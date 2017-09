Stensen sjefer i stor jackpotomgang

Noir Noir og Andre H. Stensen innfridde som storfavoritter på Leangen forrige mandag. Også i kveld blir ekvipasjen stor favoritt i V65-6. Foto: Hesteguiden.com

Sportspills øvrige mandagsmeny:

V5 Bjerke: Tidlig V5-lunsj med Tengsareid

Oddstips Eliteserien: Molde må ha tre poeng

Oddstips Allsvenskan: Mix og IFK har fått opp dampen

Målscorerspill Eliteserien: Historien gjentar seg for Sigurdarson



En ny herlig trav- og galoppuke står for tur, etter helgens fantastisk flotte travsport på Bjerke. Denne uken er det Forus som er vertskap for V75-løpene, men allerede mandagen starter med et brak og med to jackpotomganger. På Leangen venter det 439 072 kr ekstra i sekserpotten i V65-spillet, mens Färjestad kan friste med hele 1 390 939 SEK ekstra i sekserpotten til sin V64-omgang. Før den tid skal vi gjennom tidlig V5-lunsj på Bjerke og V4-lunsj fra Bergsåker.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal det heretter handle om kveldens V65-omgang på Leangen, der det altså venter 439 072 kr ekstra i sekserpotten. Leangen avvikler forøvrig ti løp i kveld og byr på ekstra V4 med spillestopp kl 18.05 og Biri-trener Andre H. Stensen kan få en strålende kveld på sin "andre hjemmebane".

Stensen sitter nemlig opp bak kveldens to største V65-favoritter, 2 Crackajack i V65-4 og 11 Noir Noir i V65-6, og for sikkerhets skyld sitter han også bak storfavoritten i V4-2, 7 Stensvik Teddy'n.

På tide å vinne igjen nå

Min V65-banker i kveld den heter 2 Crackajack som altså i kveld får Andre H. Stensen i sulkyen for første gang. Treåringen vant meget enkelt i debuten på Leangen 22. mai, men så ble det rusk i maskineriet. Likevel valgte trener og eier Ola Martin Foss å ta hesten ut i Kriteriekvalifisering på Bjerke for to uker siden. Crackajack holdt farten strålende til femte på sterke 14.8 i et løp som ble vunnet av Vainqueur R.P. I kveld er motstanden ned tre klasser og det må være toppsjanse. Jeg tror på seier og bankerspiller 2 Crackajack i V65-4 og hesten blir også min V5-banker.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Vinner igjen?

Andre H. Stensen blir trolig enda større favoritt med 11 Noir Noir i V65-6/DD-2, og hesten innfridde meget enkelt som storfavoritt sist mandag. Jeg bankerspiller hesten på det minste V65-forslaget og i DD-spillet bruker jeg 11 Noir Noir som banker.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men talentfulle 2 Call Me Superb har ved noen anledninger i år, vist veldig bra fart og Jomar Blekkan kan kanskje få lure unna i front i kveld. Derfor dobler jeg opp de større V65-forslagene med denne.

Sitter ikke fast i kveld?

V65-1/V4-3 er et flott løp spillemessig og jeg anbefaler bred gardering. 3 Calvin Classic har gjort to løp på Leangen etter ankomsten fra Østlandet, men sittet fast begge gangene. Står fint til i kveld og kusk Veronika Bugge er kanskje litt mer offensiv i kveld. Mitt klare objekt i V65-1.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Kan sitte der nå

Også V65-2/V4-4 holder bra klasse og her er 10 Aron Marsh mitt klare valg. Den femårige vallaken er sparsomt startet i år, men har form så det holder. Aron Marsh er en hest som holder V75-klasse og klaffer det sånn noenlunde fra bakspor, tror jeg Arve Sjoner kan sitte bak en vinner i V65-2.

Nilsen vinner igjen?

Trenernestor Arne Nilsen presenterte 5 Faste Utgifter i strålende skikk da denne kom ut første gang i hans regi i V65-3 på Leangen forrige mandag. Det er tøffere motstand i kveld, men hoppa har helt sikkert også gått fram med løpet fra sist mandag i kroppen. Mitt klare førstevalg i V65-3.

Favoritten innfrir?

V65-5/V5-2/DD-1 har 15 kaldblodshester i lavt grunnlag til start og det kan se uoversiktlig ut på forhånd. Jeg tror likevel at favoritten 13 Nordpåsokken har et bra bud på seieren. Stod med tre strake før løpet på Leangen 14. august, men tross en rakettspurt rakk ikke hesten igjen vinneren Borg Spik. Har springspor på 20 meter tillegg og fartsmessig er han garantert best i V65-5/V5-2/DD-1.