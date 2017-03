Revansje for V65-bankeren

Halmstad byr på en herlig travdag med V75 som det desiderte høydepunktet. Her venter det praktfulle løp, og kvaliteten er meget god. V75-1 starter kl.14.30. Glem ikke at det også kjøres V4 i Halmstad, og de løpene starter kl.12.45. Jarlsberg avrunder uken med en topp internasjonal V65-omgang, og her er man i gang kl.18.15.



Lerum med herlig V65-treff i Boden 25. mars!

Vi kom ikke helt til mål på de flate bongene i Boden denne kvelden, men systemene satt som de skulle (fire andeler a Kr.1 000). Begge våre systemer suste inn på Eksperten, og de betalte ut hele Kr.62 119 per stk.



Nye sterke tips ble servert i Bergen 23. mars!

Det ble ny opptur for våre tips til Bergen Travpark denne torsdagen! Nettavisens lille V65-forslag på Kr.240 betalte ut fine Kr.1 717,-. Her banket vi blant annet 2-valget Tinn Jerker. I V5-spillet ble det også fullklaff for det minste forslaget, og her var innsatsen Kr.200,-. Her kunne man hente ut Kr.2 459,-.



PS! Vi har åpnet året på Bergen Travpark meget bra, og vi har allerede vært med på et par saftige oppturer! 23. februar innfridde Super Strong (17%), og Arthurian Hanover (9,9%) som deilige godbiter. På Eksperten ble det fullklaff for to flate bonger (fire andeler a Kr.500), samt to systemer (fire andeler a Kr.1 000). Utbetalingen ble meget fine Kr.21 672,-. Høydepunktet hittil i år på Bergen Travpark, kom 26. januar, hvor vårt V5-forslag på Kr.960 betalte ut storfine Kr.154 431,-.

Alt satt på Forus 21. mars!

Det ble NY suksess for de som tok rygg på undertegnedes tips på Forus denne tirsdagen! Absolutt alt satt, og Nettavisens lille V65-forslag på Kr.192 betalte ut Kr.2 084,-. I V5-spillet betalte Nettavisens lille bong på Kr.192 ut Kr.887,-. Tar du rygg på undertegnedes Forus tips?

Leirvåg med solide tips på Leangen 20. mars!

Leirvåg var i storform på sin favorittbane denne mandagen, og det ble en herlig opptur for de som tok rygg! I V5-spillet satt Nettavisens minste forslag på Kr.150 som et skudd, og betalte ut meget solide Kr.7 841,-. Supersjokket Byes Banker (3,3%) var trygt plassert på bongene. Prins Tom (2-valg) var en herlig tipsener, og DD-banker mot dagens største favoritt, Fjord Jerven.



Det ble også fullklaff i V65-spillet, og her betalte Nettavisens lille-bong på Kr.180 ut Kr.1 093,-. Du tar vel rygg på Leirvåg på Leangen?



Internasjonal V65-omgang med stor pott! Ikke noe er bedre enn å avrunde uken med et slikt spill, og omgangen blir altså kjørt på Jarlsberg. Bankeren som vi landet på føles sterk, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 3 Voje Diva – Småskummel innledning, og hoppeløp i den årstiden vi er inne i nå, ja, det er aldri helt enkelt. Hesten vi plasserer først kommer ut i en nybehandlet utgave, den tar den lange turen fra Sørlandet, og rapportene på den er fine. Duger i omgivelser som dette, og vi plasserer den knepent først.

V65-bankeren:

V65-2 : 2 Obrigado Brazz – Ble for hissig i Bergen sist, og dermed ble det galopp direkte. Gikk et sterkt løp etter galoppen, og det er ingen fare med formen. Går en 14-tid på en kjapp bane, og den er helt overlegen på kapasitet i dette feltet. Lar seg ikke stoppe i en feilfri utgave, og vi må bare tro hardt!

V65-3 : 5 Gigant Invalley – Har et gaveløp foran seg her, og den taper ikke dette løpet om den kommer seg foran. Gikk 13,8/2100ma fra dødens nå sist, og det er ikke slike løp denne skal ha. Fra eventuelt tidlig tet nå, og mot en veldig billig gjeng, ja, da skal sjansene være knallgode. SPILLES!

V65-4 : 6 Baugeid – Kommer ut i regi Høitomt, og han har vært fornøyd med den i jobbene. Dette er en hoppe med en helt strålende stamme, og får den det bare til å stemme fremover, ja, da kommer den til å tjene MYE penger. Skal stå først på ranken, men vi vil ikke banke den i årsdebuten.

V65-5 : 1 Skyfall – Hadde problemer med en hov i Bergen sist, og den var derfor under pari. Gangen før på Forus var den brenngod fra tet, og vi likte den skarpt da. Har trukket vinnerloddet i sporlottoen denne søndagen, og det kan dreie seg om tet og slutt. SPILLES!

DD-bankeren:

V65-6 : 3 Walentino – Har trent ekstremt bra over en lengre tid, men hva hjelper det når sporene blir elendige? Nå sist hadde den et OK spor, og da gjorde den et knallbra løp, og var morsk i nederlaget. På søndag er endelig sporet bra, nå tror vi på tet, og da skal dette løpet være kjørt. BANKES PÅ DD!