mye krefter igjen de to siste gangene, og nå sist ble heller aldri draskylappene trukket ned. Med tempo blir den ikke enkel å stå i mot, og den skal passes i et syltynt løp. OBS!

V65-4 : 6 Undies – Er en meget bra 4-åring, og den knep seieren sist. Har bra skalle, og riktig innstilling! Blir dog knallhardt betrodd her, og når dette ikke er snakk om noe rent straffespark, ja, da velger vi å spekulere litt. 13 Avec Wine – Er ingen dum traver, og den var helt enorm til seier sist. Gangen før fikk den maks etter pause, og den trengte løpet. Virker å utvikle seg fint, er knallgod for klassen, og den skal passes!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 9 Arrivederci – Småskummelt løp som vi velger å gardere bredt. Draget vårt blir overhodet ikke spilt, men det er snakk om en hest som er bedre enn raden, og på fredag kan den dessuten få løpet sitt. Spurtet ordentlig fint i kulissene sist, og den hadde bra med krefter igjen over mål. Nest sist ser den ut som en vinner ned mot siste sving, men huker så kraftig hjul med en konkurrent, og det er mulig at det skjedde noe med vognen da. Ypperlig smygspor, dønn riktig motstand, og får kusken til styringen, ja, da kan bomben smelle!

V65-6 : 4 Underworld – Vant sikkert i debuten nest sist, og da hadde vi 15,5 s 800m på klokken. Nå sist snubler den til midt på oppløpet, og det var trolig nok til at den ikke fikk vinne igjen. Virker til å ha en veldig bra innstilling, og den er moden for å senke rekorden sin. Sporet tror vi den takler, og Kihlström opp er dessuten spennende. SPILLES i en interessant finale.