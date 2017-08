Stor V65-jackpot i Bergen

Todin og kusk Odd Storetvedt. Torsdag kommer de ut i V65-4. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En strålende torsdag er over oss, og her er det mye å gripe tak i. Lindesberg er først ut med V4-lunsj kl.12.20. Deretter blir det lunsj på Momarken med start kl.13.40. Om kvelden byr Bergen Travpark på en herlig JACKPOT i V65-spillet, og det ligger altså over Kr.600 000 ekstra i sekserpotten. Moroa i Bergen starter kl.18.50. Det blir som vanlig galopp om torsdagen, og det er Øvrevoll som står for løpene. Her blir det en internasjonal V65-omgang med start kl.19.25.



V5-suksess på Bjerke 2. august!

Vi kom dessverre ikke helt i mål innen V76-spillet denne onsdagen, men i V5-spillet gjorde vi rent bord. Undertegnedes minste forslag med en innleveringspris på Kr.216 betalte ut fine Kr.1 728,-



Systemfullklaff på Bro Park 2. august!

Det ble ikke helt lettløst på Bro Park denne onsdagen, men V4-systemet (fire andeler a Kr.750) satt som støpt. Her kunne man hente ut deilige Kr.15 303,-.



Bergen Travpark byr på en herlig jackpotomgang torsdag, og det ligger altså over 600 000 ekstra i dagens sekserpott. Omgangen som venter er klart mer spennende enn den som ble servert sist i Bergen. Todin er et av de store "klassiske håpene" fra Bergen i 2017, og den kommer ut som storfavoritt i V65-4. Går alt riktig for seg, ja, da snakker vi normalt om en sikker vinner. Sjekk ut følgende:



V65-1 : 7 Timian Scott – Har slitt med helt kalde oppgaver i de to løpene den har gjort etter den kom til Bergen. Første gangen ut skulle den hente 40m tillegg på topphesten Lille Jerkeld, mens den nå sist skulle hente 40m tillegg på en såpass god hest som Kolnes Kjell. Har gjort to helt greie løp, og den virker å være pågang i ny regi. Vær OBS på at den igjen skal hente 40m tillegg, men ikke på så tøffe hester, og vi holder den heller ikke som noe dårligere enn Vertigo Bjørn. Kan overraske.

V65-2 : 4 Deep Sea Cream – Har samme mamma som Deep Sea Dream/Lumiere De Nuit, og det er ingen tvil om at lillesøsteren også er et talent. Danset unna fra tet sist, gikk 13,4 s 800m, og den vant med krefter igjen. Kan nok en 14-tid, og feilfritt er dette hesten å slå. Må bare plasseres først etter slik den så ut sist.

V65-3 : 8 Paddington Face – Kommer ut nybehandlet, og den hadde vært i en helt egen klasse i et løp som dette med full form. Nå ligger fakta Gaute Lura lavt på forhånd, og han tror at sin springer trenger løp i kroppen etter oppholdet. Taper dog ikke dette om det er i nærheten av noe form her, og det er snakk om en soleklart motivert favoritt. 11 Camilla Neo – Er fakta ingen dum hest, men den har prestert MILEVIS under det den kan før i år. Nå har den dog begynt å kvikne til, og den avsluttet meget oppløftende etter en vel passiv styring sist. Var også positiv nest sist. Formen virker å være ordentlig pågang, og skulle favoritten prestere under pari, ja, da er Camilla Neo HELAKTUELL!

V65-4 : 14 Todin – Er normalt klin overlegen om det ikke skjer noe spesielt på veien. Var helt ENORM etter galopp sist, og da gikk den ned mot 26 s 1500m… Hadde full spenst over mål, og det var krefter igjen. Vi liker dog ikke at hester blir kjørt på sånne opphentninger, men vi håper/tror at Todin taklet den opphentingen bra. Har null problemer med å gå mellom 27-28 på distansen, og det må nesten et uhell til for at den skal tape. HAR EN STOR SJANSE!

V65-5 : 5 Glamour Jet M. – Var langt under pari etter pause sist, og den så tung ut. Har garantert gått MYE frem med den blåseren i kroppen, og vi er spent på den før dette løpet. Er meget kjapp i vei når den blir laddet med, og vi liker det at Tom Erik Solberg sitter seg opp på torsdag. Står ikke tilbake for en hest i dette feltet, og den skal absolutt tas på alvor. OBS!

V65-6 : 9 Jerkla OK – Er best i finalen, og vi likte den skarpt i debuten for Rolf Tvedt. Etter en forsiktig innledning viser den 28,0 s 1900m på en meget bra måte. Var nybehandlet før det løpet, og vi forventer den ytterligere forbedret til kveldens oppgave. Herman Tvedt opp er et enormt pluss, og med få unntak er det særdeles billig i mot her. Kan sitte der som en godbit nå, og vi iler til med tipsnikken.