Spennende V65-omgang i Bergen

Svein Ove Wassberg er som vanlig aktuell i Bergen. Foto Morten Skifjeld_Hesteguiden.com

Systemfullklaff på Momarken 10. januar!

Det ble fullklaff for undertegnedes V65-systemer (fire andeler a Kr.1 000) på Momarken denne tirsdagen. De betalte ut Kr.9 403 per stk. Vi hadde blant annet tålt ALLE hestene i V65-3, og det var derfor surt å kun få inn et andrevalg der. Vår herlige banker, Ebba BR (32,9%), bare blåste rundt feltet, og kom alene til mål.



V4-fest på Solvalla 6. januar!

Det ble en ny herlig opptur for undertegnedes V4-bonger til Solvalla denne fredagen! Det mellomste forslaget til Kr.448 satt som spikret, og betalte ut Kr.2 320,-. Largo innfridde som en banker av stål i finalen!



Lerum med enorme V5-tips på Jarlsberg 5. januar!

Det ble servert KNALLSTERKE V5-TIPS i lunsjen denne torsdagen, og det ble bra med kling i kassen for de som tok rygg! Nettavisen sin lille bong med en innleveringspris på Kr.162 betalte ute flotte Kr.5 156,-. Bokli Stjernen (2-valg) ble banket på den bongen.



Lerum gjorde (nesten) rent bord i lunsjen 4. januar!

I lunsjen til Umåker onsdag gjorde vi nesten rent bord! Vårt mellomste V4-forslag til Kr.432 betalte ut meget fine Kr.2 627,-. Forsvira (utgangsveri i V4-spillet: Kr.254) overrasket veldig mange, men ikke oss. Vi satt den nemlig først på ranken, og serverte solid info!



Bergen Travpark står for dagens V65-omgang, og vi har jobbet frem flere godbiter i menyen! Her er det bare å ta rygg på følgende:

V65-1 : 10 Express Rapida (ble strøket 1230) – Er helt OK, og den vant sikkert sist. Er dog ingen veldig «kanon» dette, og det er normalt ikke en hest som bare jogger rundt konkurrenter som dette. Skal selvfølgelig på bongen, men her skal man også passe 5 Hopeful Tooma. Er langt mer herdet enn den store favoritten, den var klart positiv etter pause sist, og den kan ventes kraftig forbedret til denne oppgaven. STOR OBS-HEST som skal med på alt!

V65-2 : 7 Ailo – Ble felt av en løs bane sist, og var derfor ikke helt på topp. Er veldig bra på sitt beste, og endelig er Svein Ove Wassberg tilbake i vognen. Har gjort noen ordentlig fine løp for «junior», og det er et soleklart pluss denne torsdagen. Motstanden er som den pleier, og her må man virkelig passe Ailo!

V65-3 : 4 Godtepåsen (ble strøket 1230) – Feilet som småskummel i den siste svingen sist, og den varslet form direkte etter pause. Har helt sikkert gått enda mer frem med det løpet i kroppen, og den kan ikke få et billigere løp enn dette når det gjelder motstand. Passer også meget godt i sammen med Pål Buer. SPILLES! 7 Dag Silja – Er en hoppe med bra grunnkapasitet, og den er kraftig pågang etter pause. Har altså fått to løp i kroppen etter avbrekket, og den var bunnsolid i nederlaget sist. Svein Ove Wassberg opp er spennende, og her skal man være på vakt!

V65-4 : 3 Pågangsmot (ble strøket 1230) – Er en ordentlig bra hest for klassen, og dette ser utrolig riktig ut på forhånd. Har tidligere stått likt med både 6 Lille Jerkeld/8 Rigel Scott. Fikk maks sist, men var da ute mot gode hester. Gangen før avgjorde den sikkert mot en billig gjeng. Her burde Pål Buer få kjøre seg tidlig til tet med vår klare ide, og da skal mye være gjort. SPILLES! 6 Lille Jerkeld – Med vårt store drag strøket så er favoritten motivert. Ble felt av banen sist, og var ikke helt på topp da. Tilbake i nærheten av sitt beste så duger den godt. Skal stå først, men vi tør ikke å banke den.

V65-5 : 11 Scioto Downs – Var ordentlig bra både nest + tredje sist, mens den skuffet oss stort sist. Da lanserte vi den som en banker for de frekke, men den var ikke på topp for dagen da. Dessverre. Nå har den fått en mnd pause, og den skal bli spennende å følge torsdag. Er den beste hesten i feltet, og tilbake på sitt beste blir den ikke enkel å stå i mot tilslutt. Vi gir oss ikke på denne, og roper nok en gang et stort varsko!

V65-6 : 6 Whatsoflying SS (ble strøket torsdag 12.30) – Er i en helt egen klasse i finalen om den er som best, og den skal bli spennende å følge etter pausen. Rapportene både fra trener, samt Pål Buer forteller om en hest som er godt forberedt. Her kan Pål Buer kjøre seg tidlig til tet om han ønsker, men Whatsoflying SS er normalt ikke avhengig av noen god posisjon for å knekke ned denne gjengen. Vi tror hardt, og banker! 8 Roberto DK – Er den beste hesten i finalen etter at Whatsoflying SS ble strøket, og den kan vinne dette løpet fra dødens. Ble borkjørt sist, og kom akkurat for sent da. Nå er det opp med Herman Tvedt, og den må bare prøves i en billig finale!