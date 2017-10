Stor internasjonal V65-kveld på Jarlsberg

Champlain vinner i norgesdebuten på Bjerke sammen med Geir Vegard Gundersen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En herlig søndag står for tur med både flott galopp på menyen, V75Søndag og hjemlig V65. Det er Jägersro som er vertskap for galoppløpene søndag og som vanlig står det både V4 og V5 på menyen. Solvalla er vertskap for V75Søndag og husk at rekkeprisen er kr 1. Til kvelden byr så Jarlsberg på en feiende flott V65-omgang.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Flott V65-gevinst på Biri fredag

Undertegnedes største V65-forslag (innl.pris kr 1 875) på Biri fredag suste rett inn og betalte tilbake meget solide 46 387 kr. 5-valget 8 Ghandi B.R. i V65-3 var markert på kun tre hester.

Det var mange store favoritter før lørdagens V75-omgang på Momarken og de aller fleste innfridde. Fem førstevalg, ett andrevalg og et fjerdevalg vant og 7 rette betalte tilbake meget stusselige 236 kr og verken på seks eller fem rette ble det utbetaling.

Så stusselig utbetaling blir det ikke i V65-spillet på Jarlsberg i kveld, og det er fine og åpne løp. Magnus Teien Gundersen vant to V75-løp på Momarken lørdag og han kusker også min V65-banker på Jarlsberg i kveld.



Perfekte forutsetninger

Vi skal til V65-2 og treårige 3 Champlain. Vallaken norgesdebuterte på Bjerke 11. september i en mandagslunsj. Kjørte seg da tidlig til tet og vant enkelt sammen med Geir Vegard Gundersen. Champlain gjorde sin andre start i Norge på Bergen travpark forrige torsdag og tok enkelt teten også da. Noe overraskende valgte Magnus Teien Gundersen å slippe teten til Titanio og ble sittende bom fast over mål. Hadde garantert vunnet det løpet med åpning. Spor tre bak startbilen i kveld, motstanden ser klart overkommelig ut og 3 Champlain blir min V65-banker på Jarlsberg i kveld i V65-2.

Magnus med frekk DD og V5-banke

Det er flere åpne løp i kveld og da må jeg ta noen sjanser. Favoritten 11 Ultimate Photo er strøket i V65-6/V5-3/DD-2 og løpet ser åpent ut på forhånd. 6 Speedy Gon Sali var ikke som best i de siste startene for Gaute Lura, men har velkjent kapasitet.

I kveld gjør hesten sin første start i regi Kristine Kvasnes, men hun er på Sydentur og overlater tømmene til Magnus Teien Gundersen. Selv fra sjettespor er det god tetsjanse og jeg Kristine har blant forbedret Lins Tanic mye i sin trening. Jeg tar sjansen og lanserer 6 Speeduy Goon Sali både som min DD-banker og V5-banker.

Kan ikke få en bedre oppgave

V65-1 er et sprintløp for kaldblodshester og ingen av de tre mest spilte har vunnet løp i år. 1 Alsaker Pumbaa er blant dem. Seksåringen har kanskje ikke den samme formen som han hadde for et par måneder siden, men bedre oppgave enn det han har i kveld, er ikke mulig å oppdrive. Formkusk Vidar Hop kan kjøre denne hesten og 1 Alsaker Pumbaa er min klare favoritt i V65-1.

Bankeralternativ i monteløpet

6 C.C. Boy er en berettiget favoritt i V65-3 som altså er et monteløp. Var solid vinner for Siv Emilie Løvvold på Bjerke nest sist og møter ikke noe tøffere selskap i kveld. Men var ikke like bra i monteløpet tredje sist på Momarken, så jeg tar med noen garderinger i V65-3.

Hop opp - se opp

Egnerådige 8 Troll Kaksen er nok hesten med den største kapasiteten i V65-4/V5-1. Flåten-traveren har fått tre løp i kroppen etter lang pause. Tverret skikkelig fra tet i årsdebuten i Drammen 21. september, fikk maks som femte i et sprintløp på Bjerke nest sist, men var klart forbedret som toer bak Leikur sist i Drammen. I kveld får Vidar Hop sjansen bak Flåten-traveren og hesten blit mitt førstevalg i en noe uoversiktlig V65-4.

Sensasjonelt forbedret

38 ganger pengene betalte 6 Perillat ut som vinner av V5-5 på Bjerke 2. oktober. Det var samtidig debutløpet i regi Elisabeth Jensen. Fikk et fint løp i lederryggen underveis, men da luken kom midt på oppløpet nærmest eksploderte hesten. Perillat vant fire løp på 11 starter i fjor, men falt helt ute av det utover høsten da. Møter bedre hester i kveld i V65-5/V5-2, men har samtidig fått løp i kroppen. Jeg setter 6 Perillat frekt først i et bra sportslig løp i V65-5/V5-2.