Spennende V65-omgang med sjokk på menyen

John Östman er aktuell i dagens V65-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

En HØYINTERESSANT lørdag venter, og nesten alt fokus er naturligvis rettet mot den gedigne V75-omgangen på Bjerke. Her kan du vinne 13 millioner om du er alene om å ha riktig V75-rekke, og løpene starter som vanlig kl.1500. Östersund står for dagens V65-omgang, og her er man i gang kl.19.40.



Til Östersund jakter vi nye fremganger, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 3 Hagentoy – Vi går hardt ut i dagens V65-omgang, og anbefaler et bankerspill direkte. Hagentoy har hele tiden vist et veldig talent, men skader har dessverre gjort det slik at grunnlaget er på kun litt over 250 000. I prøveløpet 22.03.2017 var den smellfin på 16,6, og da jogget den 14,3 s 800m som ubrukt. Den er kjapp i vei, og det vil overraske oss MYE om den ikke får gratis tet. Da har den normalt en slik respekt i feltet at den kan få det billig. Må ha en stor sjanse, og vi kan ikke spekulere! ALL IN!

V65-2 : 7 Shining Moment – Her blir 8 MT Jamming Jerry hardt betrodd, og det er snakk om en bra hest. Dog føler vi det finnes spennende motbud, og vi velger å spekulere. Draget kommer fra Leangen, og snart må vel det lykkes for Shining Moment? Den er MYE bedre enn raden, og den spurtet meget bra nedover oppløpet nå sist. Tiden må sees i lys av en krevende bane. Med litt flyt nå, ja, da kan det være duket, og vi roper et varsko!

V65-3 : 10 Hönn Bles – Ingen i dette feltet fortjener egentlig noe omtale, for dette er et mildt sagt svakt felt. Favoritten blir kanskje Hønn Bles, og den har vært helt OK på slutten. Feilfritt kjemper den garantert om seieren mot en såpass svak motstand som dette. Vi velger uansett å gardere bredt da ingen av disse går å stole på.

V65-4 : 6 U. Boat – Nok et veldig dårlig løp, og de fleste av disse «TAPPADE» i sitt siste løp. U. Boat blir enormt hardt betrodd pga dette, og det er snakk om en traver som var klart bra i debuten. Vant sikkert fra dødens, og det virket til å være litt krefter igjen på tanken. Kan muligens få gratis tet her, og da er fort dette løpet kjørt.

V65-5 : 5 Alfie – Her blir det garantert mye skrik på 7 Pydin, og flere velger nok å banke den etter løpet sist. Så da ut som en vinner mot Månprinsen AM… Kan selvfølgelig vinne, den skal i a-gruppen, men vi velger likevel å varsle for en hest som ikke blir spilt her. Alfie har fått to løp i kroppen etter pause, den er bedre enn raden, og den kan sjokke om kusken får til styringen. Nå sist taktet den bra om etter sene luker, og den kom til mål med litt krefter igjen på en solid tid. OBS!

V65-6 : 1 Millam Dream – Interessant finale, og vi må bare prøve oss med denne frekkisen tilslutt. Dette er nemlig en hoppe med bra kapasitet, den er MYE bedre enn raden, og du verden hvor bra den gikk etter galopp sist. Havnet da i dødens, feilet tidlig på siste bortre, og den havnet LANGT bak. Kom helt enormt tilbake, og den hadde nok vunnet det løpet uten den galoppen. Er meget kjapp i vei, den er kuskeplusset, og vi blir ikke overrasket om den tauer dette løpet rundt om. SE OPP!