Stor V65-jackpot til lunsj

Kenneth Haugstad er aktuell i dagens V65-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Så er det endelig helg igjen, og allerede fredag har vi mye å glede oss til. Mantorp byr på en herlig V65-jackpot i lunsjen, og det ligger hele 831 965 ekstra i dagens sekserpott. V65-1 starter kl.12.45. Biri byr så på en knallspennende V65-omgang med start kl.18.55. V75 blir det også i dag, og det er Bergsåker som står for løpene. V75-1 starter som vanlig kl.19.30.

Topptips ble servert i lunsjen 24. august!

Stjernesmellen, Cash In BN (12-valg/1,3%) var med på kun syv hester i V4-innledningen. I finalen satt vi igjen med åtte hester, og da er det litt surt å få inn favoritten. Vi måtte dermed nøye oss med Kr.4 191 innspilt på bongen til Kr.960,- i lunsjen fra Boden.

I lunsjen fra Forus ble det enkelt, og vårt minste V5-forslag på Kr.240 betalte ut Kr.749,-.

V5-suksess på Klosterskogen 24. august!

Det ble full valuta for de som kjøpte seg en V5-bong til Klosterskogen denne torsdagen. Kurt Leirvågs V5-bong til Kr.980 betalte nemlig ut hele Kr.12 706,-.! Tok du rygg på Leirvåg denne torsdagen?

V65-fullklaff på Sørlandet 20. august!

Undertegnedes største V65-bong til Kr.1 800 satt som et skudd denne søndagen. Utbetalingen ble meget fine Kr.12 183,-. Vertigo Unique (2-valg) innfridde som en vår herlige tipsener mot dagens nest tyngste favoritt, Global Rumor.

Systemfullklaff i Årjäng 20. august!

Undertegnedes Grand Slam V75-system (fire andeler a Kr.1 299) fanget opp supersjokket Quantum Outlook (1,4%), og dermed satt systemet som spikret. Utbetalingen ble Kr.13 909,-

Mantorp står for dagens V65-lunsj, og det er altså JACKPOT med over 800 000 ekstra i sekserpotten. Vi jakter solide lunsjkroner med en topp banker, og byr ellers på en rekke frekke objekter.

Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 6 New Star Power – Her har favoritten vært halt etter sitt siste løp, og vi finner derfor verdi i å spekulere. Draget vårt var mye bedre enn raden før den fikk seg en pause, men det er snakk om en hest som alltid er godt forberedt, og det kan opplagt være duket mot en overkommelig gjeng direkte. Settes knepent først i et småskummelt løp.

V65-2 : 1 Veiled – Feilet sist, men det var ikke hesten sin feil. Var klin overlegen nest sist, mens den satt fast tredje sist. Løste veldig bra ut tredje sist, men ikke like bra sist, og vi er usikker på om den kan forsvare innersporet. På ren kapasitet duger den godt, og vi iler til med tipsnikken i det som ellers er et svært åpent løp.

Dagens banker:

V65-3 : 10 Man Of Steel – Har imponert VELDIG i de to løpene som den har gjort, og for oss er dette dagens klare jackpotbanker. I debuten nest sist vinner den enkelt fra dødens, og den går altså en 14-tid over mellomdistanse. Nå sist fikk den en tøff innledning, før den etter hvert havnet i dødens. Vant sikkert, og igjen gikk den en 14-tid. Det er en fin hest dette, og med litt hjelp på veien kan nok den på 13-tallet… ALL IN!

V65-4 : 5 Mahry Silvio – Har fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den virker opplagt å være på riktig vei. Nå sist var den pigg på bittet i fjerde innvendig, og når den fikk lukene på oppløpet spurtet den ordentlig bra. Skal normalt være ytterligere forbedret til denne starten, og motstanden skremmer overhodet ikke. Rankes først som en mulig skrell!

V65-5 : 4 Beatinathedevil F. – Har funnet superformen, og den skal passes om den bare får litt hjelp på veien. Nest sist satt den bom fast med vinnerkrefter i V75’en, mens den nå sist er veldig tapper fra dødens på 6 Lord Flax. Er speedig når den får gå med i rygger, og som veldig lite spilt må den være spennende. SE OPP!

V65-6 : 9 Porthos Race – Har skuffet i år, men er nå endelig ordentlig pågang? Gikk nemlig et helt strålende løp etter en grov galopp sist, og den varslet vinnerform da. På ren kapasitet duger en hest som dette svært godt i et vanlig lunsjløp, og vi må bare prøve den mot en favoritt som vi mener er overspilt.