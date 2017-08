Perfekte forutsetninger for V65-bankeren

Prince Tanic har en flott oppgave foran seg i V65-6/DD-2 i kveld sammen med sin faste kusk Gunnar Austevoll. Foto: Morten Skifjeld: Hesteguiden.com

En eventyrlig flott trav- og galoppuke står foran oss og det er høydepunkter over en lav sko. Hele fem ganger er det V75, og kommende lørdag er det atter klart for Gulljackpot i V75-spillet her hjemme fra Sørøandets travpark. Kommende onsdag er det stor jackpot i V76-spillet på Bjerke med 1 037 698 kr. Onsdag er det ekstra V75 fra Jägersro med svenske Derbykvalifiseringer, det er ekstra V75 på Åby torsdag, er det er ekstra V75 fra Bergsåker fredag og kommende søndag er det ekstra V75 fra Charlottenlund med Dansk Derby. Og søndag er det også internasjonal V64 fra Øvrevoll med Norsk Galopp Derby på menyen.

Men før den tid skal vi gjennom en innholdsrik mandag som innledes med tidlig V5-lunsj på Bjerke (spillstopp kl 11.10). Deretter er det svensk V4-lunsj fra Dannero. Til kvelden byr Drammen travbane på en flott V65 her hjemme, mens Färjestad er vertskap for de svenske V64-løpene.

I denne artikkelen skal det heretter handle om kveldens V65-omgang i Drammen. Som vanlig er det spillemessig høyinteressant på denne banen. Jeg finner min banker i V65-6.

Gaveløp for bankeren

Det handler om 1 Prince Tanic som har en skreddersydd oppgave foran seg i V65-6/V5-3/DD-2. Fireårsvallaken vant nest sist, holder bra form og har nydelige forutsetninger foran seg i dette løpet. Er kvikk fra start, og normalt skal det være veldig bra sjanse for at Gunnar Austevoll forsvarer innersporet fra start. Derfra er trolig løpet kjørt og jeg bankerspiller 1 Prince Tanic i V65-6. Hesten blir også min V5-banker og min DD-banker.

Taper neppe feilfritt

V65-1 er et monteløp med kun sju hester til start. 3 Kleppe Skranten detonerte en av årets største overraskelser i V75-spillet når han vant Rappfots æresløp på Bergen travpark 3. juni. Har gjort tre monteløp etterpå det og tapt for Tomeld Ø.K. i to av dem. I sitt siste monteløp på Biri 28. juli, var det garantert seieren som glapp når hesten galopperte i klar ledelse i den siste svingen. Klar favoritt i V65-1 i kveld, men det er såpass stor galopprisiko, at jeg hekter på noen garderinger.

Ny Hamre-hest i trøbbel?

Frode Hamre brant med to store favoritter under V65-løpene på Sørlandet søndag og han kan brenne med en i kveld også. 3 Expo B.R. blir ihvertfall hardt betrodd i V65-2 og hesten har da også en fin oppgave på papiret. Men det kan bli dødens og på en bane som Drammen er det krevende. Jeg garderer ganske bredt i dette løpet.

Røren vinner igjen?

Den glade travamatøren Arnt-Sverre Røren opplever herlig suksess med både Vetle Petter og Vetle Jon for tiden og i V65-3 jakter 5 Vetle Jon sin andre strake seier. Kun fem hester stiller opp bak bilen i dette løpet og startkjappe Vetle Jon,har et bra bud på teten. Min ganske klare favoritt i V65-3.

Tengsareid hele veien?

V65-4/V5-1 er et såkalt breddepremieringsløp og sportslig holder dette løpet meget svak klasse. Treårsvallaken 3 Viva Rexiad har fått maks i sine to siste løp, men tidsmessig har det vært bra. Er en mulig tethest i dette løpet og motstandsmessig er det ned flere klasser fra de to foregående løpene. Mitt objekt i V65-4/V5-1.

Dalen har luringen

Dag-Sveinung Dalen er en fantastisk bra kusk og taktisk blant de aller beste vi har. Han vinner mye løp, til tross for at at han ikke så ofte sitter opp bak de mest betrodde hestene. I V65-5/V5-2/DD-1 får han fornyet tillit bak fireårshoppa 9 Revenge. Revenge holder solid form og fra et spennende smygspor, er hun mitt objekt i dette løpet.