Stor V65-jackpot på Jarlsberg

Ourastile og kusk Magnus Teien Gundersen blir hardt betrodd i V65-5 på Jarlsberg i kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En strålende trav- og galopphelg står foran oss. Lørdag er det Unionstrav og en feiende flott V75-omgang fra Färjestad med en rekke norske hester på plass. Søndag er det gedigen V75-omgang på Bro Park med storstilt jackpot og over 4,4 millioner ekstra i sjuerpotten.

Før vi kommer dit, skal vi gjennom en innholdsrik fredag som innledes med V65-ettermiddag fra Solvalla. Favorittene står atter i kø på Bergen travpark torsdag og det ble ingen utbetaling for fem rette. Det betyr stor jackpot og 512 552 kr ekstra i sekserpotten i kveldens flott V65-omgang på Jarlsberg. I Sverige er det Kalmar som tar seg av den svenske V64-omgangen.

I denne artikkelen skal det heretter handle om kveldens V65-omgang på Jarlsberg, der det altså venter hele 512 552 kr ekstra i sekserpotten. Jeg finner min jackpotbanker i V65-5.

Nytt stortalent fra stall Gundersen

Geir Vegard Gundersen presenterer til stadighet flotte unghester fra sin kvalitetsstall. Siste ut er treårige 7 Ourastile som avla sin løpsdebut på Biri 1. september. Jocose-sønnen la inn 1.14 siste tusen og kom alene til mål. Det er bedre motstand i kveld, startsporet er litt sjanseartet, men dette er en type som kan gjøre grovjobben selv og han blir min jackpotbanker i kveld i V65-5 og i DD-spillet blir selvsagt også 7 Ourastile min banker.

Tar opp kampen med gutta

I V65-1 tror synes jeg tre hester skiller seg litt ut, selv om det bra klasse ppå løpet. Fireårshoppa 4 Licensee har fått godt betalt i pengevei i år (366 000 kr innkjørt), men likevel sitter man igjen med følelsen av at hun har fått dårlig betalt for sine prestasjoner. I kveld har hun trukket et bra startspor og 2100 meter skal være et pluss kontra storfavoritten 6 Reveleer. For meg er 4 Licensee et opplagt kryss i V65-1.

Taper ikke feilfritt?

Treårshoppa 6 Two For Tango blir stor favoritt i V65-2, og holder hun seg på beina er det en meget sannsynlig vinner. Men galopperte helt umotivert i den siste svingen sist (hadde nok vunnet det løpet uten den galoppen), og det betyr at det er galopprisiko. Two for Tango er en meget motivert favoritt i V65-2, men jeg tar med noen garderinger.

Høitomt fikser dette også?

Eirik Høitomt tok seg en tur til Bergen travpark torsdag og vant to løp, deriblant med kapable Lustra Ida i V65-3. Den hoppa hadde rotet seg bort med galopp i de tre siste løpene, men Høitomt fikset feilfritt løp og enkel seier. Like enkelt blir det kanskje ikke å få kapable 11 Eigelands Rebecca feilfritt rundt i V65-3 i kveld, men hun må være spennende som klart mindre spilt enn favorittduoen 2 Lome Bajas og 4 Aner Ikke.

Overkant stor favoritt

1 Ulk Delle Selve har sett strålende ut i to strake seiersløp for Frode Hamre og blir omgangens klart største V65-favoritt i kveld i V65-4/V5-1. Men motstandsmessig er det betydelig tøffere i kveld enn i de to foregående seiersløpene. Ingen tvil om at fireåringen skal være favoritt, men jeg har gode motbud og garderer litt.

Ikke like lett for Majoren i kveld

Det er mange store favoritter på farten på Jarlsberg i kveld, så også i V65-6. 10 Brenne Major satt i tet allerede i den første svingen sist på Momarken tross ellevtespor bak bilen. I kveld er det atter bakspor, men selv Eirik Høitomt makter ikke å gjenta den varianten med å sitte så tidlig i tet fra bakspor. Brenne Major har sett stabil og fin ut på slutten, men skal det bli penger ut av seks rette i kveld, så må noen favoritter tape.