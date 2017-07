Sjarmøren jakter revansje

Storsjarmøren i sin tid for Jan Martin Bjerring, er blant favorittene i V65-6 på Lycksele fredag ettermiddag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En gnistrende travhelg ispedd litt galopp står foran oss og det er i all hovedsak Jarlsberg det skal handle om. Jarlsberg Grand Prix er godbiten fredag kveld, lørdag er det flotte V75-løp og søndag er det eliteløpet Ulf Thoresen Grand International som er den aller største begivenheten i en vidunderlig flott internasjonal V75-omgang.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Men før det, skal vi gjennom en fredag som byr på V65-trav fra sommerbanen Lycksele på ettermiddagen og Norsk Rikstoto verner forståelig nok Jarlsbergs store kjøring fredag kveld og byr ikke på V64-spill til Sverige på kvelden.

Solid lunsjklaff i Årjäng

Det ble flott treff for Snokens V4-tips til Årjäng. 8 Saint Gerda innfridde som et strålende objekt mot dagens største V4-favoritt, 6 Global Takeaway, i V4-1. To andelslag på Eksperten fikk fire rette. Et andelslag med fire andeler a kr 300 og et andelslag med fire andeler a kr 500. Utbetaling for fire rette solide 16 082 kroner.

Solide objekter tirsdag

Til V64-løpene i Bollnäs lanserte vi herlige objekter på 8 Galileo (3. valg i spillet) i V64-4 og ikke minst DD-banker på nestfavoritten Järvsö Pegasus mot dagens nest største favoritt Tand Kraft i V64-6/DD-2. DD-odds meget fine 15,22.

Sommerbanen Lycksele er vertskap for V65-omgangen fredag ettermiddag. Det er Sveriges tredje nordligste travbane og banen ligger en del mil vest for Skellefteå. Det er 1000 meters bane og oppløpet er på 200 meter.

Treåring bankerspilles

6 Selmer I.H. i V65-2 er en treåring utover det vanlige og skal normalt være i en klasse for seg til tross eldre motstand i dag. Galopperte fra start sist, men imponerte i to strake seiersløp før det. 6 Selmer I.H. skal normalt vinne V65-2 greit og blir vår V65-banker i Lycksele i dag.

Sjarmøren får sin revansje?

Tidligere Jan Martin Bjerring-trente 8 Storsjarmøren ble disket fra seieren i et V75-løp i Boden sist, etter at Ove A. Lindqvist skaffet seg åpning på ureglementært vis. Det var mot klart bedre hester enn det han støter på i V65-6/DD-2 i ettermiddag, men samtidig står han på 20 meter tillegg nå. I en spennnede DD-omgang velger vi denne som vår DD-banker i dag.

Storfavoritten i V65-5 garderes

Det er ingen tvil om at 1 Magnifik Brodde har en bra vinnersjanse i V65-5, og forutsetningen er også bra med innerspor bak bilen. Men det flere bra konkurrenter med i dette løpet og vi velger derfor å gardere denne storfavoritten i dag.