Stor V65-jackpot i lunsjen på Solvalla

Jorma Kontio er aktuell i dagens jackpotomgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Det er naturligvis det gedigne Unionstravet på Momarken førstkommende lørdag som er det store sportslige og spillemessige høydepunktet denne uken. Det er Internasjonal V75 med JACKPOT, og hele 21 170 021 ekstra i sjuerpotten. Skulle du bli alene, ja, da vanker det ikke mindre enn formidable 60 millioner kroner!



Når det gjelder dagen i dag så starter den med et brak på Solvalla! Her er det nemlig duket for en nydelig V65-jackpot med hele 1,3 millioner ekstra! V65-1 starter kl.12.45. Om kvelden blir det V65 på Jarlsberg med start kl.18.50, samt V64 fra Gävle kl.19.25.



Lerum med supertips til Mantorp 13. mars!

Det ble servert knallsterke V64-tips denne kvelden, og Nettavisens reduserte V4-forslag til Kr.420 betalte ut Kr.10 313,-. To bankere ble servert, og en var av det frekke slaget! Spotlite Son ML (3-valg) stod nemlig alene på våre bonger, og følgende info ble gitt:

V64-1 : 10 Spotlite Son ML – Har en TOPP MULIGHET i innledningsløpet, og vi tror hardt på denne frekkisen! Det er snakk om en hest som gjør sitt beste hver gang, den har superform i kroppen, og den leverte en solid sisterunde sist. Tapte kun for meget gode Mr Creation, og på klokken vår stod det faktisk 11,1 s 800m… Her møter Spotlite Son ML en svært overkommelig gjeng, og blir det bare litt tempo så bør den runde til seier.

Solvalla inviterer til en praktfull jackpotomgang denne fredagen, og her skal vi være med å kjempe om den ekstra jackpotdeigen! Hele 1,3 millioner ligger det ekstra i sekserpotten, og det betyr også at det blir en skyhøy omsetning i V65-spillet. Vi prøver å felle noen av favorittene, byr på godbiter, og er mer enn klar for en flying start på weekenden! Sjekk ut følgende:



V65-1 : 1 Un Dernier Rire – Avgjorde sikkert på et bra sett sist, og det er snakk om en fin hest dette. Dog har den ikke vært helt stabil på volte tidligere, og den går ofte og takter nedover startsiden. Kan dermed bli overflydd, og er da i trøbbel. 3 Winner Journey – Er lynrask ut på volte, og kan kanskje komme seg foran her? Vant knepent sist, men var uansett bra. På en lynrask bane er det aldri feil å gå foran, og det kan dreie seg om tidlig tet og slutt!

V65-2 : 5 Ukino Du Vivier – Har hatt en trøblete tid, men virker endelig å være tilbake på sitt beste. Så rett og slett helt strålende ut i banen sist, og den var nyklippet for dagen. Bare forsvant i fra nedover oppløpet, og den banket bedre hester enn dette da. Distansen på fredag takler den bedre enn noen, og den taper ikke dette løpet om den er like fin som sist. Vi tror HARDT!

V65-3 : 10 Qahar QC – Er ikke helt enkel, men på ren kapasitet duger den alle dager i uken. Var klin overlegen for samme kusk tredje sist, og det virket som de passet bra sammen. Kommer nå ut etter pause, og snart er vel det på tide å prøve et skorykk på den? Om den ikke feiler så har den en meget bra sjanse, og den prøves mot favoritten!

V65-4 : 2 Vincent Zaz – Så ENORM ut i årsdebuten, og dette er en hest som har aldeles for lite penger på konto. Her burde den bli sluppet gratis til tet, og da er dette løpet over. Kan også vinne fra dødens, og vi ser ikke helt hvordan den skal kunne tape dette. DAGENS BESTE BANKER! For de som vil sepkulere, ja, de skal ta med superdype 5 Capone Sisu. Den spurtet kolossalt bra i kulissene sist, og den virker å være skikkelig pågang. Gjør seg ikke bort her, og den kan supersjokke om vår banker skulle ha en mindre bra dag.

V65-5 : 11 Cool Action – Har funnet storformen, og den skal ikke bli enkel å stå i mot med litt klaff på veien. Nå sist ble den sittende bom fast, og den kom til mål som helt ubrukt. Har en god del inne, og mot en motstand som ikke skremmer er vi på vakt. Slår til som en praktfull skrell?

V65-6 : 10 Under The Table – Det er STOR forskjell på hestene i finalen, og for oss er favoritten soleklar. Dette kan også dreie seg om en banker for de med litt is i magen! Den avgjorde enkelt sist, og da hadde vi 11,8 s 800m som ubrukt. I årsdebuten gikk den pigg i mål med krefter igjen. Har sett fantastisk ut i årets to første løp, og her venter nok større oppgaver. SPILLES!