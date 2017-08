Stor internasjonal V65-omgang på Sørlandet

Eirik Høitomt og Classic Dream. Søndag kommer de ut på Sørlandet. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Galoppfansen har en utrolig spennende søndag å se frem i mot. Det skal nemlig dreie seg om Dansk Derby på Klampenborg, og med norske muligheter i hovedløpet er dette virkelig noe å glede seg til. V4-1 begynner kl.12.45, mens V5-spillet er i gang kl.14.35. Ellers er det Grand Slam V75 på Hagmyren kl.15.50, mens det er undertegnedes hjemmebane Sørlandet som avrunder uken med en deilig internasjonal V65-omgang kl.18.15.

Storskrellen Charlie Harmoni (6-valg) fikset opptur på Färjestad 5. august!

Tipsene satt knallbra denne kvelden, og i V4-spillet gjorde vi nesten rent bord. Undertegnedes mellomste forslag på Kr.432 satt nemlig som spikret, og det betalte ut fantastisk fine Kr.8 189,-. Charlie Harmoni (V4 steg fra Kr.68 til Kr.1 137) skrellet enormt, men vi hadde faktisk singel utgang på den...



Som vanlig avrunder vi uken på Sørlandet, og her blir det en internasjonal V65-omgang med stor omsetning. Våre litt større bonger er bankerfrie, og vi skal til lukene med følgende:



V65-1 : 6 Mymanyyouare – Cato Antonsen tar altså turen fra Mysen til Sørlandet på en vanlig søndag, og det kan vi ikke huske å ha opplevd før. Det vitner i hvertfall om ambisjoner, og i dag kan hans øyesten bli millionær. Mymanyyouare rader opp med bra prestasjoner, den går til mål, og den har flott form i kroppen. Nå sist fullførte den solid, og var kun slått av Valley Ivan. Møter ikke slik motstand her, og det må dreie seg om en topp mulighet. VI TROR HARDT!

V65-2 : 5 Classic Dream – Er feltes klart beste hest, og greier bare Høitomt å svare ut Loquito Star fra start, ja, da er dette løpet over. Kan også vinne fra dødens, og vi må bare tro hardt på dette talentet. Sist åpnet den 13,4 f 1000m på en ikke helt lett bane, men forsvant likevel fra til en helt overlegen seier, og det var mye krefter igjen på tanken. Går nok 14,0/2140ma om nødvendig, og vi tror på en topp mulighet!

V65-3 : 6 Holene Odin – Har ingen fordel av distansen, men i dette lille feltet tror vi ikke at det nødvendigvis trenger å gå veldig fort unna, og da betyr distansen mindre. Feilet i stor fart ut på oppløpet sist, og den gikk glipp av en mulig tid på 22-tallet. Er sylvass når den får gå med i rygger, og i dette lille feltet vil den ha god kontakt hele veien. Speeder inn til seier?

V65-4 : 1 Løkki Flaksa – Har gjort to løp etter et lengre avbrekk, og den har levert bra ved begge anledninger. Slo El Viktor nest sist, mens den fullførte fint med litt krefter igjen i et løp som El Viktor vant sist. Kan åpne, og feilfritt er dette en bra sjanse. Motivert favoritt, men kusken rader ikke akkurat opp med seire i løp, og vi avstår derfor fra å banke den.

V65-5 : 5 Frivoll Borken – Fyker til tet, og skulle feltes klart beste hest, 6 Tem Jahn, feile igjen, ja, da kan dette bli veldig billig for Frivoll Borken. Vi snakker her om en hest med enorm fart i kroppen sin, og at den nå ENDELIG skal få gå på sin beste distanse så må i hvertfall vi bare prøve oss. Har gått 27 over 2100ma, og den burde greie 26,5 fra tet på sprint om formen er OK etter en liten pause. SPILLES!

V65-6 : 4 Above From De Hess – Er blitt handlet inn av RD-kjendis Stian Hallenstvedt, og det kan bli en seier på direkten. Nå sist kom den alene til mål, og den hadde gått ca 14,0/2100ma om den ikke hadde blitt disket. Er LYNRASK ut bak bilen, og fra tet tror vi ikke den taper. SPILLES!