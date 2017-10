Stor V65-jackpotomgang med 663 239 ekstra i potten

Hugo Langeweg jr og Normandie Royal. Søndag debuterer den for Stall Hamre. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

En meget innholdsrik søndag venter, og her er det mye å glede seg til. Det blir lunsjgalopp fra Gøteborg kl.12.45, og her blir det både V4 + V5. Til samme tid blir det også lunsj-V4 på Solvalla. Høydepunktet denne dagen skjer naturligvis kl.14.30, og da er det duket for en heidundrende V75-omgang på Solvalla. Her skal man blant annet kjøre Svenskt Trav-Kriterium. Et annet høydepunkt denne søndagen skjer naturligvis på Momarken, og venter en INTERNASJONAL V65-JACKPOTOMGANG med hele Kr.663 239 ekstra i sekserpotten. Løpene på Momarken starter kl.18.15.

Det er JACKPOT i V65-spillet på Momarken søndag, og det ligger altså knappe 700 000 ekstra i dagens sekserpott. Vi spiller sammen med våre svenske venner til dagens omgang, og det blir dermed meget store potter å spille om. Dagens beste banker fant vi i V65-2, og her tror vi MYE på nykommeren til Stall Hamre - Normandie Royal. Ta rygg på følgende:



V65-1 : 3 Always So Easy – Har radet opp, og den har imponert stort. Har naturligvis en bra sjanse til å taue dette løpet hele veien, men man skal være klar over at den har fått raske penger på konto, og at det nå er tøffere i mot. Motivert favoritt, men på søndag tør vi ikke å banke.

V65-2 : 5 Normandie Royal – Blir vår hovedbanker denne søndagen. Vi snakker om en ordentlig flyvemaskin av en hest, og på søndag debuterer den for Stall Hamre. Er blitt behandlet etter at den floppet i Kriteriet sist, og det varsles også om at den skal lettes i balansen. Er den klart beste hesten, og vi går ALL IN!

V65-3 : 6 Let’s Take A Selfie – Kjører seg tidlig til tet, og siden er dette løpet over? Her skal man huske på at det dreier seg kun om et forsøk, og dermed kan man få det noe billigere om man først kommer seg foran. Når det gjelder Let’s Take A Selfie så var den strålende opplagt i kriteriet sist, og den spurtet sterkt etter sene luker. SPILLES!

V65-4 : 2 Gluhwein – Betalte ut SJOKKERENDE 29,6x flesket i finalen sist, og det var tydelig at spillerne ikke var helt med på notene da. Har gradvis blitt bedre, og den avgjorde enkelt i finalen. Skal enda ha MYE å gå på, sporet er perfekt, og det er snakk om en motivert tipsener.

V65-5 : 2 Astoria Brick – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og den virker å være ordentlig pågang. Satt bom fast i kulissene sist, og den virket helt ubrukt over mål. Står nydelig til nå, distansen er et pluss, og normalt duger den godt i omgivelser som dette. Vår ide.

V65-6 : 5 Enjoythefuture S.C. – Er det klare spillet i finalen. Kommer ut fra formstallen til Anderssen/Malmin, og også denne virker å være skikkelig pågang. Ble sittende fast sist, og fikk aldri sjansen før det var for sent. Kan muligens komme seg foran nå, og skjer det, ja, da er fort dette løpet kjørt… Spilles!

