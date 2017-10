Strålende V65-jackpot i Drammen

Vidar Hop og Nonstop Rascal. Mandag kommer de ut i V65-2. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

En spennende uke venter, og det klare høydepunktet denne uken skjer på Bjerke onsdag. Her er det nemlig DOBBEL V76-JACKPOT med 2,2 millioner ekstra i sjuerpotten! Når det gjelder dagen i dag så er den meget innholdsrik. Allerede kl.11.10 starter Bjerke opp med et herlig V5-spill. Deretter er det Bergsåker sin tur kl.12.20, og her blir det som vanlig V4. Drammen byr så på en svært spennende V65-jackpotomgang kl.18.50. Kr.451 775 ligger ekstra i dagens sekserpott. Boden er sist ut denne mandagen, og her starter V64-1 kl.19.25.

Drammen byr altså på mandagskos med V65-jackpot! Kr.451 775 ligger det ekstra i sekserpotten, og det er ingen tvil om at vi jakter den ekstra "jackpotdeigen". 3 Nonstop Rascal (V65-2) er dagens beste banker, og vi tror hardt på tet og slutt.

Sjekk ut følgende:



V65-1 : 7 Calle Cornelius – Slet med halsen sist, men Kvasnes var veldig fonøyd med den funksjonelt, og hun forventer den betydelig forbedret til denne starten. Får trolig tet tidlig, og da er fort dette løpet kjørt. Magnus Teien Gundersen er heller ikke feil å spille på, og går man tynt, ja, da kan man åpne med en banker. 9 Tingel Spretten – Er motbudet. Gikk OK sist, duger veldig godt på sitt beste i omgivelser som dette, og den kan få det sydd opp fra et spennende smygspor. Det klare motbudet!

V65-2 : 3 Nonstop Rascal – Har et rent gaveløp foran seg, og for oss er dette omgangens soleklare banker. Var riktignok ikke på topp i sitt siste løp, men den er behandlet, og rapportene på den er oppløftende. Her får den normalt gratis tet, og hvem skal da slå den i dette billige feltet? Glem ikke at vi her snakker om en traver som regelrett slo en såpass kapabel hest som Zelov tidligere i år. Dette ser grønt ut på forhånd, og vi kan ikke spekulere!

V65-3 : 2 Loutanic – Ble passivt kjørt i debuten, og den ble sittende bom fast som helpigg over mål. På klokken stod det 15,5 s 300m som helt ubrukt. Inntrykket over mål var fantastisk fint. Skal normalt ha gått MYE frem med det løpet under vesten, den står helt perfekt til spormessig, og som veldig lite spilt er vi på vakt. KAN SKRELLE!

V65-4 : 1 L.H. Celestine – Her er det åpent, og kvaliteten på hestene er elendig. L.H. Celestine kommer fra Harstad, og den kommer ut etter pause. Var egentlig veldig bra etter galopp i løpet den gjorde 16.07.2017, så litt kan denne. Gikk da en 17-tid med et ganske stort terrengtap. Er kjapp i vei, den har null problemer å gå 17 på distansen om det bare er litt form der, og Gunnar Austevoll opp er spennende. Prøves som en storskrell.

V65-5 : 12 Anima – Er et langskudd, og normalt er det ikke lett å runde fra spor 12 i Drammen på en sprint. Dog vrimler det av antivinnere i dette feltet, og vi må derfor prøve oss med en hest som virker veldig pågang. Anima har fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og avslutningen sist likte vi skarpt. Hadde et herlig kick i steget nedover oppløpet, og på klokken stod det faktisk 22,4 s 300m. Trenger naturligvis et høyt oppdrevet tempo/flyt fra dette sporet, men som bortimot uspilt gir vi den et forsøk.

V65-6 : 5 Joe Hoo Lee – Blir knallhardt betrodd i finalen, og hadde det vært tetgaranti, ja, da hadde vi banket. Har nemlig gjort flotte løp på slutten, men den har slitt med feile oppgaver, og nå ser den mer riktig ut igjen. Risikerer dog svar fra 4 Flirtin Superb, og skulle det skje så er den fort i trøbbel. Vi streker derfor av for tre hester på de litt større bongene i finalen, og i tillegg til favoritten tar vi med 4 Flirtin Superb + 11 Miss Åslandia.