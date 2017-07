Stensen styrer begivenhetene

Magnetic Mac og Andre H. Stensen vinner V65-2 på Leangen 22. mai. I kveld blir ekvipasjen store favoritter i V65-6 på Leangen. Foto: HM.Auran/hesteguiden.com

Det er en meget flott trav- og galoppuke som står foran oss den kommende uken. Den tradisjonsrike Jarlsberg-helgen er ukens soleklare høydepunkt og fire dager på rad er det løp i Tønsberg. Både lørdag og søndag er det V75 med en rekke storløp på menyen. Før den tid skal blant annet gjennom en meget hektisk mandag. Den innledes med tidlig V5-lunsj på Bjerke, før Årjäng overtar med V4-lunsj fra Sverige. Til kvelden er det V65 fra Leangen og V64 fra Bollnäs.

Det er en meget fin V65-omgang som venter på Leangen i kveld og her må det ligge bra penger i luften. Det er jevne og fine spilleløp stort sett hele veien og jeg finner min banker i V65-6.

Leder hele veien?

Det handler om 4 Magnetic Mac og Andre H. Stensen. Fireåringen var bunnsolid vinner sist han gjestet Leangen 22. mai og ledet da hele veien. Var så ute i et tøft V76-løp på Biri (Quite Pepper vant) og stod vanskelig til spormessig i det løpet og rakk ikke frem fra køen. Sist på Biri holdt hesten koken flott til andreplass fra dødens.

I kveld er det kun fire hester på strek i V65-6, det er noen brukbare hester på 20 meter tillegg, men jeg tror Stensen sitter tidlig i tet og får dirigere. Da skal det være bra sjanse for 4 Magnetic Mac og jeg bankerspiller denne i V65-spillet og bruker også hesten banker i både DD og V5.



Går ned en klasse i kveld

V65-1 er blitt et meget fint spilleløp der 6 Hambler's Amigo går fra å være sistevalg sist, til å bli et klart førstevalg i kveld. Den hesten kan selvsagt vinne, men min favoritt i løpet den heter 9 Black Butan. John Einar Theodorsens fine vallak, avsluttet flott til tredje i V75-4 i Drammen lørdag og har støtt på veldig gode hester i det siste. Black Butan tåler å bli brukt underveis og har en spennende oppgave foran seg i V65-1.

Vinner tross 20 meter tillegg?

Magne Olsen har en riktig fin traver i fireårige 10 Baloo N. som blir ganske klar spillefavoritt i V65-2. Sist var hesten ute i et NM-løp på hjemmebanen og stod vrient til spormessig. Gjorde en tung sisterunde da til tredje. Klart enklere imot i kveld og jeg bankerspiller denne på det minste V65-forslaget. Dog vil jeg ha med 2 Scar på de større forslagene. Treåringen vant et treårsløp på Bjerke i april mot gode hester. Da i regi Anders Lundstrøm Wolden. På kapasitet skal han kunne matche motstanden i V65-2.

Blekkan håndterer det meste

I ilkhet med Hambler's Amigo i V65-1, går favoritten 9 Solan fra å være veldig lite spilt i seiersløpet sist, til å bli stor favoritt i V65-3. Favoritt skal han kanskje være, men i seiersløpet sist var det Atle Solhus som kusket. Jeg merker meg at Jomar Blekkan får sjansen bak fartsfylte 11 Vesle Jerva. Til tross for lengste tillegg, tror jeg denne dama kan ta sin første seier i kveld og setter henne knepent først i et meget uoversiktlig løp.

Mjøen obser

Magne Olsen kan få en fin kveld på Leangen i kveld med tanke på at han kusker 10 Baloo N. i V65-2 og 7 Cirkeline Day i V65-4. Sistnevnte imponerte i sin løpsdebut på Leangen og vant enkelt etter å ha kjørt seg til tet etter 500 meter. Er den motiverte favoritten, men Thomas Mjøen hadde god tro på sitt oppsitt i dette løpet, 4 Beyond The Clouds som står 20 meter foran Cirkeline i kveld. Beyond The Clouds galopperte som pigg i andre par utvendig sist og kan være tidlig tethest fra strek i kveld. OBS.

Endelig seier i kveld?

23. juni lanserte jeg Svalner som mitt klare objekt i V65-4 på Leangen, men dessverre ble det strul på startsiden for Odd Arne Kjøsnes og Svalner og hesten tapte dyrebart terreng. Kom fint tilbake til sjette og har stadig vinnerform i kroppen. V65-5 er et meget fint spilleløp med mange vinnerkandidater. Min vinner heter 14 Svalner.