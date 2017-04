Smellfrekk V65-banker mot storcashen

Ove A. Lindqvist er aktuell fra Umeå denne fredagen. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det ble servert enormt sterke tips til Kalmar denne fredagen, og vi håper at du var med på oppturen! I V65-spillet betalte vårt mellomste V65-forslag på Kr.480 ut meget fine Kr.4 981,-. I V4-spillet betalte vårt minste forslag på Kr.120 ut Kr.2 294,-. Flere av våre SUPEROBJEKTER slo til i denne omgangen, og dagens STORSKRELL fikk du nok ikke servert så mange andre steder enn hos oss. 9-valget Stepping Perfect stod nemlig først på vår rank, og følgende info ble servert:

V65-6 : 11 Stepping Perfect – Elendig kvalitet på finalen, og her kan det kanskje smelle til. Vi prøver oss også med en storskrell først på ranken, men den skal ikke undervurderes her. Er nemlig betydelig bedre enn raden, og den så SMELLFIN ut etter en liten pause sist. Gikk helpigg i mål uten å få sjansen, og den fikk to pluss i kanten av oss. Kan sitte der med den minste flyt nå, og vi må bare varsle. STORT OBS!

Umåker er sist ut denne fredagen, og de knaller til med et herlig V65-spill! Det er ganske bra kvalitet på løpene, og det er en omgang vi gleder oss til å følge. Vi spiller med en frekk banker i monteløpet, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 1 Like You – Kommer tilbake etter et lengre avbrekk, og helst ville vi sett denne i varmingen før vi vil anbefale et spill. Er dog en bra hest på ren kapasitet, den er kjapp i vei, og utgangsposisjonen passer perfekt. Her kjører nok Ove A. foran så lenge det er krefter på tanken, og vi gir den tipsnikken direkte.

Frekk banker i monteløpet:

V65-2 : 3 Quattro Lane – Banker vi frekt monteløpet. Dette er nemlig en hest vi tror vil passe perfekt i denne stilarten, og krefter skal den ha nok av. Nå sist gikk den HELPIGG i mål etter veldig sene luker, og den så ordentlig bra ut. Her skremmer ikke motstanden, og den må være spennende. ALL IN!

V65-3 : 3 Sweet Orphan Boy – Feilet i angrep sist, mens den var klin overlegen, og imponerte veldig nest sist. Er under en klar utvikling, og dette ser spennende ut på forhånd. Prøves mot den store favoritten!

V65-4 : 7 Smefaksen – Er en MYE bedre hest enn den store favoritten, 14 Sort Gull. Likevel blir Smefaksen mye mindre spilt. Akkurat det kjøper ikke vi. Nest sist var Smefaksen enorm til seier, og den knekker da ned Sort Gull selv om den var innom galoppen tidlig… Feilfritt har Smefaksen en flott mulighet!

V65-5 : 9 Vic De Luxe – Sandra Eriksson er en kusk vi liker å spille, og hun har det med å slå til med hester som blir litt undervurdert. Når det gjelder hesten hun her kjører så duger den godt i grunnlaget, den har fått to løp i kroppen etter pause, og den gikk PIGG i mål etter sene luker sist. Passes fra et ypperlig smygspor nå!

V65-6 : 14 Raz Mackenzie – Vinner dette løpet alle dager i uken om den viser seg fra sin beste side. Har dog ikke vært i nærheten av toppform på slutten, og vi er fakta noe usikker på den. Motivert favoritt, men ingen banker før den viser mer stabile takter igjen…