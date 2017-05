Solide unghester i fokus

Garli Moe Garlin (her med Jomar Blekkan i sulkyen) har vært strålende i årets to første starter og blir stor favoritt i V65-1 på Jarlsberg i kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

V65 Solvalla: Herlig V65-vorspiel på Solvalla

Solvalla-helgen: Mye å glede seg til

En fenomenal Elitloppshelg står foran oss med selve Elitloppet på søndag. Dessverre er det ingen norske hester på startstreken i årets Elitlopp, men bortsett fra det er årets utgave blant de aller beste. Elitloppshelg betyr V75 både lørdag og søndag med voldsomme potter, så både sportslig og spillemessig er dette en panghelg.

Men før den tid skal vi gjennom en innholdsrik fredag som innledes med V65-vorspiel på Solvalla på ettermiddagen. Til kvelden er det så duket for V65 på Jarlsberg her hjemme, mens Hagmyren er vertskap for den svenske V64-omgangen.

I denne artikkelen skal det handle om V65-løpene på Jarlsberg der jeg i kveld lanserer to bankere, begge to unge kaldblodshester med flott talent. Det er noen reale spillenøtter i kveld så jeg må ha bred gardering i noen av de øvrige løpene.

Solberg velger neppe feil

V65-1 er et knallfint fireårsløp for kaldblodshester, en kvalifisering i Veikle Balder Cup. Tom Erik Solberg var meldt på forgrunnsfigurene 2 Garli Moe Garlin og 6 Ådne Odin, men valgte ikke overraskende 2 Garli Moe Garlin. Hesten oppholdt seg i Trøndelag i treårssesongen, men har vært i trening hos oppdretter Tor Martin Moe de siste månedene. Kom ut i hans regi første gang på Sørlandet 23. april, og tok en enkel seier. Så var det duket for ny start på Sørlandet 14. mai mot klart bedre motstand. Det brydde ikke Garli Moe Garlin seg mye om. Hesten satt tidlig i tet og seiret på sterke 25.8/2160 meter volte. I kveld står hesten på strek, er trolig god for en tid på 24-tallet om nødvendig, og selv om det gode fireåringer som jakter 20 og 40 meter bak, skal de jammen få springe for å hente 2 Garli Moe Garlin. Jeg tror ikke de klarer det og bruker 2 Garli Moe Garlin i V65-1 som den ene av mine to V65-bankere i kveld.

Nytt talent fra Øystein Tjomsland

I V65-3/V5-1 skal vi stifte bekjentskap med kveldens aller største V65-favoritt. Øystein Tjomsland rader opp talenter på rekke og rad og i treårige 9 Sjø Gull har han et nytt stortalent på gang. Hesten avla sin debut på Sørlandet for en måned siden og vant overlegent på 30.4/2140 meter. Satt da i tet umiddelbart og det er litt andre forutsetninger i kveld med 20 meter tillegg, men vær du sikker på at her er det mer å gå på. Løpet er fryktelig uoversiktlig bak storfavoritten, men normalt skal dette være snakk om en sikker vinner. Jeg spiller også 9 Sjø Gull som banker og bankerspiller også hesten i V5-spillet.



Med to store favoritter som bankere, så må vi selvsagt ha litt hjelp i noen av de øvrige fire V65-løpene og det er det fullt mulig å få. Kanskje ikke i V65-2, der det er litt skille på hestene og der fem hester i skiller seg litt ut. Min favoritt er Frode Hamre-trente 5 Max Millan. Det er ikke den største stjernen på Hamre-stallen, men vallaken gjør sitt beste hver gang. I kveld er motstanden klart overkommelig og det skal være bra seierssjanse.

Gir Pedersen en sjanse til

Sist fredag så lanserte jeg Tender Love og Morten A. Pedersen som et mulig objekt i V65-1 på Biri. Men med favoritten Gukko Raw tidlig i tet og labert tempo underveis, ble løpet et speedoppgjør og det favoriserte ikke entaktede Tender Love som galopperte seg bort i den siste svingen og trolig gikk glipp av en fjerde-femtepremie. I kveld står 3 Tender Love på strek i V65-4/V5-2 og motstanden er ikke allverden. Mitt objekt i et løp med stort skille på hestene.

Dalen med nytt objekt

Dag-Sveinung Dalen vinner mye løp, det til tross for at han ikke får kjøre allverdens av hester. Torsdag kveld skrellvant han med Flying Credit S.S. i V5-4 på Klosterskogen og i kveld har jeg en viss feeling for at han kan skrelle med 5 Hovhaaga i V65-5/V5-3/DD-1. 10 Bore Stjerna kommer til å bli stor favoritt i dette løpet, etter sitt sterke V75-løp sist. Men bakspor er nå engang bakspor og trav er som kjent ikke matematikk. Hovhaaga er ikke den som rader opp med seire, men formen er strålende og sprint midt i blinken. Har i tillegg et bra startspor bak bilen i kveld og er mitt klare objekt i V65-5.

Kan komme seg foran i kveld

V65-6/V5-4/DD-2 er et meget fint varmblodsløp for hester med rundt halvmillionen i grunnlag og det er mange vinnerkandidate, da forgrunnsfigurene har trukket vanskelige spor (7 Malkin og 12 Elite B.R.). Min klare favoritt heter 3 Super Bull. Sist ble det dødens på hesten i et løp Elite B.R. vant fra tet. I kveld er det klar tetsjanse for 3 Super Bull som min blir min frekke DD-banker.



