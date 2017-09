Stor V65-jackpot i Århus i kveld

Steen Juul kusker den ene av Nettavisens to V65-bankere i Århus søndag kveld. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg.

En aldeles vidunderlig Bjerkesøndag står for tur. Det er tolv løp på menyen, og hele åtte av dem er finaleløp med Norsk Travkriterium åpen klasse for begge raser, Norsk Travkriterium for hopper for begge raser, Norsk Derby åpen klasse for begge raser og Norsk Hopperderby for begge raser som de soleklare sportslige høydepunktene. Det er internasjonal V75 med start kl 14.30 og før den tid er det også en helt internasjonal V4 med start kl 12.45. Husk også at det søndag kveld er gedigen jackpotomgang i V65-spillet fra Århus med hele 741 215 kr ekstra i sekserpotten. Her er det spillestopp kl 18.40.

I denne artikkelen skal det heretter handle om søndagens internasjonal V65-omgang i Århus. Hele 741 245 kr venter ekstra i sekserpotten i kveld. Det er ikke veldig ofte at Nettavisen har tips til de danske travløpene, men når det er V65 eller V75 på menyen, innhenter vi tips og kupongforslag fra vår meget dyktige danske travekspert Carsten Rabjerg, som også har levert glitrende tips det siste halvåret.

Nesten 800 000 kr innspilt lørdag 15. april

V65-forslaget på kr 924 her på Nettavisen inneholdt en sekser og 20 femmere og betalte tilbake kanonfine 45 452 kr.



Totalt ble det treff for 17 andelslag på Eksperten.

Seks andelslag med fire andeler a kr 250 betalte tilbake 45 452 kr

Fem andelslag med fem andeler a kr 200 betalte tilbake 45 452 kr

Tre andelslag med fem andeler a kr 300 betalte tilbake 45 924 kr

Tre andelslag med fire andeler a kr 500 betalte tilbake 46 396

Totalt ble eventyrlige 776 932 kr innspilt på de 17 andelslagene som gikk inn med seks rette og totalt omsatte Nettavisen for ca 45 000 på Eksperten til V65-omgangen i Ålborg.

Kanonklaff søndag 9. juli på Charlottenlund

Sist gang Nettavisen og Carsten Rabjerg hadde tips til Charlottenlund var til den internasjonale V65-omgangen søndag 9. juli. Da ble det fullklaff for V65-forslaget med innl.pris kr 900 satt som støpt. I V65-3 ble det dødt løp mellom 2 Beauty Armstrong og 4 Armstrong Laser som begge var med på forslagene. Dermed inneholdt det forslaget to seksere og hele 36 femmere. Utbetaling 13 590 kr.

På Eksperten ble dette status:

1 andelslag ti andeler kr 100 – utbetaling kr 13 590

Fire andelslag fem andeler a kr 200 – utbetaling kr 13 590

Seks andelslag fire andeler a kr 250 – utbetaling kr 13 590

To andelslag fem andeler a kr 300 – utbetaling kr 13 816

Fem andelslag fire andeler a kr 500 – utbetaling kr 14 042

To systemspill fire andeler a kr 1000 – utbetaling kr 14 268 kr

Totalt innspilt på de 20 andelslagene med seks rette kr 278 868 og totalt omsatt ca 40 000 kr.

Søndag aften med Jackpot-V65 fra Aarhus

Eftersom ingen ramte de 6 rigtige i søndagens V65 fra Drammen er der jackpot denne søndag, hvor løbene afvikles på Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus. 741.215 kroner bliver overført i sekserpotten, og der er dermed lagt op til en rigtig spændende søndag aften i Danmark.

Husk på, at i Aarhus kører man højre rundt og der er en lille bakke i opløbet, og så er der kun 7 heste i første række bag startvognen.

BANKEREN:

Der er faktisk to gode bankere denne gang. Det er begge topheste som er klar til gode præstationer og som bare burde være bedst. Det handler om 7 Titanio C R i V65-4 og 5 Amazing Dynamite i V65-6.

LURINGEN:

7 Bella Toft i V65-2 kan måske drille favoritten Bad Boy. I sidste start sluttede Bella Toft forrygende af og hun er bare en god hest, der har fin kapacitet. Der skal held til fra yderste spor bag startvognen, men en luring skal Bella Toft afgjort være.

V65-1:

De er de yngste heste, de 2-årige som indleder V65. Flere af hestene har ikke startet i Aarhus før, og så er det voltestart som hestene skal ud med. Her bør 3 Diamond Is Rough være en god chance. Hesten virker ganske kapabel og holdt stærkt ved fra føring senest, hvor den blev besejret af 7 Diana Østervang, der denne gang er 20 meter hårdere inde. Derfor er Diamond Is Rough førstevalget, men man skal altid være obs på heste, der første gang starter i Aarhus. 7 Diana Østervang leverede en flot præstation ved sejren senest, hvor hesten var med i spidskampen og siden efter et perfekt rygløb, kom strygende til slut. 2 Donttakeiteasy har fået en god start på karrieren, og hesten har en fin udgangsposition. Vil givet have fordel af at sidde med fremme undervejs, og må ikke glemmes.

V65-2:

Her bliver 5 Bad Boy klar favorit og har så stor kapacitet at den sagtens kan vise sig bedst. Kan være et bud som ugarderet og bliver givet kørt offensivt fremad. Jeg vil dog advare lidt imod 7 Bella Toft som en hest, der kan overraske og måske bliver lidt glemt af spillerne. Hoppen er meget bedre end resultaterne og sluttede stærkt af senest.

V65-3:

Igen en hest fra Peter Jensen med Jeppe Juel som kusk. Denne gang 5 Solvalla As som har fin kapacitet og nu igen må være klar til sejr. Der er klasse over denne hest, der et par gange ikke har været heldig. 1 Chivas Regal var rigtig fin fra føring senest og løb en god tid. Så rigtig godt ud og er en hest i fremgang med stor kapacitet. Interessant fra dette startspor. 3 Check It Out er dejlig stabil og når langt på det. Fik et roligt løb senest fra dårligt spor, men denne gang er sporet meget bedre.

V65-4/V5-1:

En hest som 7 Titanio C R må være oplagt her, for det er en rigtig vinderhest som endda har fordel af at løbe højrevejen rundt i Aarhus. Sidst den startede i Aarhus imponerede den fra føring og pullede sejren hjem på en tid som er rigtig flot i Aarhus. Sidst galopperede hesten uheldigt i opløbet i føring mod bl.a. sejrshesten Bandit Brick. Trods spor 7 er der bare fremad og her har man en god V65-Banker!

Det klare modbud er 5 Viggen Langborg som aldrig har været bedre end nu, og er stærk og reel. 2 Rex J K er lynhurtig fra start, så taktikken måske føring for at slippe til Titanio C R?

V65-5/V5-2:

Flere gode heste mødes i dette løb, hvor 2 Offshore Man uden tvivl får mange tilhængere. Hesten kommer efter en lille pause, men gør det altid godt og fra dette perfekte spor er taktikken givet offensiv. 1 Onceforall Face var dybt imponerende senest på en toptid og måden den kom strygende i opløbet var stærk. Jeppe Juel er meget glad for hesten og den har enorm kapacitet. De øvrige er jævnbyrdige og positionerne vil afgøre, men 8 Race Cowboyland kan få et godt rygløb og så har den en stærk afslutning. Det viste den sidst, hvor den afsluttede i topfart.

V65-6/V5-3:

Klar favorit og V65-banker og V5-banker bliver 5 Amazing Dynamite. Det er en tophest som har haft uheld og flere af de helt store løb i Danmark. Fortsætter sin udvikling og gik fremragende i forrige start i et stort løb i Tyskland, hvor den sent kom fri til angreb. Fulgte sidst op med en stærk afslutning i et godt besat løb som Væsterboonthenews vandt. Der er håb om at Amazing Dynamite skal starte i EM for 5-åringer på Solvalla senere på måneden, og derfor er hesten gjort klar til at vinde her, hviket den normalt også gør!

