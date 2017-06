Spennende V65-omgang med sjokk på menyen

Engas Rimfaksa og kusk Ingeborg Engen. Lørdag kjører Liss-Karin Sandvik. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Lerum med supertreff på Momarken 13. Juni – tok halvkassen i V65-spillet!

Det ble ikke helt enkelt på Momarken denne tirsdagen, og det var duket for store kroner til de med seks riktige. På vår største bong, “LerumsEksklusiveV65” (fire andeler a Kr.1 299), ble det imidlertid supertreff!

Med hovedbanker på Darco (V65-2), og dobbeltbanker på Lykkerus/Kodran (V65-4), satt denne bongen som støpt! Utbetalingen ble GEDIGNE Kr.366 132,-.



Det ble også fine penger på “LerumsMomarkenV65/65” (fire andeler a Kr.899), og den bongen betalte ut Kr.27 224,-. Systemet denne tirsdagen (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.17 015,-.

Kanonsuksess for 29 V75-andelslag 10. juni - 1,2 millioner innspilt!

* Tre lag med fire andeler a kr 125 – utbetaling per stk 39 329

* Fem lag med fem andeler a kr 100 – utbetaling per stk 39 329

* Ett lag med 10 andeler a kr 100 – utbetaling per stk kr 41 125

* Seks lag med fire andeler a kr 250 – utbetaling per stk 41 125

* Fem lag med fem andeler a kr 200 – utbetaling per stk 41 125

* To lag med fem andeler a kr 400 – utbetaling per stk 43 139

* Ett lag med ti andeler a kr 200 – utbetaling kr 43 139

* Tre andelslag med seks andeler a kr 332 – utbetaling per stk 43 139

* To andelslag med fire andeler a kr 500 – utbetaling per stk kr 43 139

* Ett andelslag med fire andeler a kr 899 – utbetaling 45 368.

Totalt ble det solgt V75-spill for ca 173 000 denne lørdagen, og vi spilte totalt inn ca 1,2 millioner.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Leangen har det meste av fokuset til spillerne denne lørdagen, og kjøringen i Harstad går nok i glemmeboken til de fleste. Vi har jobbet oss godt gjennom løpene, og det det er en klart spennende V65-omgang som venter. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 3 Next Photo Diamant – Må bare prøves i innledningen. Debuterte i Harstad sist, og den gikk en klart bra sisterunde i det som var et gedigent bløffløp. Har slått bedre hester enn dette på Østlandet, den er kjapp i vei, og den blir spennende med friskusen Stian Pettersen i «jolla». Kan opplagt vinne, og det til flotte odds i lukene!

V65-2 : 3 Drivin – Er, og blir en banditt. Har fått to løp i kroppen etter pause, og den var fin til seier sist. I monteløpene har den ved et par anledninger reist i galopp etter noen få meter, og vi er alt annet enn sikker på denne krabaten. Feilfritt vinner den normalt lett, og det er snakk om en motivert tipsener.

V65-3 : 11 Miramart – Her trenger det ikke å være helt lettløst. Vår ide blir trolig et 2-valg i spillet, men etter å ha sett den sist velger vi å plassere den først. Var rett og slett brenngod etter en luftig førsterunde. At den skal gå med i rygger er intet minus, og den skal selvfølgelig med på alt! PS. 6 Vertigo Scott kan være noe for de som leter et ordentlig sjokk. Er på vei mot formen, og den var positiv sist. Gjør seg ikke bort her om den fortsetter fremgangen.

V65-4 : 11 Thai Allure – Vant uten å imponere etter pause nest sist, mens den så betydelig forbedret ut sist. Innledet da i dødens som ble til rygg leder. Spurtet sterkt etter sene luker, og den kom til mål med krefter igjen. Her støter den på en relativt billig/formløs gjeng, og det må dreie seg om en STOR mulighet.

Dagens banker:

V65-5 : 7 Engas Rimfaksa – Har et utrolig fint løp foran seg, og vi likte den skarpt etter pause sist. Ble da sittende bom fast med vinnerkrefter, og den var finere enn noen gang. Her er det MYE formløst i mot, og går alt riktig for seg så blir vi fakta overrasket om den taper. MÅ BARE PRØVES!

V65-6 : 4 C. Thunderboy – Her er det åpent, og meget jevnt blant flere. Vi prøver oss med et helt uspilt sjokk, og en hest som er pågang etter pause. Den gikk fullt godkjent etter galopp nest sist, mens den spurtet bra i kulissene sist. Duger på kapasitet, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. Prøves, men løpet garderes bredt!