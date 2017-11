Stensen er nøkkelkusk på Leangen

Noir Noir jakter årets niende seier i V65-1 på Leangen mandag. Foto: HM.Auran/hesteguiden.com

En ny strålende trav- og galoppuke står foran oss og etter at spillerne ble sendt på "dør" under lørdagens V75-omgang på Biri, er det naturligvis den kommende jackpotomgangen i V75 på Sørlandets travpark lørdag med hele 3 056 455 kr ekstra i sjuerpotten, som både sportslig og spillemessig er det klare høydepunktet.

I denne artikkelen skal det heretter handle om kveldens V65-løp der Biri-trener Andre H. Stensen blir nøkkelkusk. Stensen vant faktisk hele ni løp på Leangen i oktober og hele 31 av hans 47 seire i 2017 har kommet på Leangen. I kveld sitter han opp bak omgangens to største V65-favoritter i form av 5 Noir Noir i V65-1 og 8 Crackajack i V65-3. Jeg velger meg førstnevnte som min V65-banker.

Sent, men godt

Nevnte 5 Noir Noir var ikke til start verken som tre- eller fireåring og avla sin avla sin løpsdebut på Leangen 15. mai i år. Det endte med seier og Nadja Jensens femårige vallak har hatt en rivende utvikling etter det. 11 starter har det blitt hittil i karrieren/2017 og hele åtte av løpene er vunnet. Bortsett fra en svak innsats i et V75-løp på Färjestad 23. september, har faktisk ikke Noir Noir vært dårligere enn toer i noen av sine løp. I kveld står 5 Noir Noir flott til på strek i V65-1, og alt tyder på tidlig tetkjenning. Mot svært overkommelig motstand (bortsett fra 11 Derby D'Estino på 20 meters tillegg), skal det være meget gode sjanser for årets niende triumf og jeg setter bankerspiller på 5 Noir Noir i V65-1.

Walsøe vil være med i leken

Når det da gjelder Stensens andre storfavoritt, 8 Crackajack så er det klart at denne nok en gang har et bra bud på seieren i V65-3, men her vil jeg ha med 4 Synjo Danseuse. Treårshoppa var med i V75-løpet som Crackajack vant på lette ben på Leangen 28. oktober, og fullførte meget bra fra dødens da. Står 20 meter bedre til kontra Crackajack i kveld, og selv om det kanskje ikke spiller så stor rolle, da det kun er åtte hester til start, er det verd å betale for 4 Synjo Danseuse i kveld. Kusk Roar Walsøe vil nok satse fremover direkte og 4 Synjo Danseuse kan gi storfavoritten match i V65-3.

Tøffingen til Arne kan vinne igjen

V65-6/V5-3/DD-2 er et løp for de bedre kaldblodshestene på Leangen skrevet ut over tre distanser og kun åtte hester stiller til start, men lettløst er det ikke. 5 Snonsøy Elda står bra til proposisjonsmessig og ser ut til å bli ganske klar favoritt. Jeg setter dog 7 Jardar og Arne Nilsen klart først til tross for at denne står 20 meter dårligere til kontra Snonsøy Elda fra løpet som Elda vant både tredje sist og nest sist. Det var sånn trykk i Jardar i seiersløpet sist på Leangen, at jeg de 20 metrene betyr lite. I både DD-spillet og V5-spillet spiller jeg frekt og bankerspiller 7 Jardar.



Åpent i V65-2

Det er ingen tvil om at V65-2 er omgangens aller største spillenøtt og her er det ikke mange sjanseløse. Jeg betaler likegodt for samtlige ti startende på det største V65-forslaget her på Nettavisen. Tøffingen 7 Theodor blir min knepne favoritt. Theodor er ustabil og roter seg stadig vekk på galopper, men holder han seg på beina er han nok hesten med den største kapasiteten i dette løpet.

Svak klasse - men favorittene gjør opp?

V65-4/V5-1 er et løp som ikke holder høy klasse, men magefølelsen er likevel at de tre mest markerte gjør opp om seieren. 1 Jan Livar, 9 Gikling Jerven og 3 Komnes Omer har alle bra form og møtet svært overkommelig motstand.

Dårlig rad - riktig oppgave

Hedershesten 5 Crimson Pirate holder fortsatt koken og gjør sin start nummer 121 i kveld. Den ni år gamle vallaken har vunnet 15 løp, men har faktisk ikke vunnet siden 30. mars 2015. På kapasitet er det ingen tvil om at Crimsom Pirate er blant de beste i V65-5/DD-1 og den første seieren på evigheter kan komme i kveld.