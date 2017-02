Spennende V65 på Sørlandet

Eirik Høitomt og Wayne Brogård. Søndag kommer de ut i V65-1. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige søndagsmeny:

V75 Solvalla (frist 14.30): Ekstra V75 med norsk banker

Oddsdobbel: United løfter pokalen

Oddstips La Liga: Atletico Madrid har los på Barcelona

Tippetips: Ingen walkover for PSG

Oddstips La Liga: Mer trøbbel i vente for Real Madrid

Oddstips Serie A: Inter MÅ ha seier

VM Hopp Lagmix: Voldsom odds på Østerrike

VM-quiz: Ta vår VM-quiz og du kan vinne gavekort

Ski-VM: Slik ser du alt fra ski-VM

Lerum med systemfullklaff på Jarlsberg 24. februar!

Det ble en herlig opptur for de som tok rygg på undertegnedes V65-system (fire andeler a Kr.1 000) til Jarlsberg denne fredagen. Med SINGEL UTGANG på sjokket Ronato (6-valg) satt systemet som støpt, og betalte ut solide Kr.35 813,-.



Ny herlig opptur i Bergen! Deilig V65-klaff 23. februar!

Det ble igjen servert solide tips fra undertegnede til Bergen Travpark denne torsdagen! Super Strong (17%), og Arthurian Hanover (9,9%) var to lekre ideer som innfridde! På Eksperten ble det fullklaff for to flate bonger (fire andeler a Kr.500), samt to systemer (fire andeler a Kr.1 000). Utbetalingen ble meget fine Kr.21 672,-.

PS! Høydepunktet hittil i år på Bergen Travpark, kom 26. januar, hvor vårt V5-forslag på Kr.960 betalte ut storfine Kr.154 431,-.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Sørlandet knaller til med en strålende V65-omgang søndag, og vi blir ikke overrasket om dette ender med en ny flott utbetaling på banen i sør. På de litt mindre bongene spiller vi med to bankere, slik at vi får dekket opp i de øvrige løpene. 5 Wayne Brogård (V65-1) er dagens beste banker, og den bør fakta vinne sitt løp fra dødens. 1 On Stride (V65-3) er den andre vi banker på de litt mindre bongene. Har drømme betingelser i kveld, og det meste tyder på tet og slutt!

Sjekk ut følgende:



V65-1 : 5 Wayne Brogård – Er i en helt egen klasse i innledningen når det gjelder kapasitet, og feilfritt spør den ingen om seieren. Passet nok ikke helt på baneprofilen sist, og det ble galopp tidlig. I startene før det har den sett helt RÅ ut, og den har vært enormt forbedret i ny regi. Er uøm for posisjoner, og selv om den skulle havne utvendig leder så er sjansene STORE! Vi må bare tro hardt!

V65-2 : 4 Lill Ronja – Her har de fleste dårlig skalle/innstilling, og vi lanserer heller en hest som tåler å bli brukt litt underveis. Lill Ronja er dessuten noe bedre enn raden, og klaffer det bare litt underveis mot en gjeng som dette, ja, da blir den ikke enkel å ha med å gjøre. Prøves som et frekt objekt i et løp hvor de fleste har hatt sine beste dager i løpsbanen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-3 : 1 On Stride – Har et gaveløp foran seg denne søndagen, og normalt er det ikke snakk om saken. Var klart bra etter pause sist, og den fullførte fint i V75’en da. Bør ha gått MYE frem med den blåseren i kroppen, den er lynrask ut, og her blir det tet om alt forløper seg normalt på startsiden. Fra tet taper den ikke om den er i nærheten av sitt beste, og det er snakk om en STOR SJANSE! Vi tror hardt!

V65-4 : 6 Tangen Trym – Har vært god, men det er ikke snakk om at den skal stå på over 80% som den gjorde når vi jobbet med dette tipset. Det blir helt feil. Bra hest, men ikke veldig bra. Fin sjanse om den ikke havner opp i trøbbel, men vær nå klar over at vi her snakker om et ungdoms/amatørløp… 14 Bore Stjerna – Er spurtsterk når den får gå med i rygger, og på Bergen Travpark tredje sist vant den sprettlett etter et slikt opplegg. Så ble det egentlig feile opplegg de to siste gangene, og den er bedre enn hva den fikk vist der. Er ikke borte med flyt på veien, og den kan sjokke!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 3 Pensjonen – Her er det dårlige hester med, og normalt skal Pensjonen ha en SUPERSJANSE til å vinne et løp som dette. Var fullt godkjent etter pause sist, og da ble den altså treer i V75’en. Her er det billigere i mot, og får den bare ryggløpet sitt, ja, da er den SYLVASS på ren speed. Taper normalt ikke med fullklaff, og det er snakk om en motivert tipsener. Billigere enn dette blir det nemlig ikke.

V65-6 : 1 Judd Trump – Har kommet på et nytt sted, og det er snakk om en OK hest som har slitt med å vinne løp i Sverige. Dog har den gjort fine løp, og normalt burde den duge godt i omgivelser som dette. Er veldig kjapp ut, sporet passer den ypperlig, og vi blir ikke overrasket om den vinner dette fra tet/rygg leder. Settes frekt først i et småskummelt løp!