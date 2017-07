Stor internasjonal V65-omgang på Biri

W.J. Eminent Bergen og kusk Kristian Malmin. Søndag kjører Kristine Kvasnes. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi har en knallspennende søndag foran oss, og det er Axevalla som naturligvis får mesteparten av oppmerksomheten. Her venter nemlig en EKSTRA V75-OMGANG hvor StoChampionatet er det sportslige høydepunktet i omgangen. V75-1 starter kl.14.30, men før det blir det også en V4-omgang, og den starter allerede kl.12.45. Biri fikser kveldsunderholdningen med en gnistrende internasjonal V65-omgang. Løpene ved Mjøsas bredd starter kl.18.15.

Vi kom dessverre ikke i mål under V75-kjøringen på Sørlandet lørdag, men et par godbiter serverte vi. Gator's Last (3-valg)/Wellek (5-valg) var begge i a-gruppen hos oss, og topp info ble gitt. På Biri søndag byr vi på nye godbiter, og nå skal vi til lukene med følgende:



V65-1 : 3 Emma Buitenzorg – Innledningsløpet denne søndagen er VIDÅPENT, og alt annet enn lettløst. Draget vårt har fått tre løp i kroppen etter en lengre pause, og den har varslet form de to siste gangene. Nå sist leverte den en sterk sisterunde, og den kom til mål med litt krefter igjen. Står riktig til nå, motstanden skremmer ikke, og den er verdt et forsøk som altfor lite spilt. OBS!

V65-2 : 4 Belem Va Bene – Har fått fire løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den er MILEVIS bedre enn raden. Den har rett og slett hatt masse utur de siste gangene, men snart må da dette ta slutt? Nå sist feilet den tidlig, den tapte MYE, men så likevel helt ubrukt ut på siste bortre når Atle Solhus kjørte oppi foranliggende hest. Går en lav 16-tid uten noe tull på veien søndag, og den er et spennende skrellspill!

V65-3 : 1 Prærie Glimt – Spennende løp med en del ganske kapable kaldinger. Vår ide blir nok fort favoritten i løpet, men det føler vi også er riktig. Er ikke stabil, men et finere løp enn dette kan den bare ikke få. Virker mer stabil når den kommer seg foran, og den har vunnet et par løp når det har gått foran. Kan under 30 på distansen, og feilfritt kan det dreie seg om tidlig tet og slutt. Skal stå først, men vi stoler ikke på den.

V65-4 : 2 WJ Eminent Bergen – Ble det feil for sist, og det løpet kan man bare sette en tykk strek over. Nest sist var den veldig tapper i knalltøffe omgivelser. Formen er MYE bedre enn raden, på søndag tror vi bestemt det er duket. Har nemlig et drømmeløp foran seg, og motstandsmessig ser dette utrolig riktig ut. Trykker seg tidlig til tet, og siden er dette over? Vi tror hardt, og anbefaler et bankerspill i en ellers svært krevende omgang.

V65-5 : 4 Spiklasse – Har en drømmeoppgave foran seg på søndag, og «oppfører» den seg så er vi klart inne på at det dreier seg om tet og slutt. Andre omvendt i volten passer perfekt, og den renner normalt til tet. Var bunnsolid til seier sist, og den er på vei mot sin beste form. Har det ikke med å rade opp, og det er grunnen til at den ikke står alene på våre litt større bonger. Er dog den som skal stå først på ranken, og at den neppe blir noen favoritt takker vi for.

V65-6 : 1 Amazing SH – Vant spretlett med krefter igjen sist, og den var god etter pause. Dog løste den ikke ut som best (noe tung?), og løser den ikke bedre ut her, ja, da blir den overflydd. Viste imidlertid på Forus nest sist at den var vel så kjapp som for eksempel My Carisma ut, og løser den slik her så blir det tet. Da tror vi bestemt at dette løpet er kjørt, og det kan dreie seg om en småfrekk banker.