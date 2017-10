Strålende V65-jackpotomgang i Drammen

Alm Nagano og kusk Magnus Teien Gundersen. Tirsdag blir de knallhardt betrodd i Drammen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

V4 Solänget: Vi spekulerer mot dagens tyngste V4-favoritt

V64 Axevalla: Rålekker V64-omgang med forsøk til Breeders

Oddstips 1: Liverpool lekker som ei sil

Oddstips 2: Manchester City setter italienerne på plass

Oddstips 3: Sevilla får det tøft i Russland

Bare nesten i Harstad 14. oktober!

Vi var utrolig nærme store penger i Harstad denne lørdagen, og det var surt å kun få fem riktige på systemet (fire andeler a Kr.1 000). Gardin Trappa (3-valg) var en deilig ide, men dessverre så manglet vi likevel en utgang på systemet. Dermed måtte vi nøye oss med Kr.11 200 i trøstepremie.



Leirvåg med herlig V65-treff på Biri 13. oktober!

Leirvågs største V65-forslag (innl.pris Kr.1 875) på Biri fredag suste rett inn, og betalte tilbake meget solide Kr.46 387. 5-valget Ghandi B.R. i V65-3 var markert på kun tre hester. Vi gratulerer de som tok rygg.

Lukene ble tømt til lunsj i DD-spillet 10. oktober! Vi banket en 18-oddser!

Undertegnedes DD-tips smalt ordentlig til i tirsdagens omgang til Gävle! Supersjokket Brenne Brakar (Odds 18,78) ble servert som en helt fantastisk banker, og den kombinert mot Alan Wadd i DD-2 ga saftig betalt! Undertegnedes lille DD-forslag med en innleveringspris på Kr.180 betalte ut Kr.4 205. Det store forslaget med en innleveringspris på Kr.360 betalte ut storfine Kr.8 410,-.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Strålende lunsjklaff på Øvrevoll 11. oktober!

Nettavisens galoppeksperter har i årevis levert strålende galopptips. Under onsdagens V4-lunsj på Øvrevoll, slo de til igjen. V4-forslaget med innleveringspris på kr 432 satt klokkerent og betalte tilbake praktfulle 17 550 kr. I forhåndsvurderingene var de helt klare på at V4-3 var åpen og helgarderte dette løpet på samtlige forslag. Det viste seg å være helt rett, da 11. valget og sistevalget 6 Sound Of Silence vant enkelt. Også i V4-2 hadde de super teft. 7. valget og femprosenteren 6 Ciccarelli var markert på kun tre hester på V4-forslaget til 432 kr, og naturligvis en svært medvirkende årsak til den strålende gevinsten.

Totalt var det 24 andelslag på Eksperten som fikk ta del i moroa og hver seg fikk 17 550 kr på deling.

Disse fordelte seg slik:

Tre andelslag ti andeler a kr 50

Tre andelslag fem andeler a kr 101

Fire andelslag fire andeler a kr 125

To andelslag fem andeler a kr 200

Fire andelslag fire andeler a kr 250

To andelslag fem andeler a kr 300

Tre andelslag fire andeler a kr 500

Tre systemspill andelslag fire andeler a kr 750

Innspilt totalt på disse 24 andelslagene kr 421 200, og omsatt ca kr 27 000.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Drammen byr på en knallspennende V65-jackpotomgang tirsdag, og det ligger altså 417 123 ekstra i dagens sekserpott. Vi byr blant annet på en superdyp ide, samt en banker som vi bare må tro hardt på. Sjekk ut følgende:



V65-1 : 5 Victoria Lund – Får Kvasnes opp denne tirsdagen, og her skal man være litt på vakt. I samløp mot 3 Arn Brodde nest sist, avsluttet den dessuten som en vind nedover oppløpet etter et passivt opplegg samt at den også ble hindret underveis. På klokken stod det 12,7 s 300m, og det var den fullstendig ubrukt på. Skal opplagt passes med den minste klaff på veien nå. OBS!

V65-2 : 11 J.T. ‘S Moneypenny – Var et sistevalg når vi la ut dette tipset, og den hadde 0,1% av innsatsene på seg. Det mener vi er feil, og dette er en av flere som kan skrelle i et spennende løp. Vi snakker her om en traver som er MYE bedre enn raden, og den har vært uheldig i lengre tid. Spurtet sterkt etter hinder på veien sist, og da viste den 11,1 s 300m med krefter igjen. Kan superskrelle om det bare klaffer litt på veien. OBS!

V65-3 : 7 Voje Diva – Var under pari sist, og ikke helt der vi trodde den skulle være da. Gangen før var den enormt bra mot en helt annen verden av hester kontra det den møter nå. På sitt beste har den naturligvis en fin sjanse i omgivelser som dette, og vi kan ikke gjøre annet enn å heise den til topps på ranken.

V65-4 : 7 Hauan Hera – Er nok ingen hest som skal gå i tet, og sist gav den blaffen fra den posisjonen (38,2 s 300m). Var klart bra i langt tøffere omgivelser enn dette nest sist, og leverer den slik her, ja, da snakker vi om en banker for de frekke. Skal stå først på ranken, men vi tør ikke å gå ALL IN på en hest som enda ikke har fått vinne…

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Dagens banker:

V65-5 : 7 Alm Nagano – Er i knallform, og dette er dagens beste jackpotbanker. Avgjorde sikkert på en dårlig bane sist, og den var ikke tom i mål. Innvendig er det flere kjappe, men alle burde være interessert i ryggen til vår banker da det ikke akkurat er noen fightere vi snakker om. Dette ser veldig riktig ut på forhånd, og formbomben står altså alene på våre bonger. ALL IN!

V65-6 : 10 Dream Builder – Kommer ut etter sykdom, og den var altså indisponert i løpet sist. Gangen før var den god i nederlaget, og det er i det hele tatt en traver som har MYE inne i forhold til et spinkelt grunnlag. Har blitt strøket inn et spor, og den står perfekt til i ryggen på en startrask favoritt. Dette kan bli dønn riktig, og med luringen Dalen i jolla, ja, da er i hvertfall vi på vakt. OBS!