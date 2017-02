Strålende V65-omgang med frekk banker

Olav Mikkelborg dukker opp i dagens V65-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

V4 Eskilstuna: Superlunsj med godbiter på menyen

V64 Gävle: Stor V64-jackpot med 1,3 millioner ekstra

Oddstips 1 & 2: PSG jakter på Barcelona-revansje

Oddstips 3: Benfica kan ryste Dortmund

Oddstips 4: Opprykksnervene melder seg for Newcastle

Oddstips 5: Det nærmer seg slutten for Gianfranco Zola

Sjekk ut følgende høydepunkter denne uken:

Tirsdag: Stor V64-jackpot til Gävle. Hele 1 367 500 ekstra i sekserpotten!

Onsdag: V76 på Bjerke med saftig bonuspott! Hele 1 168 140 i bonus til eventuell alenebong.

Torsdag: Bjerke arrangerer det nordiske lunsjkonseptet Dagens Rett. V4/V5 med stor pott!

Lørdag: V75 på Biri med hele 13 millioner til eventuell alenebong.



Søndag: Enorm V64-jackpot! Hele 2 569 297 ekstra i sekserpotten!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Lerum med spillfest i Harstad 5. februar!

Det ble fantastisk flott treff i V5-spillet fra Harstad søndag. Det mellomste V5-forslaget (innl.pris kr 480) betalte ut helt fantastiske 26 104 kr. Tre andelslag med fire andeler a kr 125 på Eksperten (6 526 kr tilbake per andel), ett andelslag fem andeler a kr 101 (5 220 kr tilbake per andel) og ett andelslag ti andeler a kr 50 (2 610 tilbake per andel), var gledelig nok blant de andelslagene til Nettavisen som fikk ta del i den strålende V5-suksessen.

I V65-spillet der det var stor jackpotomgang, ble det noe mer favorittpreget, men Nettavisens aller minste V65-forslag (innl.pris 150 kr) satt uansett klokkerent og betalte tilbake 1 524 kr.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Et par saftige høydepunkter fra januar! Tok du rygg?

Ny toppgevinst! Lerums V75-system betalte ut Kr.159 607!

Det ble servert meget sterke V75-tips til Solvalla 29. januar! Vårt V75-system (fire andeler a Kr.1 500) betalte ut hele Kr.159 607,-. Linus Boy innfridde som dagens beste banker, og superskrellen Nisse Roc (1,7%) var med på samtlige bonger! Vårt reduserte V75-forslag med en innleveringspris på Kr.432 betalte ut Kr.3 072,-. Det ble også bra for de som tok rygg i V5-spillet, og her betalte vår reduserte V5-bong på Kr.432 ut Kr.4 526,-



Kr.960 ble til Kr.154 431 i V5-spillet på Bergen Travpark 26. januar!

Det ble svært vrient i V5-spillet på Bergen Travpark denne torsdagen, og kun fire bonger greide å løse V5-rebusen. Undertegnedes V5-forslag med en innleveringspris på Kr.960 satt imidlertid som støpt, og utbetalingen ble enorme Kr.154 431,-. På Eksperten ble det fullklaff for en av våre V5-bonger (fire andeler a Kr.250), og det ble en ordentlig opptur for de som tok rygg.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Momarken byr på en deilig V65-omgang denne tirsdagen, og det var nok av utfordringer i omgangen. Vi spiller med en smellfrekk banker, og jakter storcashen fra en av våre store favorittbaner! Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 6 Gardin Trappa – Her er nok Cato Antonsen ordentlig revansjesugen etter at Gardin Trappa har feilet fra seg store kroner de to siste gangene. Feilet som mulig vinner nest sist, mens den nå sist feiler vekk en trolig andreplass bak meget gode Horgen Lynet. Har superform i kroppen, og vi plasserer den først mot en overkommelig gjeng. PS. 7 Kopi – Blir GIGA kuskeplusset denne tirsdagen, og den store sal tar bølgen. Dog skal man være klar over at vi her snakker om en hest etter Steinsvad Eld, og hester med den pappaen pleier å gjøre akkurat som de vil, uansett hvem som sitter bak. Skal selvfølgelig på bongen, men vi stoler ikke på den, selv med Høitomt!

Dagens frekke banker:

V65-2 : 2 Caresa – Har et gaveløp foran seg denne tirsdagen, og vi banker frekt! Er veldig kjapp i vei, og det kan bli tet om ikke Hop skal kjøre foran med 1 Norva Jacase. Det er dog klasseforskjell på de hestene, og vi håper å tror at Hop søker ryggen til vår banker. Nå sist kjørte Mikkelborg et mindre bra løp med Caresa, og han plasserte den altså sist innvendig. Så meget bra ut underveis, men så feiler den altså i stor fart når Mikkelborg angriper for fullt ut på oppløpet. Varslet toppform direkte etter pause, og her må den ha en topp mulighet, også fra dødens. VI BANKER!

V65-3 : 2 Elmer – Et løp for eliten, og her har samtlige hatt sine beste år. Hesten vi plasserer først er best, og den må være helaktuell med to løp i kroppen etter pause. Ble hindret til galopp i stengt posisjon i den siste svingen sist, og da var den ute mot Tekno Odin… Går ned mange klasser nå, og den bør fakta vinne dette løpet fra dødens. Er en banker for de med litt is i magen!

V65-4 : 14 Kringeland Enok – Står med tre strake seire, og den blir hardt betrodd. Hesten er bra i grunnlaget, men står altså bak/bak nå, og dette trenger ikke å bli veldig enkelt. Kan runde, men vi tør ikke å la den stå alene. 1 Victoria Solbacka – Er det bra fart/kapasitet i, og den skal bli spennende å følge etter en liten pause. Rapportene på den er fine, og den trenger ikke å bli enkel å fange om den har en av sine bedre dager. OBS!

V65-5 : 2 Bobbery – Var ikke til sin fordel sist, men den var klart bra mot gode hester nest sist. Er en hest som er herdet i tøffere omgivelser enn dette, og den skal bli spennende å følge etter en liten pause. Hadde nok ikke kommet til Norge om den ikke hadde trent fint, og et bedre løp enn dette kan den knapt nok få. Fra et perfekt spor plasserer vi den først som et mulig sjokk. OBS!

V65-6 : 7 Enjo Avenue – Vidåpen finale, og her er det ikke mange som er helt sjanseløse. Hesten vi plasserer først har dokumentert form, og den var bunnsolid i nederlaget sist. Kan muligens være enda bedre med det løpet i kroppen, og klaffer det bare noe bedre enn sist så er den HET. SKAL MED PÅ ALT! Vi dobler dog opp bongene med 3 NY Zesty som debuterer for Erik Killingmo. Har vist enorm fart i trening, og den blir ikke enkel å ha med å gjøre med klaff. OBS!