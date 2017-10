Solid banker mot V65-kronene på Forus

Svein Ove Wassberg sammen med eier Anita Wergeland, Ulsrud Tea og trener Ove Kenneth Karlsen. Tirsdag er det duket for en ny start på Forus. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Det ble en herlig treff i lunsjen til Bergsåker mandag. Den store V4-bongen (fire andeler a Kr.500) satt nemlig som spikret, og utbetalingen ble flotte Kr.13 223,-. Under jackpotomgangen i Drammen ble det dessverre kun fem riktige på vår minste V65-bong til Kr.216. Nonstop Rascal som vi banket ble plukket ned helt oppunder mål, og skuffet egentlig stort. Utbetalingen for denne femmeren var fine Kr.1 165,-. I V5-spillet på samme bane ble det fullklaff for den minste V5-bongen med en innleveringspris på Kr.144, og utbetalingen her ble brukbare Kr.759,-. På Bjerke serverte vi Artemis (2-valg) + Toto (4-valg) som herlige ideer. Dessverre røk vi på et trehesters-målfoto i V5-3, og her hadde vi med to av de hestene som var med på foto, men ikke den som vant...

Når det gjelder dagen i dag så er det ny lunsj i Sverige, og V4-lunsjen til Eskilstuna starter som vanlig kl.12.20. Forus står for den norske V65-omgangen med start kl.18.50. Axevalla er sist ut, og her begynner V64-1 kl.19.25.

Forus byr på en strålende V65-omgang tirsdag, og vi har jobbet frem noen virkelig dype ideer som den store sal sover på! Bankeren er dog ikke dyp, og på våre bonger står Ulsrud Tea alene.

V65-1 : 3 Silas Hovmand – Her blir det mye spill på en aldrende 7 Winmecredit med usikker form etter et lengre avbrekk samt 9 Sejr Gammelsbæk som heller ikke har sprudlet noe veldig de to siste gangene. Vi er dermed litt inne på at det kan komme en overraskelse fra en strekhest, og Silas Hovmand på vei mot formen må være spillbar. Holdt godkjent sist, og normalt skal den bare bli bedre og bedre fremover. 28.02.2017 stod den i spor tre på en sprint, og da lekte den med Sejr Gammelsbæk/Lucky Vegas fra tet… Her kan det bli dacaopo, og på en rask bane er vår ide verdt et forsøk. SE OPP!

V65-2 : 8 Ulsrud Tea – Har et utrolig fint løp foran seg her, og med toppform i kroppen spekulerer ikke vi. Vant sprettlett på 20,4 i Bergen sist, og den var ikke tom på det. Et lite felt betyr at tilleggene ikke er like vriene å hente, og her vil Ulsrud Tea få gratis kontakt tidlig. Er helt overlegen på speed, og vi blir fakta overrasket om noen greier å svare når hun setter inn toppfarten sin. VI BANKER!

V65-3 : 5 U.F. Andover Again – Slo et skrotlag i debuten for Hamre, og vi vil gjerne se denne i et løp eller to til før vi går hardt til på den. Bra hest, trolig tidlig tet, og den kan selvfølgelig vinne igjen. 6 Lucky Prinsess – Har en helt riktig oppgave når det gjelder motstand, og som veldig lite spilt kan den være spennende. Holdt fullt godkjent sist, mens den møtte for gode hester nest sist. Har fått to løp i kroppen etter pause, den er sylvass på speed, og får kusken til styringen kan skrellen være et faktum.

V65-4 : 3 Jærvsømina – Kusken har ikke vunnet løp siden 1988, og det er kanskje å tro på julenissen å servere en slik ide som dette. Vi snakker dog om en hest som er MYE bedre enn raden, og nå sist var den rett og slett smellbra etter en grov galopp på den første svingen. Kom helt enormt tilbake i kulissene, den så knallfin ut for dagen, og på klokken stod det 28,8 s 300m med ALT IGJEN! Feilfritt, og at det ikke blir helt feil for kusken = da kan bomben sørge for et ras i kuponghaugen.

V65-5 : 7 Rødmyrsfakså – Er i superform, og ingen skal bli overrasket om det kommer en ny seier på tirsdag. Den spurtet som en vind nest sist, og da viste klokken 19,9 s 300m med alt igjen. Var brenngod også i Bergen sist, og den vant enkelt etter 21,9 s 300m. Er supervass på en speed, og i dette lille feltet kan Geir Gudmestad vente i det lengste med å angripe. Blåser forbi alt tilslutt?

V65-6 : 4 Anna KB – Fullførte godkjent etter pause sist, og den var fakta ikke så verst på en dårlig bane. Glem ikke at vi her snakker om en traver som fjerde sist suste til tet, fikk press, og ble kun spurtet ned av en smygkjørt Neverending L… Skulle Anna KB komme seg foran igjen, ja, da er det ikke sikkert at en så dyktig kusk som Geir Mikkelsen lager luker for den store favoritten tilslutt, og for oss er det en gåte at Anna KB omtrent ikke er spilt. MÅ PASSES MED LØP I KROPPEN!