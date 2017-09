Stor jackpotkveld på Leangen

En strålende trav- og galoppuke står foran oss med den kommende lørdagens store fellesnordiske V75-omgangen på Färjestad som det klare sportslige og spillemessige høydepunktet. Før den tid skal vi gjennom en innholdsrik mandag, og den innledes som vanlig med tidlig V5-lunsj på Bjerke. Deretter er det V4-lunsj fra Rättvik. Til kvelden byr Leangen på stor jackpotomgang med hele 540 104 kr ekstra i sekserpotten og i Sverige er det Halmstad som er vertskap for V64-løpene.

I denne artikkelen skal det heretter handle om kveldens løp på Leangen. Ti løp står på menyen i kveld og som sist betyr det ekstra V4-omgang med spillestopp kl 18.05. Og som sist mandag er det også denne mandagen jackpot i V65-spillet og i kveld er det hele 540 104 kr ekstra. Jeg finner min jackpotbanker i V65-5/DD-1.

Kanongod sist - vinner igjen?

Det handler om Bjørn Garberg-trente 10 Marco d'Estino. Åtteåringen var kanongod vinner av V65-2 sist mandag til tross for tolvtespor bak bilen fra start. Angrep da 1500 igjen, kjørte seg til tet vel runden fra mål og vant lekende lett. I kveld er det 40 meter tilleg som gjelder, men det er ikke mer enn seks hester som starter fra hhv strek/20 meter tillegg. Tøffingen Marco D'Estino tåler å bli brukt underveis og det skal være flott vinnersjanse påny. Jeg bankerspiller 10 Marco d'Estino i V65-5 og bruker også hesten banker i DD-spillet og V5-spillet.



Frekkis V65-finalen

Mitt soleklare objekt og mulige bankeralternativ i kveld blir neppe favoritt. 8 Alsaker Elfax har en sjelden fin oppgave i V65-6/DD-2, og selv fra åttendespor er det tetsjanse. Den faste kusken Thomas Mjøen må kjøre egeneide 5 Villmira, men hadde valgt Alsaker Elfax dersom han hadde stått fritt til å velge. Motstandsmessig er det helt riktig motstand for 8 Alsaker Elfax i kveld og han er min klare tipsener i V65-6.

Overspilt favoritt 1

Det er greit at 1 Gjølmes Caviar er favoritt i V65-2/V4-4, men det får da være måte på. Førstespor bak bilen er sjanseartet, og han støter på veldig mye bedre motstand enn i det "skrotlaget" han møtte sist. Treårige 2 Down And Dirty er et klart motbud, likeså lite spilte 3 Blue Shining Light som endelig står bra til spormessig nå.

Overspilt favoritt 2

14 Z.M.'s Jerven står i bakspor på tillegg, men blir likevel trolig kveldens aller største V65-favoritt i V65-4/V5-1. Tok riktignok ned storfavoritten Nordby Frøy på Bjerke sist, men fireåringen har kun vunnet to løp i karrieren og har inntil nå ikke vært hesten som rader opp seire. Formsterke 9 Grytting Blesen er mitt drag i løpet.

Mjøen er skeptisk

V65-3 er uten tvil kveldens spillenøtt og favoritten 10 Myrviks Amor er ingen stødig favoritt. Kusk Thomas Mjøen advarer og sier at hesten ikke har fordel av 2100 meter og at galopprisikoen stadig er høy på denne dama. 2 Spang Draupner har vært skadeforfulgt gjennom hele karrieren og gjør en spennende start i kveld. Skulle denne fungere sånn noenlunde, må det være bra vinnersjanse for denne kapasitetstraveren.

Bedre distanse nå

V65-1 er et veldig fint kaldblodsløp for hestene oppunder eliten. 7 Jardar fikk aldri opp noen seiersgivende fart på Leangen sist, men da var det sprint. Arne Nilsens flotte seks-åring har klart mer fordel av distansen i kveld, og blir min knepne favoritt i V65-1/V4-3.