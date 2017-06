Stjernerytteren har den beste jackpotbankeren

Siv Emilie Løvvold og Rapido. Torsdag kommer de ut på Klosterskogen. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Vi er klar for en ny mnd, og det store høydepunktet i denne mnd er OGP som kjøres neste søndag. Her venter det fantastisk sport, enorm omsetning, og dette er det store høydepunktet som vi har i Norge innen travet. Når det gjelder dagen i dag så sparkes den i gang kl.12.20. Örebro står for dagens lunsj-V4. Deretter blir det også lunsj fra Stavanger, og Forus. Her starter man V5-1 kl.13.40. Om kvelden er det en liten JACKPOT på Klosterskogen, og det ligger 215 252 ekstra i dagens sekserpott. V65-1 på Klosterskogen starter kl.18.50. På tampen av dagen blir det galopp, og Øvrevoll byr på en knakende fin V65-omgang med start kl.19.25.

Eventyrlig klaff på Bro Park 29. mai!

Nettavisens galoppeksperter har hatt en strålende mai måned og tirsdag kveld ble det kjempeklaff i både V64-spillet og V4-spillet på Bro Park.

I V64-spillet landet utbetalingen for seks rette på solide 33 089 kr. Nettavisens V64-forslag med innl.pris på kr 980 satt klokkerent. Det forslaget inneholdt 18 femmere (434 kr pr stk) og 119 firere (49 kr pr stk) og betalte tilbake 46 634 kr. Rangeringen var bunnsolid. I V64-6 hadde våre eksperter førstevalg på 3. valget Dardenne, og i V64-5 hadde de fjerdevalg på 4,1 prosenteren og 7. valget 14 High As A Kife. Med banker på omgangens største favoritt 1 Sir Herman ble braksuksess. På Eksperten ble det treff for 13 andelslag.

Summa summarum ble det ca 650 000 kr innspilt, når vi tar med en drøss med femmere og firere på de minste forslagene. Totalt omsatte Nettavisen for ca 30 000 kr på Eksperten til V64-løpene på Bro Park i kveld, så avkastningen ble enorm.

I V4-spillet ble det ikke like voldsom utbetaling, men det aller minste V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 192) det betalte tilbake råflotte 5 026 kr.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Vi har enda ikke hatt noen ordentlig SUPERKLAFF på Klosterskogen i 2017, men i 2016 gjorde vi det ekstremt skarpt på den banen, og undertegnede kammet blant annet med seg hele kassen på Kr.544 973 den 3. mars. Det var en flat bong (fire andeler a Kr.500) samt et system (fire andeler a Kr.1 000) som kom helskinnet til mål den dagen.



På torsdag er vi ordentlig sugen på en skikkelig opptur på nettopp Klosterskogen, og at det også er en liten jackpot med Kr.215 252 ekstra i potten gjør oss ikke mindre sugen. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 3 Hornmo Blessen – Kom ut med sterke rapporter i ryggen før løpet nest sist, men da ble det galopp, og siden et løp i køen. Nå sist ble det galopp i monte, og det er klart at disse galoppene liker vi ikke. Er normalt ganske stabil, den har en nydelig oppgave foran seg, og sporet er bra for den kvikke kaldblodsen. Feilfritt gjør den seg ikke bort i omgivelser som dette, og den prøves som en mulig skrell i et løp hvor vi skal prøve å felle favorittene.

V65-2 : 4 Rapido – Stjernerytter Siv Emilie Løvvold rir dagens beste banker, og hun får full tillit bak knallgode Rapido. Dette er altså en utrolig bra montehest, og den var fantastisk god på Jarlsberg sist. Åpnet da førsterunden på raske 12,9, men kom likevel alene til mål. Har vunnet flere ganger på Klosterskogen tidligere, og den skal ikke ha problemer med baneprofilen. I en krevende jackpotomgang føles dette som en solid banker, og vi går ALL IN!

V65-3 : 11 Faksen UN – Blir veldig lite spilt i dette dårlige løpet, men på ren kapasitet er den med garanti en av de beste. Gikk flere gode løp mot vel så gode hester som dette i fjor, og vi var litt spent på den i årsdebuten sist. Gikk da OK etter kastrasjon, og 31,0/2100ma i Drammen er ganske fort. Forventes forbedret til denne oppgaven, og mot en svært billig gjeng må den tas med alvor. SKAL MED PÅ ALT AV SERIØSE BONGER!

V65-4 : 3 Kjølbergjenta – Er et langskudd, men det er et småspennende langskudd. Vi er fullt klar over at den er veldig usikker, og raden er pepret med galopper. Er imidlertid MYE bedre enn raden, og den har vært positiv etter galopp de siste gangene. Har vunnet tre løp i karrieren, og de to siste seirene er kommet på Klosterskogen. 09.03.2017 gikk den feilfritt på den banen, og skrellet til friske 36x flesket. 24.10.2016 gikk den også feilfritt på den banen, og da betalte den ut hele 16x flesket. På torsdag kommer den ut i et tidsløp, og den har altså tjent like mye som de på lengst tillegg… Har dermed et SVÆRT gunstig løp foran seg. OBS!

V65-5 : Aladyforyou – En eller veldig mange. Det opplagte objektet er ikke til å stole på, men den har sett mer stabil ut på slutten, og den har vært bra. Vant sprettlett sist, mens den aldri ble kjørt med nest sist. Passerte da mål med krefter igjen. Har vunnet på Klosterskogen tidligere, og baneprofilen skal den takle fint. Kan være en banker for de som har ordentlig med is i magen.

V65-6 : ST. Michel Decoy – Er tilbake på sitt beste, og den var ordentlig god til seier sist. 15,2/2100ma på Klosterskogen er veldig bra, og på for eksempel Bjerke hadde nok det tilsvart rundt 13,5… Feelingen er at den kan kjøre seg til tet på første bortre, og da burde dette være over. Har en STOR sjanse, og vi må bare tro mye på denne. Er en opplagt mulig banker.