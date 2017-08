Ove'n kommer med ambisjoner

Ove Wassberg og Very Esterel. Tirsdag kommer de ut på Forus. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En spennende tirsdag venter for vi som er glad i å spille på hester. Moroa starter som vanlig fra Sverige, og i dag er det Solänget som står for V4-omgangen med start kl.12.20. Forus byr så på en herlig V65-omgang, og løpene fra Stavanger starter kl.18.50. På Jägersro blir det V64, og her er man i gang kl.19.25.



Det ble en ordentlig V5-fest på Leangen denne mandagen, og undertegnedes minste bong på Kr.180 betalte ut Kr.2 464,-. Theodor (2-valg) + Rebekka (3-valg) ble begge servert som herlige førstevalg.



Samlebongfest på Bjerke 7. august!

Alt satt i lunsjen på Bjerke denne mandagen! Undertegnede serverte hele fire rene tipsenere i dagens V5-omgang, og Lobster's Sam (2-valg), Dats Soberano (3-valg), Victorio (banker), samt Tyri Loko (2-valg) stod alle første på ranken. Nettavisens minste bong på Kr.180 betalte ut Kr.789,-. DD-forslaget på fem rekker med banker på Tyri Loke gav en odds på 24,17,-.



Storskrellen Charlie Harmoni (6-valg) fikset opptur på Färjestad 5. august!

Tipsene satt knallbra denne kvelden, og i V4-spillet gjorde vi nesten rent bord. Undertegnedes mellomste forslag på Kr.432 satt nemlig som spikret, og det betalte ut fantastisk fine Kr.8 189,-. Charlie Harmoni (V4 steg fra Kr.68 til Kr.1 137) skrellet enormt, men vi hadde faktisk singel utgang på den...



Det ble særdeles lettløst på Forus sist tirsdag, og utbetalingen stoppet på rekordlave Kr.46! Det finnes endel sterke favoritter også i dagens omgang, men vi føler at bredden på løpene er bra, og blir ikke overrasket om det kan komme en skrell eller to. Vår banker gjorde et bra løp i Danmark sist, og vi spekulerer ikke mot Del Photo i V65-3. Sjekk ut følgende:



V65-1 : 6 G. Jerken – Blir matchet mot Derby, og styringene de siste gangene har vist at Ole Gaute Gudmestad ikke ønsker å tømme sin hest før årets viktigste løp. Var nok uansett ikke helt på topp sist, mens den spurtet strålende nest sist. Et lite felt er et stort pluss, og får den denne gangen gå litt skikkelig tilslutt, ja, da skal noen og enhver få kjørt seg. Favoritten er motivert i innledningen, men vi dobler uansett opp bongene med svært kapable 5 Tripsson ØK som kan «ALT» på en god dag.

V65-2 : 9 Lady Revenue – Her er det dårlig klasse, og ikke helt lettløst. Ove er en mester på å løse «flokene» med vanskelige hester, og denne Lady Revenue har ikke akkurat vært enkel. Gikk dog meget bra i kulissene nest sist, mens den nå sist var tapper fra dødens. Virker å være ordentlig pågang i regi Ove Wassberg, motstanden er svært overkommelig, og tidsmessig har den mye å gå på. SKAL PASSES!

V65-3 : 7 Del Photo – Er normalt overlegen i omgivelser som dette, og finner ikke Morten Erga på noe spesielt i sulkyen så må vi bare tro på seier. Holdt meget bra fra tet i Danmark sist, og tiden som den noterte var solid. Her er den billigere ute igjen, og sist den var på Forus ble det en enkel seier. Er MYE bedre enn det grunnlaget den har på konto, og vi kan ikke spekulere mot den her. ALL IN!

V65-4 : 3 Erga Jokeren - Er ganske overlegen i det grunnlaget den befinner seg i nå, og den vant utrolig enkelt som helt ubrukt sist. Vi blir ikke sjokket om den går 28 på distansen, og feilfritt taper den normalt ikke. Tom Erga advarte dog sist at dette er en traver som man ikke kan stole helt på, og vi tør ikke å banke den enda. Motivert, men…

V65-5 : 12 Sejr Gammelsbæk – Hadde litt problemer/var ikke på topp for noen mnd siden, men på slutten har den vist seg å være tilbake på sitt beste, og vi har rett og slett blitt veldig imponert av den. Hadde det vært 2100mv så hadde vi gått ALL IN i et løp som dette, men det er en oppjaget sprint, og skulle den bare være litt under pari, ja, da henter den ikke tillegg på for eksempel 7 Brixton US. Dog skal Sejr Gammelsbæk stå først, men vi dobler opp med Brixton US som står spennende til i dette løpet.

V65-6 : 7 Very Esterel – Var ikke på topp sist, men den hadde ikke reist som best da. Normalt er en tur til Stavanger ikke noe problem, og vi regner med at det går fint i dag. I det nevnte løpet sist trakk den seg fra dødens, og den var altså under pari. Nå tror vi at Ove Wassberg muligens kan komme seg foran med Very Esterel, og da tror vi på en topp mulighet. Prøves som en frekkis i finalen!