Sjansebanker på Klosterskogen

Zandra Invalley mot mål som overlegen vinner sammen med Tom Erik Solberg i V5-1 på Bjerke 9. september. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

En herlig torsdag står foran oss med både trav og galopp på menyen, og spillemessig er det uten tvil kveldens jackpotomgang i V64-spillet fra Bro Park som fenger aller mest. Hele 1 138 974 SEK venter ekstra i sekserpotten og det er i tillegg meget bra sportslig klasse på løpene. Torsdagen byr ellers på V4-lunsj fra Mantorp og V5-lunsj fra Forus og til kvelden byr Klosterskogen på en flott V65-omgang.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Og det er nettopp Klosterskogen det skal handle om heretter i denne artikkelen. Det er middels klasse på løpene i kveld og slett ikke usannsynlig med flott utbetaling i V65-spillet. Bankerkandidatene florerer ikke og jeg byr på en sjansebanker i V65-2.

Vinner igjen?

Det handler om 7 Zandra Invalley som i kveld får talentfulle Lars Fredrik Kolle i sulkyen all den tid løpet er et amatør og ungdomsløp. Fireårshoppa som trenes av Karoline Krogh-Hanssen tok karrierens første seier i mandagslunsjen på Bjerke forrige mandag etter en solid avslutning. Har vært matchet i tildels tøffe lag i år, og møter svært billig motstand i kveld. Spor sju er naturligvis et lite minus, men på kapasiter sitter Lars Fredrik Kolle bak den beste hesten. Jeg satser på ketchup-effekten og at 7 Zandra Invalley tar sin andre strake seier i kveld og bankerspiller i V65-2.

Fin oppgave for DD-bankeren

4 Symphonic Lennox er også et bankeralternativ i V65-6/V5-3/DD-2. Vallaken som trenes av Tor Olaf Halle har vunnet fem ganger på 16 starter i år og holder også bra form, selv om det ikke har blitt seier på de fem siste startene. Møter klart overkommelig motstand i kveld og jeg bankerspiller 4 Symphonic Lennox i både V5 og DD, men tar altså med noen garderinger i V65-spillet.

Sagholen har objektet

I V65-1 blir 6 Rakkerfanten ganske klar favoritt, til tross for at hesten holder usikker form. Ga seg for lett fra tet på Biri sist og det var attpåtil på sprint. 2100 meter i kveld og mitt klare objekt i dette løpet heter 1 Eldjon. Sagholen-traveren gikk sitt første løp etter halvannet års pause på Biri 6. oktober i samløp med blant annet Rakkerfanten. Ble da tatt forsiktig fra start og måtte via sporene i den siste svingen. Avsluttet flott til femte og var helt på linje med ledende Rakkerfanten i mål. Med det løpet i kroppen er garantert Eldjon forbedret i kveld. Se opp.

Sjokk fra Håkon Johannes

Det er sannsynligvis helt langsøkt, men i V65-3 må jeg varsle for 1 Myrviks Junior og Håkon Johannes Nordland. Det er svært sjelden at denne krabaten kommer seg feilfritt rundt, men at det er fart og kapasitet i denne hesten er det ingen tvil. Motstandsmessig er det klart overkommelig og jeg betaler for 1 Myrviks Junior på samtlige V65-forslag.

Klin overlegen feilfritt

V65-4/V5-1 er et hoppeløp for kaldblodshester og det er ingen tvil om at 9 Valle Fryd er den klart beste hesten. Men etter det oppsiktsvekkende sterke seiersløpet fjerde sist på Jarlsberg, har det vært tilbake til galopputskeielsene i de tre siste startene. Billig motstand i kveld og feilfritt er 9 Valle Fryd vinneren av V65-4/V5-1.

Joakim kan vinne igjen

17. februar tok 20 år ganle Joakim Hansen karrierens første seier da han vant med President Ideal på Jarlsberg. Da hadde Joakim kjørt 153 løp før den etterlengtede seieren kom. Siden den gang har det kommet ytterligere to seire, senest med Emil Mollyn i V76-2 på Bjerke forrige onsdag. I kveld har Joakim flott vinnersjanse med 4 Aladyforyou i V64-5/V5-2/DD-1 og hoppa er en klar utfordrer til spillefavoritten 3 Mira Prawo.