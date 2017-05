Rennesvik i hetluften på Jarlsberg

Teddy Boy OK O.K. og Erlend Rennesvik blir blant favorittene i V65-5 på Jarlsberg i kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En strålende weekend venter, og her er det mye å glede seg til. Forus byr på en meget utfordrende V75-omgang lørdag, og søndag blir det en ekstra V75-omgang med blant annet Finlandia-Ajo på Vermo. Når det gjelder dagen i dag så starter vi som vanlig opp med V65 på Solvalla kl.12.45. Om kvelden er det Jarlsberg som står for den norske V65-omgangen med start kl.18.50. Fredagen avrundes i Kalmar, og her er V64-omgangen i gang kl.19.25.

Solid tirsdag på Forus og Momarken

Det ble solid uttelling for Rolf Lerums V5-lunsjtips til Forus tirsdag. V5-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 150 satt klokkerent og betalte tilbake pene 2 021 kr. På Momarken tirsdag kveld ble det flott klaff i V65-spillet. V65-forslaget med innl.pris kr 450 satt klokkerent og betalte tilbake 4 255 kroner.

Rennesvik i hetluften

Unge og dyktige Erlend Rennesvik har fra første stund vist seg som et meget begavet kusketalent. 1994-modellen har hatt en strålende uke og sist lørdag tok han en bejublet V75-seier i Sverige med U.S. Male E.P. I kveldens V65-omgang på Jarlsberg sitter Erlend opp bak to høyinteressante hester og den ene av disse får tillit som min V65-banker.

Teddy ble valget

Det handler om meget kapable 7 Teddy Boy O.K. i V65-5/V5-2/DD-1. Den tidliger Kolgjini-traveren ble handlet til Norge av Erlend på sensommeren i fjor og har vunnet tre ganger siden ankomsten. Dyktige Gaute Lura har hatt treneransvaret for denne en periode på Bergen travpak, men nå er hesten tilbake i Erlends trening. Selv fra spor sju bak startbilen skal det være tetsjanse og motstanden er ikke allverden. Erlend selv hadde minst like stor tro på Teddy Boy O.K. som stortalentet Forever Peace i V65-6 og trodde på seier når jeg pratet med ham i morges. Jeg er enig med Erlend og bankerspiller 7 Teddy Boy O.K. i både V65, V5 og DD.

Varming avgjør

Når det gjelder Erlend Rennesviks andre oppsitt i kveld, fireårige 8 Forever Peace i V65-6/V5-3/DD-1, så avlegger altså denne årsdebut i kveld. Det er fantastisk fin klasse på V65-6, men fra åttendespor bak bilen og med hovedopponent 1 Massive Attack i førstespor, er det ingen klink vinner i kveld. Erlend er usikker på taktikken, men dersom Forever Peace kjennes sprek ut i varmingen, utelukker han ikke tidlig avansement mot eventuelt tet. Uansett har 4-årige Forever Peace langt viktigere oppgaver denne sesongen og derfor velger jeg å ta med 1 Massive Attack og 2 Tuileres på samtlige V65-forslag.

Kristine kunne intet berette

V65-3 er meget fint monteløp for kaldblodshester over tre distanser. Hyperkapable 8 Tomeld Ø.K. debuterer i monte i kveld og skal ris av Kristine Kvasnes. Jeg var i kontakt med henne fredag morgen, men hun hadde intet å berette, da hun ikke har kjent på hesten foreløpig. Men dersom Tomeld Ø.K. fungerer i monte, er det en hest som kan vinne et slikt løp med 30 meter. Klar favoritt i V65-3, men ingen banker da vi nesten må se hesten i et monteløp før vi går all-inn.

Storfavoritt i fare?

V65-omgangen innledes med sprintløp for varmblodshester og med 7 Thai Profit som storfavoritt. Men kusk Marius Høitomt varsler et defensivt opplegg på forhånd fra startspor langt ute bak bilvingen, og selv om motstanden i det store og hele er skral, betyr det garderinger for meg. 11 Red Bolt har vunnet to av sine tre siste løp, men begge fra tet. Skal uansett kunne by storfavoritten på kamp i kveld.

Røren og Petter fortsetter seiersmarsjen?

Ingen tvil om at 11 Vetle Petter og Arnt-Sverre Røren skal stå som favoritt i V65-2 og uten tull og tøys på veien fra bakspor, er det også en trolig vinner. Jeg bankerspiller på det minste V65-forslaget.

Men fartsfylte 2 Sol Faksa viste hvorr bra hun er i feilfri utgave når hun enkelt tok ned storfavoritten Berteviking i V5-2 på Magnor mandag. Får HC Holm denne dama feilfritt rundt også i kveld og kanskje også til tet, er det ikke helt utenkelig at Vetle Petter kan få mer kamp enn han setter pris på. Fartsfylte 3 Dæmro Svarten har rotet voldsomt med galopper i det siste, men også denne er klar til å gi storfavoritten kamp i feilfri utgave.

Det oser smell i V65-4

2 Hellestvedt Trym ser ut til å pådra seg et stort favorittstempel i V65-4/V5-1 og med all respekt for hest og eier, så ser det drøyt ut. Vallaken gjør sitt beste hver gang, formen er bra og kapasiteten er ok. Men Hellestvedt Trym er ikke hesten som rader opp seire og dette er er sprintløp i tillegg. Jeg garderer meget bredt i løpet, og på forhånd har jeg litt vondt for å se at 7 Sør Rigo eller 9 Droseld vinner løpet, men resten er aktuelle.