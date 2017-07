Strålende V65-omgang på Forus

Geir Mikkelsen er sentral i dagens V65-omgang på Forus. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Lerum med V75-suksess 15. juli!

Vi kom dessverre ikke i mål med systemene i V75-omgangen fra Harstad, men det fullklaff for en rekke av de flate V75-bongene på Eksperten.Sjekk ut følgende:

Ett andelslag - fire andeler a Kr.899 - utbetaling Kr.34 036,-

Seks andelslag - fire andeler a Kr.500 - utbetaling Kr.32 988,-

Ett andelslag - fem andeler a Kr.400 - utbetaling Kr.32 988,-

Fire andelslag - fem andeler a Kr.300 - utbetaling Kr.32 100,-.

Ett andelslag - ti andeler a Kr.200 - utbetaling Kr.32 988,-.

Totalt innspilt på de tretten andelslagene - Kr.393 352,-



Forus byr på en strålende V65-omgang tirsdag, og det er ikke spesielt enkelt å være spiller. Noen av løpene er direkte vidåpne, og det vil overraske oss om det ikke kommer en skrell eller to. Ta rygg på følgende:



V65-1 : 4 Torben – Stod med seks strake seire før det ble galopp, og game over sist. Kommer nå ut etter en liten pause, den er kommet inn på stallen til Rune Wiig, og vi forventer at den er tilbake på sitt beste. Da kan det muligens bli tidlig tet, og siden er dette løpet over. Torben er MOTIVERT i innledningsløpet, men vi tør ikke å banke den pga galoppene sist.

V65-2 : 6 Anne Bork – Her er det åpent. 5 See U. Soon DK som ikke har vunnet løp på flere år er favoritt, og 7 Achilleus som ikke ser kurant ut er et andrevalg. Vi velger å ta med noen hester på våre forslag, og lanserer heller Anne Bork som vårt objekt. Gikk helt greit etter pause sist, og det løpet gjorde nok godt. Kan ventes forbedret til dagens oppgave, og den kan ikke få et billigere løp når det gjelder motstand. SKAL MED PÅ ALT!

Dagens første banker:

V65-3 : 3 Syoss – Er MYE bedre enn grunnlaget sitt, og her har Geir Mikkelsen fått inn en spennende hest på stallen. Har vunnet veldig enkelt i de to løpene den har gått for Mikkelsen, men likevel føler vi det er enda mer å gå på. Burde ha såpass respekt i dette feltet at det blir gratis tet, og siden skal dette være over. I en bankerfattig omgang støtter vi oss til Geir Mikkelsen, og anbefaler et bankerspill.

V65-4 : 6 Truså ØK – Er MILEVIS bedre enn raden, og nå sist gikk den noe helt spinnvilt mellom to galopper. Oi, hvilken fart den viste frem! Er ikke å stole på, men skulle den trave hele veien, ja, da tror vi ikke den taper. At det også skal dreie seg om hjemmebanen igjen er normalt bare et pluss. Plasseres frekt først!

V65-5 : 10 US Sport – Nytt veldig åpent løp. Vår ide har gjort en rekke fine løp i Bergen, men den skal uansett bli SVÆRT spennende å følge etter et miljøskifte. Dyktige Pål Buer har fått den inn på stallen, og han er opp på sin springer. Motstanden er ikke knallhard, og US Sport hevder seg normalt godt i omgivelser som dette. OBS!

Dagens andre banker:

V65-6 : 3 Independent O. – Følger bilen fra start når den er på hugget, og her blir det fort gratis tet. Var positiv i både prøveløpet samt comebacket sist, og den virker å være tilbake i en bra skikk. Kan fort få det billig der foran i dag, og leverer den som den skal så ser dette utrolig riktig ut på forhånd. SKAL STÅ FØRST PÅ RANKEN, og vi banker!