Strålende V65-omgang på Forus

Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En ny strålende dag venter, og det er Axevalla som er først ute. Her venter det en stor internasjonal V4-omgang med start kl.12.20. Forus byr så på en svært spennende V65-omgang kl.18.50, før Eskilstuna avrunder dagen med en deilig jackpotomgang i V64-spillet. Her ligger det 1 013 224 ekstra i sekserpotten, og V64-spillet er som vanlig i gang kl.19.25.



Det ble servert nye knallgode tips på Forus sist. Da satt vår MINSTE V65-bong på Kr.192, og den betalte ut Kr.2 084,-. Den minste V5-bongen på Kr.192 satt også, og her kunne man hente ut Kr.887,-. Tirsdag jakter vi en ny herlig opptur på Forus, og det er en svært spennende V65-omgang vi har foran oss! Sjekk ut følgende:



Vår småfrekke banker:

V65-1 : 6 Ridolini Park – Her håper vi at 3 Anazai spinner til tet, den skal normalt ha en rygg, og dermed burde det bli gratis tet for den hesten vi tror MYE på. Ridolini Park er ordentlig pågang i regi Pål Buer, og den gjorde en knallsterk sisterunde fra en beskjeden plass i køen sist. Vår klokke viste 11,6 s 800m, og den kom til mål med krefter igjen. Taper ikke dette løpet om den kommer seg foran, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt!

V65-2 : 8 Godtepåsen – Kommer ut NYBEHANDLET denne tirsdagen, og på ren kapasitet er den veldig bra. Henger den sammen i aksjonen sin så kjemper den om seieren, og den skal stå først på ranken. 11 Grude Viktor – Hadde vi litt skrellfeeling for sist, og det var heller ikke langt unna at den detonerte en ordentlig bombe. Nå har den fått dette løpet i kroppen etter pause, den er veldig grunnkapabel, og den skal bli spennende å følge mot en overkommelig gjeng. Er tidlig med på vår bong!

V65-3 : 5 Tinn Jerker – Er tøffere ute nå, men den har uansett en bra sjanse. Vant gaveløpet i Bergen sist, og gjorde det på et bra sett. Tirsdag er det opp med Svein Ove Wassberg, og det er et solid kuskepluss. Får den ryggløpet sitt er den vass, og da feller den fort en gjeng som dette. Vår vinner. 3 Troll T. – Er 20m billigere ute kontra Tinn Jerker fra løpet sist, og skulle den komme seg foran er det hesten å slå. Vi frykter dog at det venter svar innvendig, og da er den plutselig ikke så HET. Disse to skiller seg litt ut i et ellers jevnt løp.

V65-4 : 1 Røster – Har sett finere ut enn noen gang aksjonsmessig, men hva hjelper det når Ove Wassberg har kjørt den enormt passivt? Ikke noe! Er utrolig mye bedre enn raden, og også nå sist kom den til mål med krefter igjen på tanken. Johan Kringeland Eriksen opp er et pluss, og får den bare sjansen tilslutt, ja, da er vi fakta inne på at den kan skrelle til. PASSES!

V65-5 : 1 Eck Black Attack – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den er på vei mot storformen. Feilet inn på den første svingen sist, og den tapte en god del. Kom så sterkt tilbake, og satt fakta litt fast over mål. Skal normalt bare bli bedre og bedre fremover, den er brennhurtig fra start, og på en kjapp bane kan det faktisk tenkes at Svein Ove Wassberg velger tet. Stor OBS-hest, og vi iler til med tipsnikken!

V65-6 : 5 Anne Bork – Har fått et par løp i kroppen etter pause, og storformen er ikke langt unna. Spurtet ordentlig bra sist, og den kom til mål med litt krefter igjen. Motstanden på tirsdag er ikke egnet til å skremme, og får den bare det ryggløpet som den er best med, ja, da feller den fort disse tilslutt. Vår klare ide!