Småfrekk V65-banker i jakten på storcashen

Eirik Høitomt kjører vår V65-banker på fredag. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

En deilig weekend venter, og her er det mye å glede seg til! Når det gjelder dagen i dag så starter den som vanlig opp fra Sverige. Halmstad byr på en svært interessant V65-omgang i lunsjen kl.12.45. Til kvelden er det Biri som står for den norske V65-omgangen, og vi kan love deg mye snadder! V65-1 begynner kl.18.50. Fredagen avsluttes på Romme med en lekker V64-omgang kl.19.25.



Biri står for den norske V65-omgangen denne fredagen, og det er en klart spennende omgang vi har foran oss. Vi jakter V65-cashen med en småfrekk banker, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 10 Mc Vet – Hadde 1,4% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut, og akkurat det er «komikveld». Vi har ikke sagt at den er enkel å sveive inn, men dette er en hest som kan «ALT» på en god dag, og da går ingen i grunnlaget klar. Etter pause nå sist likte vi den, og den kom gedigent tilbake nedover oppløpet etter en galopp på siste bortre. Varslet full form direkte, og her må man være på vakt! Skreller?

Dagens banker:

V65-2 : 7 I’ll Be Back – Var en hest vi likte i debuten sist. Den var klart bra direkte, og da skal man tenke på at den hadde snørret litt før løpet, og var neppe helt på topp direkte. Har fått dette løpet under vesten, den ventes forbedret, og her er det med få unntak svært billig i mot. At Eirik Høitomt vraker mye spilte 5 Lord Coral gjør oss ikke mindre sugen på denne ideen! Bankes småfrekt mot en overkommelig gjeng!

V65-3 : 1 Grytting Knerten – Ble sjenert til galopp i den første svingen sist, og galoppen var ikke til å unngå. Havnet sist, men avsluttet bra i kulissene nedover oppløpet, og røpet form etter pausen. Steinseth er opp på sin springer, og motstandsmessig kan den nesten ikke få en billigere oppgave. SE OPP!

V65-4 : 10 Quality QC – Er en montekanon i grunnlaget, og selv om det her er tøffere i mot skal sjansene være gode. Vi ser ikke bort fra at man vil teste den litt på fredag, og deretter prøve på Bjerke neste søndag. Har gjort det veldig enkelt i monte, distansen er kun et pluss, og den går en lav 14-tid om nødvendig. Vår klare ide.

V65-5 : 8 Spang Emblan – Blir det et veldig trøkk på denne fredagen, og den var positiv etter pause sist. Kom da til mål med krefter igjen etter et fint opplegg. Dog skal man være klar over at denne ikke har vært til å stole på tidligere, og som «GIGAFAVORITT» kan ikke vi gå på den som en banker. Vinner om den oppfører seg, men… 2 Mailund Jerva – Gikk strålende etter galopp sist, den er på vei mot formen igjen, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. PASSES!

V65-6 : 3 Zandra Invalley – Løste skarpt ut bak bilen sist, men feilet når kusken skulle bakke seg ned i et par i den første svingen. Gangen før leverte den et luftig oppløp etter smyg, og den hadde full spenst over mål. Skulle den komme seg foran her kan dette løpet være kjørt, og den skal stå først på ranken.