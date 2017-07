Steen Juul er still going strong

Steen Juul med elitetraveren Classic Grand Cru under en av sine mange Norgesvisitter. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg.

En vidunderlig søndag står for tur og det er veldig mye å glede seg til. Ulf Thoresen International er dog i særklasse den sportslige godbiten og det løpet kjøres ca kl 16.20. Før den tid skal vi gjennom er internasjonal V4-omgang på Jarlsberg (ingen av de løpene inngår i V75-spillet), og vi skal også gjennom en spennende V4-galopp fra Gøteborg. Etter at Jarlsberg er ferdig med sin V75-omgang, er det klart for en flott internasjonal V65-omgang på Charlottenlund.

Her er tidsskjemaet lørdag:

V4 Gøteborg galopp - 12.45

V4 Jarlsberg - 12.45

V75 Jarlsberg - 14.30

V5 Jarlsberg - 15.12

DD Jarlsberg - 16.20

V65 Charlottenlund - 18.25

V5 Charlottenlund - 19.25

I denne artikkelen skal det handle om kveldens internasjonale V65-omgang på Charlottenlund, der det også er V5-spill.

Steen Juul er ”still going strong”

I Danmark er den 66-årige Steen Juul bare bedst og har haft en forrygende sæson i år, hvor han faktisk er den oftest sejrende kusk. Stalden har mange topheste og flere chancer har Steen Juul søndag aften på hjemmebanen Lunden, hvor han blant annet kusker min V65-banker i 7 Peakadilly i V65-4.

Der er spændende løb som afløser topløbene fra Jarlsberg og blandt deltagerne er Uncertain Age som sidste år vandt 3-Finale med 1 million svenske kroner i førstepræmie. Den møder bl.a. den bedste danske hoppe Beatriz i et spændende hoppeløb.

BANKEREN

7 Peakadilly i V65-4 er en meget spændende hest der er store forventninger til, og hesten virker til at blive bedre og bedre hele tiden. Trods yderligt spor ser hesten ud til at kunne løse en opgave som denne.

LURINGEN

3 External Power i V65-6 har en spændende opgave fra et perfekt startspor, og der er positive meldinger fra stalden. Offensiv taktik ventes og vinderchancen er stor.

V65-1:

Åbent løb for de unge kuske, der kæmper om at komme til finalen i Summer Meeting Talent på Åby. Flere har chance, men jeg prøver med stabile 2 Baronessen der endnu ikke har vundet. Nu kan det være tid for en dygtig kusk, der har haft en flot sæson og måske Baronessen her hurtigt kommer til føring.

4 Cash For Money træner godt og har kapacitet. Kusken er dygtig og kommer han fra start med denne 3-årige hoppe skal chancen være god. 9 Aqua De Vie er hårdfør og vandt til bedre modstand end dette, men har også 60 meters tillæg. Der er ikke så mange der skal rundes denne gang, og derfor har den chance.

3 Aero H skal kunne bedre end vi har set ud fra resultaterne, og fejlfrit er det en hest, der kan række.

V65-2:

Der er ikke så mange deltagere i løbet, men de står godt til hinanden. Førstevalget bliver 5 Pommeau Simoni som galopperede senest, men ellers har været inde i en god stabil periode. Den er ikke helt sikker på benene, men stærk og reel.

6 Hobard er en hest fra Christian Lindhardt som har gået godt i mange af starterne, og som derfor helt sikkert skal være at finde i afgørelsen. 7 Supreme Star er nu hos Steen Juul, og hesten har vundet mange løb i karrieren på Lunden. Er hurtig fra start, men svært at vurdere om den skal offensivt afsted fra start?

4 Safari K er meget bedre end resultaterne viser og kan sagtens have topchance i et løb som dette. Går vel bedst med et godt rygløb som der er mulighed for her.

V65-3:

Her er det åbent og mange har chance i løbet. 3 Endora De Busset vandt sidst den startede på Lunden og virker som en hest, der sagtens kan være en vinderchance. 2 Beauty From Above galopperede senest, da den hang lidt ned i banen og måtte korrigeres. Er normalt stabil og skal være en topchance.

4 Amstrong Laser starter for første gang i Joakim Lövgren’s regi og den skal kunne bedre end resultaterne. Luring. 1 Cool har holdt ok ved fra føring de sidste starter og virker stabil, men om den kan vinde må tiden vise. Måske det er en fordel med sprint?

V65-4/V5-1:

7 Peakadilly virker som en meget talentfuld hest der uden tvivl kan klare sig godt op gennem klasserne. Trods et yderligt spor venter vi at se Peakadilly afgøre løbet til sejr nærmest uanset taktikken undervejs.

2 Anders And er eneste reelle modbud og den har stabiliseret sig. Sejrene den har vundet de sidste starter har været imponerende, og selvfølgelig er Anders And igen en bra chance.

V65-5/V5-2:

Her er der lagt op til et rigtig godt løb. 4 Uncertain Age vandt E3-Finalen i fjor for Christoffer Eriksson, og kommer nu til start med dygtige Kasper K. Andersen. Der er klasse på hesten som bør have en god chance.

2 Beatriz er en tophoppe, der har været bedst i Danmark. Galopperede inden starten sidst i forsøg til Stosprinten i Halmstad, hvor hesten ellers var gjort klar til. Beatriz er altid en vinderchance.

1 Unter Uns kan være en luring i løbet fra et godt spor, og så er der gensyn med 5 Beatthebeastshadow som dog har været længe væk fra løbene og lige skal i gang igen.

V65-6/V5-3:

6 Blue Velvet er rigtig hurtig fra start og har gået mange af sine løb i føring. Er klar til en god præstation og kan sagtens vinde igen.

3 External Power er løbets luring som er hurtig fra start og planen er at hesten skal køres offensivt. Får vel føring eller ryg på den førende, og gik et topløb sidst den startede på sprint. Se op! 5 Asta Derm kan også finde fra start og vandt en flot sejr fra føring senest. Sporet på sprint på Lunden er godt, så den skal man holde øje med.