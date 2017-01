Sofia fikser kvelden

Sofia Adolfsson er et supertalent i monte, og lørdag kommer hun ut med Canal Skater i V65-5. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

V75 Jarlsberg: Gnistrende V75-omgang på Jarlsberg

Målscorerspill: Dele Alli fortsetter scoringsshowet

Oddstips 1: Burnley senker Southampton

Oddstips 2: West Ham får et løft uten Payet

Oddstips 3: Newcastle slår tilbake

Tippetipset: Chelsea ryker uten Costa

Systemfullklaff på Momarken 10. januar!

Det ble fullklaff for undertegnedes V65-systemer (fire andeler a Kr.1 000) på Momarken denne tirsdagen. De betalte ut Kr.9 403 per stk. Vi hadde blant annet tålt ALLE hestene i V65-3, og det var derfor surt å kun få inn et andrevalg der. Vår herlige banker, Ebba BR (32,9%), bare blåste rundt feltet, og kom alene til mål.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Örebro avrunder lørdagen med en herlig V65-omgang! Disse omgangene etter at V75-løpene i Norge/Sverige er kjørt, "blir ikke jobbet med", og det er ofte lett å finne mulige gullobjekter! Her skal vi til lukene med følgende:



V65-1 : 2 Xceed GT – Viste en herlig skalle når den knep seieren nest sist, og da hadde vi 12,7 s 1000m på den. Nå sist havnet den utvendig leder, og fullførte solid mot gode hester. Brøt litt ned på oppløpet, og det likte vi ikke. Siden den starter igjen her så har nok dyktige Per Lennartsson kontrollen. Motivert. Vi dobler dog bongene med 4 Super Photogenic. Denne kan ALT på en god dag, og her burde den dessuten komme seg tidlig til tet. Vant to løp på omtrent samme tid i fjor, og den skal bli spennende å følge etter pause. DOBBELTBANKER!

V65-2 : 8 Adriana Pro – Gikk et strålende løp etter galopp sist, og da var den altså ute i V75. Har meget bra kapasitet for det magre grunnlaget den har på konto, og feilfritt kan det dreie seg om tidlig tet og slutt. Burde nemlig ha såpass respekt at den blir sluppet til tet. Skulle den feile, ja, da er det 9 Lady Jane som er den HELAKTUELLE å ha med på bongen. Dette er en 4-åring som gradvis blir bedre, og nå sist var den ikke tom i mål etter sene luker. Vi hadde kjappe 11,7 s 800m på klokken. Kan få løpet, og vi dobler opp!

V65-3 : 9 Diora From My – Er et opplagt spill for oss her. Var meget god til tre strake seire før det kom en smultring sist. Dog skal man ikke vektlegge det siste løpet for hardt. Det ble nemlig helt feil, og det var iskaldt å sitte sist når man åpnet 17 f 1000m i tet… Vi hadde 10,5 f 600m på sisterunden på Diora From My, og den gikk 12,5 s 1000m. Glem det løpet. Nå får den gå med i rygger igjen, og her er det ikke knallhardt i mot. Feller alt med litt tempo? OBS!

V65-4 : 5 Best Beji – Amatørløp, og vår ide har ikke den beste kusken i feltet. Dog er dette en av få hester i feltet med FLOTT form i kroppen, og den har virkelig levert fine løp på slutten. Var tapper i nederlaget sist, mens den gikk 14 s 1000m nest sist. Kommer den seg bare greit ut fra et trangt spor, og at kusken har en av sine bedre dager, ja, da dukker Best Beji normalt opp på foto. SKAL MED PÅ ALT!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Dagens banker:

V65-5 : 11 Canal Skater – Monteløp, og her må vi bare gå på den «HETESTE» rytteren i Sverige. Sofia Adolfsson hadde et helt fantastisk 2016 under sal, og hun radet opp. Kommer her ut med en montedebutant, men de som står bak denne hesten hadde aldri tatt den ut, uten at de var trygg på at det skulle gå bra. Her er det med få unntak SVÆRT billig i mot, hesten er i bra form, og den burde ha en fin sjanse å runde. SPILLES!

V65-6 : 9 Je Reve D’Amour – I finalen blir 12 A Sleepwalker BLYTUNGT betrodd. Står med en fin rad, og det er en bra hest. Har dog vært ute i svært billige omgivelser, og den var skjev tilslutt sist. Vi må bare prøve å spekulere, og heiser frem en kraftig undervurdert traver. Je Reve D’Amour gikk helpigg i mål etter sene luker sist, og det var godt med krefter igjen. Lørdag blir den dessuten enormt kuskeplusset med Jorma Kontio, og her skal man være på vakt. OBS!