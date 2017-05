Solvalla byr på en superspennende V65-lunsj

Örjan Kihlström er aktuell på Solvalla fredag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige fredagsmeny:



VikingLotto: Ny millionutbetaling til Norge



Herlig fulltreff fra Leirvåg på Leangen 8. mai - tok du rygg?

Det ble fullklaff for totalt ÅTTE BONGER på Eksperten denne mandagen, og bongene hadde alle navnet "LeirvågV65JaktLeangen". Banker av stål var Komnes Omer, og Baloo N. ble det stormvarslet for mot en av dagens tynsgte favoritter, Chef Superb. Bongene kostet fra Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300) til Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500), og betalte ut fra Kr.10 964 til Kr.11 303,-. Vi gratulerer de som var med på denne oppturen!



Lukene ble tømt i lunsjen på Bjerke 8. mai!

Untertegnede var på hugget i lunsjen på Bjerke denne mandagen, og tipsene var knallsterke. Nettavisens minste V5-bong på Kr.240 satt som den skulle, og betalte ut Kr.2 213,-. Her banket vi blant annet 13,50 oddseren Bulldozer, og følgende info ble gitt:



V5-2 : 3 Bulldozer – Gikk et strålende løp etter galopp sist, og dette er en traver med bra kapasitet i forhold til det grunnlaget den har på konto. Tiden som den havnet på sist må sees i lys av en krevende bane. Her står den helt riktig til, og feilfritt skal noen og enhver få kjørt seg. MÅ MED PÅ ALT!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

En helt herlig fredag venter, og som vanlig er det Solvalla som er først ut. En vidunderlig V65-lunsj venter kl.12.45. Om kvelden er det Jarlsberg som arrangerer den norske V65-omgangen, og det er en rent ut strålende omgang vi har foran oss. V65-1 starter kl.18.50. Romme avrunder fredagen med et deilig V64-spill, og her er man i gang kl.19.25.



Til helgen er det også svært MYE å glede seg til. Biri står for den norske V75-omgangen i morgen, og det er en helt RÅ millionomgang vi har foran oss. Samme dag kjøres NM for amatører i Harstad, og vi som følger Harstad tett kommer selvfølgelig med V65-tips til disse løpene. Charlottenlund står for høydepunktet om søndagen, og her venter det en internasjonal V75-omgang med topphester.



På Solvalla fredag byr vi på følgende:



V65-1 : 1 Infatuated – Er det opplagte objektet i innledningen. Den ble sittende bom fast med krefter igjen nest sist, og nå sist rullet den over i galopp i angrep mot den siste svingen. Her står den nydelig til, og fra tet må dette dreie seg om en STOR MULIGHET! Er en banker for de virkelig frekke!

V65-2 : 5 Axel Wadd – Gjør montedebut, og vi må bare prøve den direkte da vi tror den vil passe ypperlig i monte. Har møtt betydelig bedre hester enn dette med vogn, og den støter på en billig gjeng nå. Sofia Adolfsson opp er selvfølgelig et klart pluss, og vi roper et varsko. SPILLES!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-3 : 14 Tough Cookie – Hoppeløp, og sportrapp. Her kan det smelle, men vi spiller frekt, og går på et bankerspill! Tough Cookie avsluttet knallsterkt for Pasi nest sist, mens den nå sist gikk et aldeles helsvett løp etter en grov startgalopp! Ai, Ai, Ai, hvor bra den var, og den ble også sittende bom fast med mye krefter igjen. Er i superform for tiden, og blir det bare litt tempo feller den alt. ALL IN!

V65-4 : 1 Sundbo Lilja – Vi liker strekhester i løp som dette, og det er aldri enkelt å hente tillegg på en lynrask bane. Sundbo Lilja har fått fire løp i kroppen etter pause, og den er under utvikling. Nå sist fikk den press i tet, og den måtte derfor se seg slått med hals tilslutt. Får Johan Wiman dempe litt på fredag, ja, da kan den renne unna… OBS!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 9 Undies – Går ned VELDIG i klasse denne fredagen, og det er et opplagt spill for oss. Har blitt herdet mot en helt annen verden av hester, og nå er den altså betydelig billigere ute. Står i et ypperlig smygspor, den støter på dønn riktig motstand, og med tempo kan den felle alt. Vi stormvarsler!

V65-6 : 6 Vincent Zaz – Er normalt en banker om den fungerer som den skal. Begynte med to seire i år, men var ikke 100% sist. Kom da ut på en ny balanse, og det er mulig at det ikke passet den. Er behandlet nå, man går tilbake til den gamle balansen, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro HARDT på favoritten.