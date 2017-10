Stensen fikser V65-opptur på Leangen

Crackajack og Andre H. Stensen. Mandag kommer de ut på Leangen. Foto: HM.Auran/hesteguiden.com

Bjerke er først ut denne mandagen, og her skal man være OBS på at V5-lunsjen er i gang såpass tidlig som kl.11.10. Deretter er Visby klar med sin V4-lunsj kl.12.20. Leangen står for den norske V65-omgangen denne kvelden, og løpene fra Trondheim begynner kl.18.50. Det klare høydepunktet skjer på Färjestad hvor det er en saftig JACKPOT i V64-spillet. Hele Kr.1 008 838 ligger ekstra i dagens sekserpott, og løpene på Färjestad starter kl.19.25.

Nesten som vanlig er det utfordrende på Leangen, og dagens omgang trenger ikke å være noe unntak. Løpene er riktignok litt tynne, men det er flere ganske jevne løp, og vi blir ikke overrasket om det kommer en skrell eller to. Dagens beste banker er under en rivende utvikling, og på våre bonger står 2 Crackajack alene.

V65-1 : 2 Escaped – Vi liker strekhester i løp som dette, og selv om det er et langskudd så blir ikke vi veldig sjokket om dette kan gå. Escaped var nemlig klart positiv sist, og den varslet form. Dalen opp er et pluss, og på sitt beste gjør den seg ikke bort. Settes frekt først!

V65-2 : 9 Moni Chanel – Var klart bra etter pause sist, og den viste fremgang fra tidligere løp. Skal normalt ha gått frem med den blåseren i kroppen, den står i et spennende smygspor, og mot en klart overkommelig gjeng trenger den ikke å være borte. Settes knepent først.

V65-3 : 6 Solfaks – Er den beste i dette tynne feltet, og feilfritt taper vel den ikke? Gikk et enormt løp mellom et par galopper sist, og vi hadde 25,7 s 300m på den med krefter igjen. Skal normalt ikke være noe veldig usikker, og vi tror/håper på en feilfri utgave nå. Revansje pågang?

V65-4 : 2 Crackajack – Er under en rivende utvikling, og sist jogget den altså 15,4/2140ma uten at Stensen kjørte en meter. Det var rett og slett veldig imponerende. Skulle den levere som de to siste gangene så dreier normalt dette seg om en vinner, og i en ellers bankerfattig omgang går vi ALL IN!

V65-5 : 9 Pave Loma – Var GOD i nederlaget bak Mofaksan på fredag, og vi likte det vi fikk se da. Lange tillegg betyr mindre i små felt som dette, og normalt vil Pave Loma ha god kontakt det meste av veien. Da bør den faktisk spurte ned denne gjengen, og vi plasserer den knepent foran 2 Rebekka.

V65-6 : 10 Kampala Kid – Gjør stortsett bra løp på Leangen, og den har vunnet fem løp på den banen siden 2015. Gikk et fullt godkjent løp etter pause sist, og den landet altså på 15,7/2640ma… Kan ventes forbedret til denne oppgaven, og med tempo er den selvskreven i omgivelser som dette. SE OPP!