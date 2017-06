Spennende V65-omgang på høyoddsbanen Momarken

Darco og kusk Magnus Teien Gundersen. Tirsdag kommer de ut på Momarken. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Kanonsuksess for 29 V75-andelslag 10. juni - 1,2 millioner innspilt!

På V75-forslagene til Nettavisen bankerspilte Leirvåg både 3 Stella Newmen i V75-2 og 2 Emir La Brousse i V75-7 i lørdagens omgang på Bjerke, men som kjent så røk Emir La Brousse i V75-7.

På Eksperten ble disse forslagene solgt under lagnavn «LeirvågmedGulljackpot», men Nettavisen lager som alltid også noen alternative oppsett - lørdag var disse merket med lagnavn «V75SisteMedGulljackpot» og beskrivelse «Forrykende V75-omgang med Gulljackpot på Bjerke lørdag. Dette spillet vil kunne avvike fra Leirvågs V75-tipsforslag på Nettavisen og baseres på markeringsoversikt og siste nytt løpsdagen.

Leirvåg lager alltid minimum to oppsett på de alternative, men de følger jo stort sett rangeringen til Leirvåg på Nettavisen. Lørdag var det da naturlig å bankerspille 2 Stella Newmen på det ene oppsettet og Emir La Brousse på det andre. Det ble kanonsuksess for oppsettet med Stella Newmen banker og der gikk alt inn, inkludert det minste med innl.pris kr 432.

De fordelte seg slik:

* Tre lag med fire andeler a kr 125 – utbetaling per stk 39 329

* Fem lag med fem andeler a kr 100 – utbetaling per stk 39 329

* Ett lag med 10 andeler a kr 100 – utbetaling per stk kr 41 125

* Seks lag med fire andeler a kr 250 – utbetaling per stk 41 125

* Fem lag med fem andeler a kr 200 – utbetaling per stk 41 125

* To lag med fem andeler a kr 400 – utbetaling per stk 43 139

* Ett lag med ti andeler a kr 200 – utbetaling kr 43 139

* Tre andelslag med seks andeler a kr 332 – utbetaling per stk 43 139

* To andelslag med fire andeler a kr 500 – utbetaling per stk kr 43 139

* Ett andelslag med fire andeler a kr 899 – utbetaling 45 368.

Totalt ble det solgt V75-spill for ca 173 000 denne lørdagen, og vi spilte totalt inn ca 1,2 millioner.

Ny Leangen-fest! Tok du rygg på Leirvåg's vurderinger 12. juni?

Det aller minste V65-forslaget (innl.pris kr 180) suste rett inn og betalte tilbake kr 3 578.

Kampala Kid i V65-2, Erga Fanten i V65-3 og ikke minst Pilgrims Power i V65-6 mot dagens nest største favoritt L.J.’s Andy Hall var alle herlige objekter.

42 andelslag på Eksperten suste inn med seks rette - ca 3 800 kr i snitt på hvert av dem.

I tillegg ble det rent bord i V4-spillet. Også her satt det aller minste V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 180). Utbetaling kr 1 604 kr.

En av våre store favorittbaner står for kveldens V65-omgang, og igjen har Momarken greid å få til en meget fin meny. Vi spiller med en banker som er best på kapasitet, og krydrer ellers bongene med masse snadder.

Ta rygg på følgende:

V65-1 : 2 Mjølner Allvinn – Har en veldig riktig oppgave foran seg denne tirsdagen, og den settes knepent først som et frekt bud. Var klart bra etter pause sist, men den hadde uansett godt av det løpet i kroppen. Kan ventes forbedret til denne starten, den står i et nydelig spor bak bilen, og den MÅ passes. Vår ide.

Dagens banker:

V65-2 : 11 Darco – Er veldig bra i forhold til det grunnlaget den har på konto, og nå når den kommer ut i en nybehandlet utgave, ja, da tror vi på en feilfri innsats. Var brenngod fra dødens første gangen ut, mens det har blitt galopp de to siste gangene. Beste kusken, beste hesten, og feelingen vår sier seier! VI BANKER!

V65-3 : 3 Willgo – Leverer gode løp under sal hver gang, og det er en hest i meget bra form. Har de siste gangene vært klart bra mot en av norges beste montehester, Quality QC. Her har Willgo et meget gunstig løp foran seg, og på en «normal» dag dukker den opp på foto. Nå er den spillbar, og her må man være på vakt!

V65-4 : 2 Lykkerus – Har ikke vist form på lenge, og det gjør oss usikker. Nå har Killingmo fått bruke litt ekstra tid på den, og den kommer her ut etter pause. Killingmo pleier å ha de i orden direkte, og den kan ikke få en finere oppgave enn dette. Settes først, men vi vil se «normale takter» av den igjen før vi banker.

V65-5 : 7 Askvoll Stjerna – Småskummelt hoppeløp hvor det kan smelle til. Vår ide holder en stadig stigende form, og nå sist ble den sittende bom fast med krefter igjen. Skal duge godt i grunnlaget sitt, og feilfritt forventer vi at den dukker opp helt der foran. Blir ikke veldig mye spilt, men den er med på alt hos oss!

V65-6 : 2 Reallyokay – Kommer ut fra formstallen til Anders Lundstrøm Wolden, og den settes klart først direkte. På ren kapasitet er den nemlig best, og den vinner normalt dette om den er i nærheten av sitt beste. Skal stå først på ranken, men vi vil gjerne se den i et løp etter pausen før vi går ALL IN.