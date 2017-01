Smellfrekk V65-banker i jakten på store kroner

Haugestad Lina og kusk Vidar Hop. Tirsdag kommer de ut i V65-3. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

V4-fest på Solvalla 6. januar!

Det ble en ny herlig opptur for undertegnedes V4-bonger til Solvalla denne fredagen! Det mellomste forslaget til Kr.448 satt som spikret, og betalte ut Kr.2 320,-. Largo innfridde som en banker av stål i finalen!



Lerum med enorme V5-tips på Jarlsberg 5. januar!

Det ble servert KNALLSTERKE V5-TIPS i lunsjen denne torsdagen, og det ble bra med kling i kassen for de som tok rygg! Nettavisen sin lille bong med en innleveringspris på Kr.162 betalte ute flotte Kr.5 156,-. Bokli Stjernen (2-valg) ble banket på den bongen.



Lerum gjorde (nesten) rent bord i lunsjen 4. januar!

I lunsjen til Umåker onsdag gjorde vi nesten rent bord! Vårt mellomste V4-forslag til Kr.432 betalte ut meget fine Kr.2 627,-. Forsvira (utgangsveri i V4-spillet: Kr.254) overrasket veldig mange, men ikke oss. Vi satt den nemlig først på ranken, og serverte solid info!



Momarken er en av våre store favorittbaner, og vi gjorde det skarpt på den banen ved flere anledninger i fjor. Omgangen som venter tirsdag er mildt sagt spennende, og vi spiller frekke bonger i jakten på storcashen!



Sjekk ut følgende:



V65-1 : 9 Komnes Martin – Er på riktig vei etter et lengre avbrekk, og den var helt OK i kulissene etter et passivt opplegg sist. Tirsdag blir den kraftig kuskeplusset med Kai Johansen, smygsporet burde passe perfekt, og vi er litt inne på at den kan skrelle til i overkommelige omgivelser. PASSES!

V65-2 : 7 Tender Love – Blir en veldig bra montehest om den får holde seg hel. Feilet fra seg en fin premie i den siste svingen sist, men vi likte den altså under sal før denne galoppen kom. Tirsdag blir den SOLID rytterforsterket med Kristine Kvasnes, og den må bare prøves. Blir nemlig kraftig undervurdert… PS. Vi vil også ligge til at den debuterer for ny trener, og at den er behandlet siden det siste løpet. OBS!

V65-3 : 5 Haugestad Lina – Var ute som et nest sistevalg, og hadde kun 1,3% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset. Det blir helt feil, og for oss er dette en alternativ banker i omgangen. Når den debuterte som 3-åring i fjor stod den til 1,1 i totoen, og den var omgitt av meget positive meldinger. Så møtte den på problemer, og hadde vært lenge borte før den nå sist kom ut etter et lengre avbrekk. Ble aldri kjørt med der, men den så fin ut i kulissene, og vi hadde 31,5 s 800m som ubrukt. Tirsdag blir den GIGA kuskeplusset med Vidar Hop, motstanden skremmer ikke, og dette må dreie seg om en bra mulighet. Monica Sønstegård som trener er jenten bak mange topphester, og hun kan faget sitt til fingerspissene. STOR OBS, og dagens beste objekt!

V65-4 : 9 Ebba BR

V65-4 : 9 Ebba BR – Velger vi å banke i en meget spennende omgang. Nå sist, på en blytung bane på Leangen, var den hakk i hel på betydelig tøffere hester enn dette. Løpet ble vunnet av Gematria… Gangen før spurtet den storstilet nedover oppløpet, og den hadde masse krefter igjen over mål. Nå kommer den ut i regi Erik Killingmo, den står perfekt til for å smyge med, og får dessuten friskusen Tom Erik Solberg opp. Hadde kun 15,9% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut, og slikt takker vi for. ALL IN!

V65-5 : 3 Prins Phillip – Var ute på en «deig» av en bane sist, og Østre forteller også at den innsatsen kan man bare glemme. Var bra i startene før det, og det er en traver som skal duge godt mot en gjeng som dette. Er kjapp i vei, og her er nok Østre interessert i å søke fremover direkte med sin springer. Har en bra sjanse om den er tilbake på sitt beste, og vi roper et varsko!

V65-6 : 10 Can’t Stand Still – Avsluttet knallsterkt på Bjerke tredje sist, og den var ikke tom i mål da. Så avgjorde den en tett oppløpsstrid til sin fordel nest sist, mens den kanskje ikke var helt på topp sist. Ble dog sjenert på veien da. Her er den ute i dønn riktige omgivelser, og den skal ikke bli enkel å stå i mot tilslutt. OBS!