Solid V65-banker i åpen omgang

Tom Erik Solberg og Paddington Face. Torsdag kjører Svein Ove Wassberg. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Vi har åpnet året på Bergen Travpark meget bra, og vi har allerede vært med på et par saftige oppturer! 23. februar innfridde Super Strong (17%), og Arthurian Hanover (9,9%) som deilige godbiter. På Eksperten ble det fullklaff for to flate bonger (fire andeler a Kr.500), samt to systemer (fire andeler a Kr.1 000). Utbetalingen ble meget fine Kr.21 672,-. Høydepunktet hittil i år på Bergen Travpark, kom 26. januar, hvor vårt V5-forslag på Kr.960 betalte ut storfine Kr.154 431,-.

Nå jakter vi en ny herlig opptur, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 5 Speedy Gon Sali – Hadde det ikke vært for 3 Semper Fi, så kunne vi anbefalt et bankerspill på brennkvikke Speedy Gon Sali. Dog kan den få svar nå, og da åpner fort dette løpet seg litt opp. Skulle Speedy Gon Sali komme seg foran, uten at det koster for mye, ja, da blir den svært vrien å fange på hesten sin beste distanse. 8 Perfect Toll – Er feltes beste hest, og den feilet som vinner sist. Er ordentlig på vei mot formen, og får den bare aksjonen til å stemme hele veien så dukker den opp der foran. Det soleklare motbudet!

V65-2 : 3 Torpa Njål – Hadde trent knallbra før løpet sist, og det var en svært optimistisk Odd Storetvedt som uttalte seg om sjansene før løpet. Elisabeth gav den et fint løp, og den ble sittende bom fast som helt ubrukt. Det løpet har nok gjort godt, og det er helt sikkert ikke uten grunn at Odd velger å kjøre nå. PASSES! 9 Sindy Løper – Duger i massevis på ren kapasitet, og i debuten for Lars Tore Hauge gikk den feilfritt. Spurtet ganske fint i kulissene, og den var positiv. Kan felle denne ikke så altfor tøffe gjengen, og den skal tas på alvor!

V65-3 : 1 Vertigo Diamant – Har gjort to fine løp, og det er en 3-åring under utvikling. Kan fort senke rekorden sin en del, og den blir ikke enkel å fange. Vi iler til med tipsnikken. 11 Atom Eto – Kan være noe for de som jakter en superskrell i et dårlig løp. Gikk 31,4/1900m etter galopp nest sist, mens det ble et for tøft opplegg mot mye bedre hester enn dette sist. Ny kusk nå, og det trenger ikke å være feil. Tas tidlig med som en mulig skrell. Hadde ikke en krone på seg når dette tipset ble lagt ut… (0,0%).

V65-4 : 8 Dag Silja – VIDÅPENT LØP med få sjanseløse hester. Ideen vår er ikke en hest som rader opp, men den har levert mange fine løp. Etter pause nå sist er den fullt godkjent etter å ha blitt hindret et par ganger fra start. Noterer seg for ny bestetid, og det var et bra formbeskjed. Er normalt forbedret med det løpet i kroppen, og her er det mildt sagt billig i mot. Kan slå til som et helfrekt objekt!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

V65-5 : 12 Paddington Face – Skal endelig få gå et løp i rygger nå, og det tror vi bare gjør godt for denne lynraske vallaken. Har gradvis blitt bedre hos Gaute Lura, og vi har latt oss imponere av den. Har en voldsom toppfart i kroppen sin, og ingen bør bli overrasket om denne viser frem en 13-tid på torsdag. Selv fra spor 12 er dette dagens klart beste banker, og vi går all in.

V65-6 : 5 Red Hot Firestorm – Åpent! Vår ide er MILEVIS bedre enn raden, og snart må vel det være duket for en seier? Spurtet fint når den fikk fritt frem sist, og da var den ute mot flere hester som er klart bedre enn de den møter nå. At distansen kun er 1600ma ser vi på som et pluss, og med litt flyt på veien er den ikke ueffen. OBS!