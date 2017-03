Spennende V65 med en kanon i årsdebut

Pål Buer og Tip Esterel. Tirsdag er det duket for årsdebut. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Det er naturligvis det gedigne Unionstravet på Momarken førstkommende lørdag som er det store sportslige og spillemessige høydepunktet denne uken. Det er Internasjonal V75 med JACKPOT, og hele 21 170 021 ekstra i sjuerpotten. Skulle du bli alene, ja, da vanker det ikke mindre enn formidable 60 millioner kroner!



Når det gjelder tirsdagen er det også litt av hvert å glede seg til. Axevalla er først ut med lunsjtrav, og V4 kl.12.20. Om kvelden venter V65 på Forus med start kl.18.50, før det hele avrundes fra Bergsåker med V64 kl.19.25.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Nå jakter vi ny suksess på Forus, og kan by på følgende:



V65-1 : 3 Massive Attack – Fungerte ikke i sitt siste løp, men kommer nå ut med bra rapporter i ryggen. Skulle Einar Nedrebø slippe teten med 2 La Reina, ja, da vinner 3 Massive Attack dette løpet. Dog er vi ikke sikker på om en såpass offensiv kusk som Nedrebø ønsker å slippe, og svarer han, ja, da er storfavoritten i trøbbel. 9 Last Tsambika – Er ofte undervurdert, og det er den også i dag. Skulle det bli kjøring i dette løpet er den imidlertid meget spennende, og da skal man være på vakt. Avsluttet ordentlig bra etter et passivt opplegg sist, og den kom til mål med krefter igjen. Er normalt forbedret til denne oppgaven, og smygsporet passer perfekt. OBS!

V65-2 : 9 Nesvik Spik’n – Har en billig oppgave foran seg, og den må bare prøves. Gikk et ordentlig bra løp etter galopp sist, men feilet så i stengt posisjon igjen på oppløpet. Kommer nå ut etter en pause, og er den i nærheten av sitt beste så tviler vi på om noen greier å stå i mot. Vår tipsener! PS! Skulle den varme veldig bra kan det fakta dreie seg om en banker.

V65-3 : 4 Satina ØK – Har fått to løp i kroppen etter en lengre pause, og den er på riktig vei. Fullførte positivt sist, og den virket ikke å være veldig plaget over mål da. Nå er den klart billigere ute, den er moden for å senke rekorden sin, og den MÅ passes! Vi plasserer den frekt først!

Vår V65-banker:

V65-4 : 5 Joe Frazier – Har levert bunnsolide innsatser på slutten (ikke helt på topp sist), og den har ikke akkurat hatt veldig mye marginer med seg. På tirsdag er det duket for tet, og da er vel dette løpet over? Vi tviler nemlig på at noen vil trykke noe voldsomt på, og 10 Anne Bork vil vel de disponere fornuftig etter pausen? Vi tror derfor at dette kan bli veldig billig for Joe Frazier, og kan ikke gjøre annet enn å tro hardt!

V65-5 : 7 Wasabi Clock – Feelingen er at det kan bli tidlig tet om Gunleif klinker til fra start her, og da skal det en fryktelig god hest til for å knekke den ned. Vant sprettlett sist, og den virker til å ha funnet superformen! 2 Tip Esterel - hadde lekt med disse fra slike betingelser om den hadde vært som i fjor sommer. Nå dreier det seg dog om en årsdebut, og da ville det ikke være rettferig ovenfor hesten å gå hardt til på den direkte. Skal imidlertid bli meget spennende å se igjen, og den kan selvfølgelig vinne direkte.

V65-6 : 8 Røster – Vi skulle gjerne hatt Åsbjørn Tengsareid på denne, for da hadde vi nok gått enda hardere til på den. Har nå fått tre løp i kroppen etter en lengre pause, og vi kan vel ikke huske å ha sett den finere i forkant av et løp enn nå sist. Den så rett og slett ordentlig bra ut for dagen i varmingen! I selve løpet ble den aldri kjørt med, og den gikk helpigg i mål etter veldig sene luker. Blir nok mer offensivt kjørt nå, og den skal ikke undervurderes.