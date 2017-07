Strålende V65-omgang i Drammen

Magnus Teien Gundersen og Darco. Mandag kommer de ut i Drammen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi avslutter juli-mnd med en spennende dag på travet. Som vanlig blir det grytidlig lunsj på Bjerke, og V5-1 starter kl.11.10. Deretter blir det også lunsj i Sverige, og Bergsåker. Her er man i gang kl.12.20. Drammen byr så på en strålende V65-omgang med start kl.18.50, før Mantorp serverer en spennende V64-omgang kl.19.25.



Vi gjorde rent bord i V65-spillet til Kalmar 29. juli!

Victoria EK, Explosive Merlot, Cingvar TT, Madam Hill, og Demokritos F ble alle lansert av undertegnede i V65-spillet denne kvelden, og på den lille bongen til Kr.224 satt vi igjen med syv hester i finalen. Der kom det dessverre en mye spilt hest, og vi måtte derfor nøye oss med en utbetaling på Kr.1 451,-.



Lerum med supertips på V64 til Romme 28. juli!

Det ble servert kruttsterke tips til Romme denne kvelden, og vår minste bong på Kr.192 betalte ut meget fine Kr.2 068,-. Med til historien hører det at bongen hadde åtte hester i bånn, og da er det selvfølgelig surt å få et mye spilt 2-valg... Fire rene tipsenere ble servert, og Klöver All Over, Twin's Vici Lime, Faste Viking, samt Global Unlimited stor først på ranken. Vi gratulerer de som tok rygg.



Magnus Teien Gundersen har fått sitt store gjennombrudd i år, og han gjør det utrolig sterkt. I Drammen mandag får han tillit som Nettavisens bankerkusk, og vi åpner altså med å banke Darco i V65-1. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 5 Darco – Vi går hardt ut denne mandagen, og går for et bankerspill direkte. Darco er nemlig feltes klart beste hest, og den var helt enorm til seier sist. Debuterer på volte, men i følge Kolnes skal ikke det by på problemer. Har en topp sjanse uansett posisjon, og vi går altså ALL IN direkte!

V65-2 : 4 Amon Tomaz – Imponerte noe kolossalt under sal på Sørlandet sist. Det var lysende rapporter på den, og de viste seg å stemme. Kan muligens suse til tet igjen, og da er nok dette løpet over. 3 Crunch Classic – Gikk 16,8 i monteprøveløpet, og det er gode rapporter på den. Er lynkjapp ut, og den kan muligens utfordre den store favoritten. Disse to skiller seg klart ut i monteløpet.

V65-3 : 1 Solva – Drammen er den banen i Norge hvor det er flest dårlige løp i lavt grunnlag, og slike løp er selvfølgelig aldri helt lettløste. Vår ide er fersk, og den har kun gjort to løp. Nå sist ble den sittende bom fast, og den var ikke tom over mål. Duger normalt godt om det løser seg her, og vi setter den frekt først.

V65-4 : 5 Jærvsø Troll – Har fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den var klart positiv sist. Fant storformen i fjor høst, og ting tyder på at den er på vei mot formen igjen nå. Her skremmer ikke motstanden, og den er verdt et forsøk som ikke veldig mye spilt. 9 Tivo – Kommer ut i regi Gøran Antonsen, og på kapasitet er den best. Er dog utrolig spesiell, og den stoppet bare helt opp i banen ved flere anledninger i Trondheim. Blåser fort alle om den er villig hele veien, og den skal selvfølgelig med på alt.

V65-5 : 9 Hez So Perfect – Er i en helt egen klasse på kapasitet i dette feltet, og den skal bli spennende å se igjen i banen etter et lengre avbrekk. Har matchet betydelig bedre hester enn dette tidligere, og vi vil tro at Jens Kristian Brenne ikke tar denne ut, uten å være veldig fornøyd med den. Et løp i rygg første gangen ut er heller ikke feil, og vi går på den direkte!

V65-6 : 3 Nordby Frøy – Har gjort to løp i år, og det har blitt to seire. Kommer nå ut etter en ny pause, og det med bra rapporter i ryggen. Er kjapp ut, og den kan muligens bli sluppet til tet om Mjølnerød ønsker det. Plasseres først, men vi tør ikke å banke den etter en såpass lang pause. Motivert, men…